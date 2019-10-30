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    Yüzde 50 daha performanslı Nvidia GeForce GTX 1650 Super ekran kartı duyuruldu

    Turing mimarisinin hali hazırdaki en düşük modeli GeForce GTX 1650 yeni versiyonu ile adeta patlama yaptı. Nvidia GeForce GTX 1650 Super yüzde 50 civarında daha performanslı.
    5 sa.
    1,1b
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    14
    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yüzde 50 daha performanslı Nvidia GeForce GTX 1650 Super ekran kartı duyuruldu
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    Nvidia’nın biraz daha optimize ettiği GeForce GTX 1660 Super ekran kartını piyasaya sürdüğü bugün GeForce GTX 1650 Super ekran kartının da duyurusunu yaptı. GeForce GTX 1650 Super ekran kartı en büyük farkı içeren Super versiyonu olarak gösteriliyor.

    GeForce GTX 1650 Super özellikleri

    Nvidia ilk olarak Super versiyonlarını RTX 2000 serisinde başlatmıştı. Sonrasında ise GTX 1660 Super geldi. Nvidia genelde yüzde 20-25 performans artışını geçmeden ara model şeklinde sıralanacak Super versiyonları geliştirmişti ancak GTX 1650 Super ayrı bir hikâye olmuş.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Nvidia Shield TV ve Shield TV Pro tanıtıldı"

    12nm sürecindeki TU116 çekirdeğini temel alan yeni ekran kartında 1280 CUDA çekirdeği yer alıyor. 1530MHz taban hızı turbo ile 1665MHz seviyesine çıkıyor. 4GB GDDR6 bellek 12Gbps hızında çalışıyor ve 192GB/s bant genişliğine ulaşıyor. Desen haritalama birimi 80 iken 32 ROP birimi yer alıyor.

    Ekran kartının toplam performansı 4.4 TFLOPS seviyesine sıçrarken toplam grafik gücü de (TGP) 100W olarak gerçekleşiyor. GTX 1650 ekran kartını hatırlayacak olursak 896 CUDA çekirdeği, 1665MHz turbo hız, 4GB GDDR5 bellek, 8Gbps bellek hızı, 128GB/s bant genişliği, 75W TGP ve 3TFLOPS performans değerini saymak mümkün.

    GeForce GTX 1650 Super ekran kartı orijinal modele göre yüzde 50 civarında artış getirmiş diyebiliriz. Çok iyi bir Full HD oyun kartı haline gelen GTX 1650 Super modelini Ti olarak görsek de sanırız şaşırmayacaktık. GeForce GTX 1650 Super ekran kartı 22 Kasım tarihinde piyasaya çıkacak. Fiyatı henüz belli değil.



    https://www.engadget.com/2019/10/29/nvidia-geforce-gtx-1650-1660-super-price-release-date/ Yorum Yaz
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    Schtroumpf Grognon 5 sa. en beğenilen
    dh'de editor mu kalmadi? guncel tanitilan donanimlar hakkindaki haberleri en gec buradan okur olduk, fakat sitenin ismi donanimhaber(!) millet sabah keyif kahvaltisini yapip cayini sigarasini icip ondan sonra haberini yazar oldu.

    abidik gubidik game of thrones haberleri dakikasinda paylasiliyor fakat nvidia'nin kart tanitiminin haberi ertesi gun yapiliyor. google'da aratin kart ismini bakalim sizden once kac tane teknoloji sitesi haberini yapmis.
    dh'de editor mu kalmadi? guncel tanitilan donanimlar hakkindaki haberleri en gec buradan okur olduk, fakat sitenin ismi donanimhaber(!) millet sabah keyif kahva...
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    ilkerinanç 5 sa.
    Yüzde 50 başarım varsa hangi karta denk olduki şimdi bu hem Nvidia hem AMD tarafında?Zaten bir kamyon kartı var.
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    1 Avatar
    crysef 1 sa.
    Şu haliyle gtx1660 performansı vermeli gtx1660 satışlarını baltalar bu kart acaba fiyatı ne kadar olacak.
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    webber 1 sa.
    Amd nin yeni kartları nvidia yı superleri cıkarmasına sebeb oldu yüzde 50 büük rakam bu kadar olacağını sanmıyorum 1660 serisini bitirir haberin abartması
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    oup59 2 sa.
    GTX 1660 Super performans olarak GTX 1660Ti/GTX 1070 olmuş. 1660Ti 2000-2200TL aralığında. 1660 Super modeli 1600-1800TL aralığında olmalı. Tam da kampanya dönemi. 1500TL'ye 1660Ti Asus Dual gibi bir kampanya ile 1660Ti alınabilir ama onun haricinde N11 kuponları, Kara Cuma vs. ile 1400-1500TL civarına 1660 Super de çok güzel bir alternatif oldu.
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    TearsForFears 2 sa.
    Ekran kartı değiştirme süresi kısaldıkça böyle zırt pırt yeni model görürüz. Bence artık telefon gibi 6 ay veya 12 ay olmadan aynı seri ekran kartının bir üstü çıkmamalı. Ekran kartları çok çabuk eskir oldu çünkü her gün daha güçlüsü çıkıyor ve oyun yapımcılarıda oyunlarını kartların güçlerinin artmasından dolayı düşük seviye sistemler için fazla optimize etmiyor. Günün sonunda ekran kartını yükseltmeye zorlanıyoruz
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    DH Misafiri 3 sa.
    50% ne ya? Direkt 1660 iptal 1660 süper de iptal sayılır.
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    dodofran 4 sa.
    1650 alanlar ne düşünüyor acaba?
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    Rocksolidv 4 sa.
    1280 cuda ve 4,4 tflops ile bayağı güçlü olmuş 1080p de ama bu seviyede fiyat önemli sonuçta. Fiyatı belli olunca daha sağlıklı yorum yapılabilir.
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    Symbianist 4 sa.
    GTX 1060 seviyesindeyse kalsın. Hiç gerek yok.
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    Musty3535123 5 sa.
    zibil gibi kart değiştirmeyinde coşmasınlar. sömür babam sömür.
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    Schtroumpf Grognon 5 sa. en beğenilen
    dh'de editor mu kalmadi? guncel tanitilan donanimlar hakkindaki haberleri en gec buradan okur olduk, fakat sitenin ismi donanimhaber(!) millet sabah keyif kahvaltisini yapip cayini sigarasini icip ondan sonra haberini yazar oldu.

    abidik gubidik game of thrones haberleri dakikasinda paylasiliyor fakat nvidia'nin kart tanitiminin haberi ertesi gun yapiliyor. google'da aratin kart ismini bakalim sizden once kac tane teknoloji sitesi haberini yapmis.
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