Türkiye’nin rüzgar enerjisine 1 milyar dolar yatırım bekleniyor: Rüzgar enerjisinde Türkiye ne konumda?

TÜREB başkanı İbrahim Erden, Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi 2022 kapsamında yaptığı açıklamada bu yılın sonuna kadar yerleşik kurulu rüzgar enerjisinin 12 bin megavata yaklaşmasını beklediğini ve gelecek yılın ilk çeyreğinde de bu rakamın geçileceğini aktardı.
1 milyar dolarlık yatırım bekleniyor
Türkiye’deki rüzgar enerjisi kurulu gücü 2021 yılında 1.611 megavat artarak rekor kırmıştı. Erden’e göre 2022 yılında yeni bir rekora imza atılarak bu rakam 1.860 megavat değerine ulaşılmış durumda. Öte yandan gerekli finansman, inan kaynağı ve ekipman üretimi gibi kaynaklar efektif kullanıldığında yıllık 3 bin megavat kurulumun sağlanması mümkün görünüyor.
Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence