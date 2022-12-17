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    Yüzen rüzgar türbinlerinde devrim gibi gelişme

    Norveçli bir firma yepyeni tasarımı ile rüzgar yönüne eğilen ve rüzgar mücadele etmeyen birbiri yönünün tersine dönen eğik kanatlar kullanarak 400 metrelik türbinler yapmayı planlıyor.
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    İnsanlık olarak karada ve denizde ayak ile sabitlenmiş rüzgar türbinlerini yapmayı ve ucuza mal etmeyi başardık. Karadan denize geçişte deniz tabanına çakılan büyük ayaklar dışında türbin dizaynı neredeyse hiç değişmedi. Aynı sistemi  denizde yüzdüremeye çalıştığımızda ise kimse yıllardır uygun maliyetlere düşüremedi.

    Dünyanın en ucuz elektriği rüzgar dev, uzun üç bıçaklı türbinler ile üretilmekte. Özellikle karada olanlar daha ucuz. Denizde ayak ile sabitlenmişler de arayı hızla kapatmakta. Son zamanlarda daha büyük, güçlü türbinler sadece denizde kurulabiliyor bu da tek türbin ile daha fazla enerji ürettiğinden bakım masraflarını ve üretim masraflarını azaltıyor.

    Açık deniz rüzgarları her hangi bir yüzey engeline takılmadığı için en hızlı rüzgarlar denizlerde. Fakat ayak ile sabitleyeceğiniz kadar sığ ve kimsenin rahatsız olmayacağı kadar karadan uzak yerler bulmak ciddi sorun. Hatta Türkiye derin denizler ile çevrili  olduğundan şimdilik biz bu geniş enerji kaynağına hiç erişemedik.

    Çözüm ise basit yüzebilir rüzgar türbinleri ile istediğiniz yere rüzgar türbini tarlası kurmak. Sorun ise bunu makul maliyetler ile yapmak. Hali hazırdaki rüzgar türbini tasarımının denizde yüzmesine ve rüzgara dayanmasını gerektiriyor. Bu nedenle de çok büyük bir şey inşaa etmek gerek. Doğal olarak bu yapı malzemesi ve işçilik olarak size geri dönüyor.

    Yüzen rüzgar türbinlerinde devrim gibi gelişme Tam Boyutta Gör

    Norveçli bir firma olan World Wide Wind yepyeni tasarımı ile rüzgar yönüne eğilen ve rüzgar mücadele etmeyen birbiri yönünün tersine dönen eğik kanatlar kullanarak 400 metrelik türbinler yapmayı planlıyor. Üstelik bu sistem hava türbülansını çok bozmadığı için türbinler arası boşluk yarıya inebiliyor bu da toplanabilir enerjinin aynı deniz bölgesinde dört kat artmasını sağlıyor. Kısaca 1,5 GW’lık deniz kısmına artık 6 GW güç kurulabiliyor.

    Şirketin koyduğu hedef MWh başına 50 dolar gibi çok düşük bir değer. Bu rakam hali hazırda kara bazlı maliyet rakamları civarında ve 84 dolar civarında olan sabit ayaklı deniz üstü fiyatının epey altında.

    Bu hedefe ulaşmak için ise 400 metrelik bir dev yapı ile 40 MW kurulu bir güce ulaşmak gerekli. Bu yüzden şirket ilk önce 3 MW gücünde bir versiyonu 2026 yılına kadar çalıştırmak ve 2029 yılında ise esas 40 MW’lık versiyonu hayatta geçirmeyi planlıyor.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 3 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 3 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 4 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 4 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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