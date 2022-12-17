Yüzen rüzgar türbinlerinde devrim gibi gelişme

İnsanlık olarak karada ve denizde ayak ile sabitlenmiş rüzgar türbinlerini yapmayı ve ucuza mal etmeyi başardık. Karadan denize geçişte deniz tabanına çakılan büyük ayaklar dışında türbin dizaynı neredeyse hiç değişmedi. Aynı sistemi denizde yüzdüremeye çalıştığımızda ise kimse yıllardır uygun maliyetlere düşüremedi.

Dünyanın en ucuz elektriği rüzgar dev, uzun üç bıçaklı türbinler ile üretilmekte. Özellikle karada olanlar daha ucuz. Denizde ayak ile sabitlenmişler de arayı hızla kapatmakta. Son zamanlarda daha büyük, güçlü türbinler sadece denizde kurulabiliyor bu da tek türbin ile daha fazla enerji ürettiğinden bakım masraflarını ve üretim masraflarını azaltıyor.

Açık deniz rüzgarları her hangi bir yüzey engeline takılmadığı için en hızlı rüzgarlar denizlerde. Fakat ayak ile sabitleyeceğiniz kadar sığ ve kimsenin rahatsız olmayacağı kadar karadan uzak yerler bulmak ciddi sorun. Hatta Türkiye derin denizler ile çevrili olduğundan şimdilik biz bu geniş enerji kaynağına hiç erişemedik.

Çözüm ise basit yüzebilir rüzgar türbinleri ile istediğiniz yere rüzgar türbini tarlası kurmak. Sorun ise bunu makul maliyetler ile yapmak. Hali hazırdaki rüzgar türbini tasarımının denizde yüzmesine ve rüzgara dayanmasını gerektiriyor. Bu nedenle de çok büyük bir şey inşaa etmek gerek. Doğal olarak bu yapı malzemesi ve işçilik olarak size geri dönüyor.

Tam Boyutta Gör

Norveçli bir firma olan World Wide Wind yepyeni tasarımı ile rüzgar yönüne eğilen ve rüzgar mücadele etmeyen birbiri yönünün tersine dönen eğik kanatlar kullanarak 400 metrelik türbinler yapmayı planlıyor. Üstelik bu sistem hava türbülansını çok bozmadığı için türbinler arası boşluk yarıya inebiliyor bu da toplanabilir enerjinin aynı deniz bölgesinde dört kat artmasını sağlıyor. Kısaca 1,5 GW’lık deniz kısmına artık 6 GW güç kurulabiliyor.

Şirketin koyduğu hedef MWh başına 50 dolar gibi çok düşük bir değer. Bu rakam hali hazırda kara bazlı maliyet rakamları civarında ve 84 dolar civarında olan sabit ayaklı deniz üstü fiyatının epey altında.

Bu hedefe ulaşmak için ise 400 metrelik bir dev yapı ile 40 MW kurulu bir güce ulaşmak gerekli. Bu yüzden şirket ilk önce 3 MW gücünde bir versiyonu 2026 yılına kadar çalıştırmak ve 2029 yılında ise esas 40 MW’lık versiyonu hayatta geçirmeyi planlıyor.

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