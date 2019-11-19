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    Yüzüklerin Efendisi dizisi şimdiden ikinci sezon onayı aldı

    Tarihin en pahalı dizisi olarak hazırlanan Yüzüklerin Efendisi, Amazon tarafından ikinci sezon onayı aldı.
    3 gün
    3,5b
    2
    16
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Yüzüklerin Efendisi dizisi şimdiden ikinci sezon onayı aldı

    Amazon'un merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi daha çekimleri bile başlamadan ikinci sezon onayı aldı. Prime Video tarafından yapılan açıklamaya göre Orta Dünya hayranlarının ilk sezonun ardından yeni sezon için uzun bir süre beklemesi gerekmeyecek.

    Amazon şu anda dizinin oyuncu kadrosunu belirlemeye çalışıyor. Kadro tamamlandıktan sonra ilk sezonun çekimleri Yeni Zelanda’da start verecek. Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda daha önce Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerine de ev sahipliği yapmıştı.

    Yüzüklerin Efendisi dizisi şimdiden ikinci sezon onayı aldı
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    Tam 1 milyar dolarlık bütçeyle hazırlananYüzüklerin Efendisi dizisi, Game of Thrones'u da geride bırakarak tarihin gelmiş geçmiş en pahalı dizisi olacak. Dizinin ilk sezonunun toplamda 20 bölümden oluşması bekleniyor. Son dönemlerde bildiğiniz gibi 10-13 bölümlük dizi sezonlarına iyice alışmıştık. Amazon şimdi Yüzüklerin Efendisi'yle farklı bir işe imza atacak.
     

    İkinci Çağ'da geçecek


    Amazon geçtiğimiz mart ayında yapılan bir açıklamada Yüzüklerin Efendisi dizisinin İkinci Çağ'da geçeceğini duyurmuştu. Filmlerden binlerce yıl öncesinde geçecek olan dizide, Amazon'un ifadeleriyle, "Orta Dünya'nın daha önce hiç görülmemiş hikayeleri" anlatılacak.

    İkinci Çağ yaklaşık 3500 yıllık bir dönemi kapsadığı için dizinin tam olarak hangi olayları ele alacağı konusunda şu an için net bir bilgimiz yok. İkinci Çağ'ın önemli olayları arasında; insan krallığı Númenor'un yükselişi ve çöküşü, Sauron'un yükselişi, Elf şehri Ayrıkvadi'nin gelişmesi ve Elfler ile Sauron arasındaki ilk Yüzük savaşlarının başlaması gibi olaylar yer alıyor. Şu anki tahminler dizinin Númenor krallığına odaklanacağı yönünde.

    Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk iki bölümünü J.A. Baytona yönetecek. Dizinin 2021’de yayınlanması bekleniyor.



    https://variety.com/2019/tv/news/lord-of-the-rings-renewed-1203408823/ Yorum Yaz
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    gcb1903 3 gün en beğenilen
    2. çağın en büyük olayı Fëanor oğlu Curufin'in oğlu Celebrimbor'un güç yüzüklerini yapmasıdır.

    Zaten Silmarillion da Fëanor'un silmarilleri yapması üzerine bir hikayedir.

    Aslında iyice incelendiği vakit saf iyiyle saf kötünün sonsuz savaşı olan Orta Dünya Fëanor ve Melkor üzerine yürür. İyiler de kötüler de bu iki karakter ve yaptıkları ve yapmadıkları ile savaşır çağlar boyu.

    O yüzden umarım Celebrimbor'u görürüz. Dedesinin yeteneğinden izler taşıyor.
    2. çağın en büyük olayı Fëanor oğlu Curufin'in oğlu Celebrimbor'un güç yüzüklerini yapmasıdır. Zaten Silmarillion da Fëanor'un silmarilleri yapması üze...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    tropeus77 3 gün
    +18 yapmazlar umarım.. oturup ailemizle rahat izleriz..
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    Musty3535123 3 gün
    en çok merak ettiğim dizi. düzgün yaparlarsa efsane olur.
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    1 Avatar
    sirulas 2 gün gcb1903
    Önce iyi ile kötünün sonsuz savaşı diyorsun sonra tüm hikaye iki kötü üzerinde dönüyor diyorsun.



    Neyse daha fazla bu mantıksızlıkla tartışmayacağım gerek yok
    Yanıtla +2
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    sirulas 2 gün gcb1903
    "Aslında iyice incelendiği vakit saf iyiyle saf kötünün sonsuz savaşı olan Orta Dünya Fëanor ve Melkor üzerine yürür"



    Bir kerede içi boş büyük laflar eden biri de söylediği sözlere sahip çıksın dişimi kıracağım. Birde kendisine bakmadan karşısındakini küçümser bu abuk tipler.



    Çok merak ediyorum yukarıdaki cümleden Türkçe bilenlerin çoğu ne anlıyor siz ne anlatmak istiyorsunuz?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    gcb1903 2 gün sirulas
    Orta Dünya ile ilgisi olan herkesin bildiği saf iyi ve kötü savaşını konu alan hikaye Fëanor ve Melkor üzerine yürür.

    Burada Orta Dünya ile ilgili basit bir özet geçmişim görüldüğü üzere. Dişini kır da görelim.

    Fëanor ya da Melkor için iyi ya da kötü diye bir açıklamada bulunmuyorum. Orta Dünya iyi ve kötünün savaşıdır. Ama tüm hikaye iki kötü üzerinden yürür. Orta Dünya ile alakan olsa zaten anlarsın.

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    Askaparta 2 gün
    Yüzük tahta oturabilecek mi bakalım.
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    tolg... 3 gün
    Şahane 👏👏👏
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    tropeus77 3 gün
    +18 yapmazlar umarım.. oturup ailemizle rahat izleriz..
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    Innerpeace 3 gün celik44
    Amazon Prime
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    mekan54 3 gün
    Heyecanla bekliyoruz
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    celik44 3 gün
    Hangi kanalda verilecek bu ?
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    voltagram 3 gün
    Adamsın amazon
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    bio technolog 3 gün
    Oyuncu kadrosu keşke aynı kalsa oturup saatlerce izlesek
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    DamnCracker 3 gün bio technolog
    Aynı kalacak bir dönem değil. Onların atalarının atalarına kadar uzanacak bir döneme kadar geçmişi anlatacak dizi
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    yüzüklerin efendisi, yüzüklerin efendisi dizisi ve
    5 etiket daha amazon prime video prime video Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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