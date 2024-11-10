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    Yurt dışı çıkış harcı artıyor: Hangi güne kadar 2024 tutarları geçerli?

    2024 yılının bitimine sayılı günler kala yeni yılla ile birlikte geçerli olacak yeniden değerleme oranlarına dikkat çekiyor. Özellikle yurt dışı çıkış harcı da buna dahil.
    Yurt dışı çıkış harcı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yaz aylarının en tartışmalı konularından birisi yurt dışı çıkış harcıydı. Normalde 150TL olan çıkış harcının 3000TL civarına kadar çıkacağı iddialarının ardından yüzde 230 artış ile 500TL olarak belirlenmişti.

     Yurt dışı çıkış harcı zamlanıyor

    Daha önce yurt dışı çıkış harçları Cumhurbaşkanı kararları ile yükseltiliyor ve aradan geçen süre bir hayli uzun oluyordu. Yaz aylarında çıkan torba kanun ile yurt dışı çıkış harcı da her yıl yeniden değerlemeye tabi tutuldu. 

    2025 yılı yeniden değerleme oranları henüz belirlenmese yüzde 43.93 olması bekleniyor. Bu da yurt dışı çıkış harcının 710TL olarak belirlenmesini neredeyse kesin hale getiriyor. Yani 6 ay içerisinde yurt dışı çıkış harcı neredeyse 5 kat artmış oldu. 

    Burada önemli bir ayrıntı var zira 31 Aralık 2024 tarihine kadar dijital vergi dairesi üzerinden 500TL yurt dışı çıkış harcını satın almış olanlar 10 Ocak 2025 tarihine kadar bu miktar üzerinden yurt dışına çıkabilecek. 11 Ocak 2025 tarihinde ise her halükârda 710TL geçerli olacak ve fark istenecek. 
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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