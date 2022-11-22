Yüzen rüzgâr türbinleri ile iki katı fazla ve ucuza enerji üretilecek: 2030'a planlanıyor

Tam Boyutta Gör Rüzgâr tükenmez, temiz bir kaynak. Bu güçlü rüzgârları yakalamak, fosil yakıtları, yenilenebilir, çevre dostu enerji ile değiştirmeye yönelik birçok planının kritik bir bileşeni. Norveçli start up World Wide Wind, yenilikçi bir dikey eksenli rüzgâr türbini (kısaca VAWT) tasarladı. Çift yön zıt kanatlara sahip ters dönüşlü dikey türbinler (CRVT) olarak bilinen bu türbinler, geleneksel tek yön türbinlerden iki kat daha fazla enerji üretiyor.

Daha ucuz daha fazla rüzgâr enerjisi üretimi

Denize demirliyken sallanan zıt dönüşlü dikey türbinlerdeki iki kanattan biri rotora diğeri statora bağlı. Stator, rotorun dönüş hızını iki katına çıkarıyor. Bu sayede daha fazla elektrik üretiliyor. Yükselen türbinler rüzgârın etkisiyle eğiliyor ancak kanatlar özel olarak tasarlandığından yakın yerleştirilmesinde bir sorun olmayacaktır. Geleneksel rüzgâr türbinlerinin aksine rüzgârı karşılamak için kolayca dönebiliyorlar.

Kısmen geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan bu türbinler, yavaş kanatlara sahip olduğundan denizdeki canlılara da zarar vermiyor. 50 dolar/MWh altında bir seviyelendirilmiş enerji maliyeti var.

Açık denizde yüzen rüzgâr türbini özellikleri

Tek entegre tasarım

Ters yönde dönen iki türbin

Rüzgârla eğiliyor (yelkenli teknelere benzer)

Basit tasarım (Motor bölümü, dişli, soğutma yok)

Jeneratör, şamandıra ve balastın bir parçası

40 MW ve 400 m yüksekliğe kadar ayarlanabiliyor

Azaltılmış uyandırma efekti ve artırılmış türbin yoğunluğu

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Yüzen rüzgâr türbinleri ile iki katı fazla enerji üretilecek