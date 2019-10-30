Yüzde 50 daha performanslı Nvidia GeForce GTX 1650 Super ekran kartı duyuruldu

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Nvidia’nın biraz daha optimize ettiği GeForce GTX 1660 Super ekran kartını piyasaya sürdüğü bugün GeForce GTX 1650 Super ekran kartının da duyurusunu yaptı. GeForce GTX 1650 Super ekran kartı en büyük farkı içeren Super versiyonu olarak gösteriliyor.

GeForce GTX 1650 Super özellikleri

Nvidia ilk olarak Super versiyonlarını RTX 2000 serisinde başlatmıştı. Sonrasında ise GTX 1660 Super geldi. Nvidia genelde yüzde 20-25 performans artışını geçmeden ara model şeklinde sıralanacak Super versiyonları geliştirmişti ancak GTX 1650 Super ayrı bir hikâye olmuş.

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12nm sürecindeki TU116 çekirdeğini temel alan yeni ekran kartında 1280 CUDA çekirdeği yer alıyor. 1530MHz taban hızı turbo ile 1665MHz seviyesine çıkıyor. 4GB GDDR6 bellek 12Gbps hızında çalışıyor ve 192GB/s bant genişliğine ulaşıyor. Desen haritalama birimi 80 iken 32 ROP birimi yer alıyor.

Ekran kartının toplam performansı 4.4 TFLOPS seviyesine sıçrarken toplam grafik gücü de (TGP) 100W olarak gerçekleşiyor. GTX 1650 ekran kartını hatırlayacak olursak 896 CUDA çekirdeği, 1665MHz turbo hız, 4GB GDDR5 bellek, 8Gbps bellek hızı, 128GB/s bant genişliği, 75W TGP ve 3TFLOPS performans değerini saymak mümkün.

GeForce GTX 1650 Super ekran kartı orijinal modele göre yüzde 50 civarında artış getirmiş diyebiliriz. Çok iyi bir Full HD oyun kartı haline gelen GTX 1650 Super modelini Ti olarak görsek de sanırız şaşırmayacaktık. GeForce GTX 1650 Super ekran kartı 22 Kasım tarihinde piyasaya çıkacak. Fiyatı henüz belli değil.

https://www.engadget.com/2019/10/29/nvidia-geforce-gtx-1650-1660-super-price-release-date/