Yurt dışı çıkış harcı artıyor: Hangi güne kadar 2024 tutarları geçerli?

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yaz aylarının en tartışmalı konularından birisi yurt dışı çıkış harcıydı. Normalde 150TL olan çıkış harcının 3000TL civarına kadar çıkacağı iddialarının ardından yüzde 230 artış ile 500TL olarak belirlenmişti.

Yurt dışı çıkış harcı zamlanıyor

Daha önce yurt dışı çıkış harçları Cumhurbaşkanı kararları ile yükseltiliyor ve aradan geçen süre bir hayli uzun oluyordu. Yaz aylarında çıkan torba kanun ile yurt dışı çıkış harcı da her yıl yeniden değerlemeye tabi tutuldu.

Yurt dışı çıkış harcı 500 TL oldu: Her yıl artacak 3 ay önce eklendi

2025 yılı yeniden değerleme oranları henüz belirlenmese yüzde 43.93 olması bekleniyor. Bu da yurt dışı çıkış harcının 710TL olarak belirlenmesini neredeyse kesin hale getiriyor. Yani 6 ay içerisinde yurt dışı çıkış harcı neredeyse 5 kat artmış oldu.

Burada önemli bir ayrıntı var zira 31 Aralık 2024 tarihine kadar dijital vergi dairesi üzerinden 500TL yurt dışı çıkış harcını satın almış olanlar 10 Ocak 2025 tarihine kadar bu miktar üzerinden yurt dışına çıkabilecek. 11 Ocak 2025 tarihinde ise her halükârda 710TL geçerli olacak ve fark istenecek.



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Yurt dışı çıkış harcı zamlanacak