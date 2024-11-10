Yurt dışı çıkış harcı artıyor: Hangi güne kadar 2024 tutarları geçerli?

Yurt dışı çıkış harcı zamlanıyor
Daha önce yurt dışı çıkış harçları Cumhurbaşkanı kararları ile yükseltiliyor ve aradan geçen süre bir hayli uzun oluyordu. Yaz aylarında çıkan torba kanun ile yurt dışı çıkış harcı da her yıl yeniden değerlemeye tabi tutuldu.
2025 yılı yeniden değerleme oranları henüz belirlenmese yüzde 43.93 olması bekleniyor. Bu da yurt dışı çıkış harcının 710TL olarak belirlenmesini neredeyse kesin hale getiriyor. Yani 6 ay içerisinde yurt dışı çıkış harcı neredeyse 5 kat artmış oldu.
Burada önemli bir ayrıntı var zira 31 Aralık 2024 tarihine kadar dijital vergi dairesi üzerinden 500TL yurt dışı çıkış harcını satın almış olanlar 10 Ocak 2025 tarihine kadar bu miktar üzerinden yurt dışına çıkabilecek. 11 Ocak 2025 tarihinde ise her halükârda 710TL geçerli olacak ve fark istenecek.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über