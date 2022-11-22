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    Yüzen rüzgâr türbinleri ile iki katı fazla ve ucuza enerji üretilecek: 2030'a planlanıyor

    World Wide Wind’ın tasarladığı yüzen, dikey eksenli rüzgâr türbinleri, günümüzün en büyük türbinlerinin ürettiği enerjinin iki katından fazlasını vadediyor.     
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    yüzen rüzgâr türbini Tam Boyutta Gör
    Rüzgâr tükenmez, temiz bir kaynak. Bu güçlü rüzgârları yakalamak, fosil yakıtları, yenilenebilir, çevre dostu enerji ile değiştirmeye yönelik birçok planının kritik bir bileşeni. Norveçli start up World Wide Wind, yenilikçi bir dikey eksenli rüzgâr türbini (kısaca VAWT) tasarladı. Çift yön zıt kanatlara sahip ters dönüşlü dikey türbinler (CRVT) olarak bilinen bu türbinler, geleneksel tek yön türbinlerden iki kat daha fazla enerji üretiyor.

    Daha ucuz daha fazla rüzgâr enerjisi üretimi

    Denize demirliyken sallanan zıt dönüşlü dikey türbinlerdeki iki kanattan biri rotora diğeri statora bağlı. Stator, rotorun dönüş hızını iki katına çıkarıyor. Bu sayede daha fazla elektrik üretiliyor. Yükselen türbinler rüzgârın etkisiyle eğiliyor ancak kanatlar özel olarak tasarlandığından yakın yerleştirilmesinde bir sorun olmayacaktır. Geleneksel rüzgâr türbinlerinin aksine rüzgârı karşılamak için kolayca dönebiliyorlar.

    Kısmen geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan bu türbinler, yavaş kanatlara sahip olduğundan denizdeki canlılara da zarar vermiyor. 50 dolar/MWh altında bir seviyelendirilmiş enerji maliyeti var.

    Açık denizde yüzen rüzgâr türbini özellikleri

    • Tek entegre tasarım
    • Ters yönde dönen iki türbin
    • Rüzgârla eğiliyor (yelkenli teknelere benzer)
    • Basit tasarım (Motor bölümü, dişli, soğutma yok)
    • Jeneratör, şamandıra ve balastın bir parçası
    • 40 MW ve 400 m yüksekliğe kadar ayarlanabiliyor
    • Azaltılmış uyandırma efekti ve artırılmış türbin yoğunluğu
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