Artan sıcaklıklar yüzünden Tesla ve Intel üretim sıkıntısı yaşıyor

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Küresel ısınmanın bir etkisi olarak son yıllarda yaşadığımız yüksek sıcaklar, sadece ekolojik dengeyi değil aynı zamanda üretim bantlarını da etkiliyor. Çin’de aşırı sıcaklardan dolayı yaşanana elektrik kesintileri yüzünden Sichuan eyaletindeki fabrikaların 6 gün boyunca kapatılması kararlaştırıldı.

Tesla, Çin’deki fabrikasında 1 milyon elektrikli otomobil üretti 2 gün önce eklendi

Dünyanın en büyük elektrikli araç pil üreticisi olan ve Tesla’nın pil tedarikçisi konumundaki Contemporary Amperex Technology, Intel, Apple’ın tedarikçisi Foxconn, Toyota, Texas Instruments, Volkswagen, Onsemi ve daha pek çok şirket, bölgedeki elektrik kesintilerinden doğrudan etkileniyor.

Hammadde fiyatları artabilir

Çin’de son 60 yılın en yüksek sıcaklılarının yaşanması klima kullanımını ciddi oranda artırmış. Dolayısıyla Çin, şebeke üzerindeki baskıyı hafifletmek için hidroelektrik santraline bağımlı olan Sichuan bölgesindeki fabrikalarına bir süreliğine operasyonlarını durdurma emri verdi. Aktarılanlara göre sıcaklıkların birkaç şehirde 40 santigrat dereceye ulaştığı hatta geçtiği söylenmekte.

Schuan bölgesi yarı iletken, güneş panelleri ve pil teknoloji endüstrileri için önemli bir yer. Üreticiler, güneş paneli bileşeni olan polisilikon gibi fotovoltaik ve elektronik endüstrisinde kullanılan lityum gibi hammaddeler için zengin kaynaklara sahip bu bölgede üretim gerçekleştiriyordu.

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Yüsek sıcaklık nedeniyle Tesla ve Intel üretim sıkıntısı yaşıyor