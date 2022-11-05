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    Türkiye’nin rüzgar enerjisine 1 milyar dolar yatırım bekleniyor: Rüzgar enerjisinde Türkiye ne konumda?

    Ülkelerin enerjiye olan talebi her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu bağlamda yenilenebilir enerji alanında öne çıkan rüzgar enerjisi, Türkiye için alternatif olmaya ve yatırım almaya devam ediyor.
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    Türkiye’nin rüzgar enerjisine 1 milyar dolar yatırım bekleniyor Tam Boyutta Gör
    Küresel anlamda artan enerji talebi ülkeleri bu alanda yarım yapmaya itiyor. Enerji anlamında bağımlılığı gidermek isteyen Türkiye ise yenilenebilir enerji alanında yatırımlarına devam ediyor. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), rüzgar enerjisi alanında gelecek yıl 1 milyar dolarlık yeni yatırım beklediğini açıklamış durumda.

    TÜREB başkanı İbrahim Erden, Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi 2022 kapsamında yaptığı açıklamada bu yılın sonuna kadar yerleşik kurulu rüzgar enerjisinin 12 bin megavata yaklaşmasını beklediğini ve gelecek yılın ilk çeyreğinde de bu rakamın geçileceğini aktardı.

    1 milyar dolarlık yatırım bekleniyor

    Türkiye’deki rüzgar enerjisi kurulu gücü 2021 yılında 1.611 megavat artarak rekor kırmıştı. Erden’e göre 2022 yılında yeni bir rekora imza atılarak bu rakam 1.860 megavat değerine ulaşılmış durumda. Öte yandan gerekli finansman, inan kaynağı ve ekipman üretimi gibi kaynaklar efektif kullanıldığında yıllık 3 bin megavat kurulumun sağlanması mümkün görünüyor.

    Türkiye’nin rüzgar enerjisine 1 milyar dolar yatırım bekleniyor Tam Boyutta Gör
    Erden, elektriğe ihtiyacın arttığını ifade ederek, gelecek yıl 1 milyar dolar değerinde bir yatırım yapılacağını öngörüyor. Bu rakam bin megavata yakın bir kurulum anlamına geliyor. Öte yandan Erden, finans koşulları nedeniyle rekor kurulumlar gerçekleştiremediklerini belirtiyor. Tüm bunlara ek olarak 2022 sonunda rüzgar enerjisi ekipmanlarının ihracatının 1,5 milyar avroyu aşacağı ve 2023’te bu miktarın yüzde 10 artabileceği belirtiliyor.

    Türkiye’nin rüzgar gücü ne konumda?

    Türkiye’nin rüzgar enerjisine 1 milyar dolar yatırım bekleniyor Tam Boyutta Gör
    Ulaşılabilen son verilere baktığımızda Türkiye’nin rüzgar enerjisi kurulu gücü Temmuz 2022 verilerine göre 11.641 megavat seviyesinde. Bu rakam 2021 yılında 11.1 megavat, 2020 yılında 9.3 megavat seviyesindeydi. Son güncel verilere göre rüzgar enerjisinden elde edilen elektriği, yıllık elektrik üretime oranı yüzde 10,72 seviyesine erişmiş durumda. Bu rakam, 2021 yılında yüzde 9,8 ve 2020 yılında yüzde 8,4 noktasındaydı.
    Türkiye’nin rüzgar enerjisine 1 milyar dolar yatırım bekleniyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de halihazırda rüzgar enerjisi alanında yatırım yapan 245’ten fazla firma yer alıyor. En fazla yatırım yapan ilk üç firma sırasıyla Polat enerji, Güriş ve Demirer enerji. Ülke üzerinde rüzgar enerjisi kurulu gücü, 273’ü aşkın santralden ve 3983’ten fazla türbin sayısıyla elde diliyor. Santrallerin büyük kısmının Marmara ve Ege bölgelerinde kurulduğu ve en fazla santralin de İzmir’de olduğu görülmekte.
    Kaynakça https://tureb.com.tr//lib/uploads/d7409883e51b1c58.pdf https://tureb.com.tr//lib/uploads/55081baf3b9a1091.pdf https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmFmYWY0MTYtNjUyNS00NzQ1LWIwMTMtOTI5ZTNkM2FlYWIxIiwidCI6ImU5YzY0NjU4LWFkMWQtNDUwOS1hODk0LTE2NWZhYjU2NjEyMyIsImMiOjl9
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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 1 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 1 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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