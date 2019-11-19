Yüzüklerin Efendisi dizisi şimdiden ikinci sezon onayı aldı

Amazon'un merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi daha çekimleri bile başlamadan ikinci sezon onayı aldı. Prime Video tarafından yapılan açıklamaya göre Orta Dünya hayranlarının ilk sezonun ardından yeni sezon için uzun bir süre beklemesi gerekmeyecek.

Amazon şu anda dizinin oyuncu kadrosunu belirlemeye çalışıyor. Kadro tamamlandıktan sonra ilk sezonun çekimleri Yeni Zelanda’da start verecek. Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda daha önce Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerine de ev sahipliği yapmıştı.

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Tam 1 milyar dolarlık bütçeyle hazırlananYüzüklerin Efendisi dizisi, Game of Thrones'u da geride bırakarak tarihin gelmiş geçmiş en pahalı dizisi olacak. Dizinin ilk sezonunun toplamda 20 bölümden oluşması bekleniyor. Son dönemlerde bildiğiniz gibi 10-13 bölümlük dizi sezonlarına iyice alışmıştık. Amazon şimdi Yüzüklerin Efendisi'yle farklı bir işe imza atacak.



İkinci Çağ'da geçecek



Amazon geçtiğimiz mart ayında yapılan bir açıklamada Yüzüklerin Efendisi dizisinin İkinci Çağ'da geçeceğini duyurmuştu. Filmlerden binlerce yıl öncesinde geçecek olan dizide, Amazon'un ifadeleriyle, "Orta Dünya'nın daha önce hiç görülmemiş hikayeleri" anlatılacak.



İkinci Çağ yaklaşık 3500 yıllık bir dönemi kapsadığı için dizinin tam olarak hangi olayları ele alacağı konusunda şu an için net bir bilgimiz yok. İkinci Çağ'ın önemli olayları arasında; insan krallığı Númenor'un yükselişi ve çöküşü, Sauron'un yükselişi, Elf şehri Ayrıkvadi'nin gelişmesi ve Elfler ile Sauron arasındaki ilk Yüzük savaşlarının başlaması gibi olaylar yer alıyor. Şu anki tahminler dizinin Númenor krallığına odaklanacağı yönünde.



Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk iki bölümünü J.A. Baytona yönetecek. Dizinin 2021’de yayınlanması bekleniyor.

https://variety.com/2019/tv/news/lord-of-the-rings-renewed-1203408823/