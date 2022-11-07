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    Ticaret Bakanlığı: Yurt dışından telefon getirme şartı yabancılar için de geçerli

    Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bir duyuruda yurt dışından telefon getirme şartı için kafa karışıklığı yaratan yabancı uyruklu vatandaşlar meselesi ele alındı. Bakanlık son noktayı koydu.
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    Kısa bir süre önce kamuoyunda yurt dışından telefon getirme şartı olarak bilinen bir düzenleme Türkiye gündemini derinden etkilemişti. 1 Kasım 2022 tarihinde başlatılan bu uygulamada 3 takvim yılı içerisinde sadece bir telefon getirilebiliyor.

     

    Yurt dışından telefon getirme şartı yabancıları da etkiledi

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bundan böyle kendisinin oluşturduğu veri ağı sayesinde kişisel cep telefonlarına ek olarak getirilen diğer telefonları denetleyecek. Denetimi yapılan telefonlar ilgili şartlara uygun değilse hukuki işleme tabi tutulacak.

    Hürriyet tarafından yayımlanan ve Şaduman Unutmaz'ın imzasını taşıyan ilgili haberde Ticaret Bakanlığının devreye soktuğu bu kuraldan yabancı uyruklu vatandaşların da sorumlu olduğu belirtildi. Ticaret Bakanlığı yurt dışından getirilen telefonların sayısındaki artış sebebiyle alınan bu önlem hakkında şöyle bir açıklama yapmıştı:

    Yurt dışından telefon getirme şartı Tam Boyutta Gör

    "Yolcu beraberi cep telefonu muafiyet limitinin (üç takvim yılında 1 adet) teknik takibini mümkün kılmak için, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor."

    "Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde yürütülen teknik çalışma kapsamında, yolcuların üç yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirmesi önlenecek."

    Milyonlarca kişi yabancıların yurt dışından telefon getirme şartı konusunda sorumluluk taşıyıp taşımayacağını öğrenmek istiyordu. Ticaret Bakanlığı yaptığı ilgili açıklamayla son noktayı koydu.

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    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

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    gerbera 9 saat önce

    DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef

    S
    sezenhancı 2 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 3 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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