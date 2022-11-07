Ticaret Bakanlığı: Yurt dışından telefon getirme şartı yabancılar için de geçerli

Tam Boyutta Gör Kısa bir süre önce kamuoyunda yurt dışından telefon getirme şartı olarak bilinen bir düzenleme Türkiye gündemini derinden etkilemişti. 1 Kasım 2022 tarihinde başlatılan bu uygulamada 3 takvim yılı içerisinde sadece bir telefon getirilebiliyor.

Yurt dışından telefon getirme şartları 2022 neler? 2 hf. önce eklendi

Yurt dışından telefon getirme şartı yabancıları da etkiledi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bundan böyle kendisinin oluşturduğu veri ağı sayesinde kişisel cep telefonlarına ek olarak getirilen diğer telefonları denetleyecek. Denetimi yapılan telefonlar ilgili şartlara uygun değilse hukuki işleme tabi tutulacak.

Hürriyet tarafından yayımlanan ve Şaduman Unutmaz'ın imzasını taşıyan ilgili haberde Ticaret Bakanlığının devreye soktuğu bu kuraldan yabancı uyruklu vatandaşların da sorumlu olduğu belirtildi. Ticaret Bakanlığı yurt dışından getirilen telefonların sayısındaki artış sebebiyle alınan bu önlem hakkında şöyle bir açıklama yapmıştı:

"Yolcu beraberi cep telefonu muafiyet limitinin (üç takvim yılında 1 adet) teknik takibini mümkün kılmak için, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor."

"Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde yürütülen teknik çalışma kapsamında, yolcuların üç yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirmesi önlenecek."

Milyonlarca kişi yabancıların yurt dışından telefon getirme şartı konusunda sorumluluk taşıyıp taşımayacağını öğrenmek istiyordu. Ticaret Bakanlığı yaptığı ilgili açıklamayla son noktayı koydu.

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Yurt dışından telefon getirme şartı yabancılar için de geçerli