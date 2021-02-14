Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zack Snyder's Justice League'den merakla beklenen yeni fragman paylaşıldı

    Geçtiğimiz hafta duyurulan ve duyurulduğu günden bu yana merakla beklenen Zack Snyder's Justice League'in yeni fragmanı paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    14 Şubat 2021, 18:54 (3 gün)
    9,3b
    2
    60
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    19

    Zack Snyder's Justice League'den merakla beklenen yeni fragman paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Bildiğiniz üzere 2017 yılında Justice League isimli DC'nin aynı isimli ekibinden ve çizgi roman serisinden uyarlanan bir film yayınlandı. Film ne yazık ki yönetmen değişikliğinden dolayı beklenileni veremedi. Yıllar sonra filmin asıl yönetmeni kendi versiyonunu yayınlayacağını duyurdu. Filmin ikinci fragmanı da geçtiğimiz dakikalarda paylaşıldı. 

    Ayrıca Bkz. "Amazon'dan Mr. & Mrs. Smith dizisi geliyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Zack Snyder's Justice League'den yeni bir fragman paylaşıldı

    Fragmanın bugün paylaşılacağı geçtiğimiz hafta zaten açıklanmıştı. Açıklamadan bu yana da fragmandan küçük kesitler paylaşıldı. Daha önce paylaşılan küçük kesitlerin tamamı fragmanda bulunuyor. Paylaşılan yeni fragmanın da genel olarak orijinal filmde olmayan sahnelerden oluştuğunu söylemek gerek.

    Zack Snyder's Justice League'de orijinal filmden olmayan yaklaşık 2.5 saatlik görüntü ve orijinal filmde bulunmayan karakterler bulunacak. Filmin daha karanlık bir tarafı olacağı biliniyor ve son açıklamaya göre filmde yersiz şakalar da olmayacak. Sanıyoruz ki Zack Snyder, yersiz şaka derken Batman'in yaptığı anlamsız şakalardan bahsediyor.

    Bahsi geçen fragmanı aşağdıan izleyebilirsiniz. Zack Snyder's Justice League, 18 Mart'ta HBO Max üzerinden 4 saatlik bir film olarak yayınlanacak. HBO Max olmayan ülkelerde sinemalarda yayınlanacak mı ya da yerel başka bir video akış servisine hakları satılacak mı bilinmiyor.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    SC0RPI0N (S. Ç.) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Grafikler müzik kalite kokuyor işte gercek süper kahraman filmi DC farkı
    1 Yanıt Yanıtla +21
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Hazreti Bruce Wayne (Bruce Wayne) 3 gün ( Mesaj Silindi ) lumosmaksima91
    Hadi film hakkında bilgin yok, okuma yazman da mı yok kankam. Filmde olmayan 2.5 saat yazıyor haberde sen diyorsun 3 dakika. Ulan bugün atılan fragmanın süresi 2 dakika zaten sence tüm filmde sadece 3 dakikalık yeni görüntü olması mantıklı geliyor mu sana?
    Neyse bu arada haberdeki 2.5 saat de yanlış bir bilgi aslında yaklaşık 3.5 saatlik yeni sahne olacak filmde, yani yeni bir film geliyor diyebiliriz haterlar ağlasa da.
    Hadi film hakkında bilgin yok, okuma yazman da mı yok kankam. Filmde olmayan 2.5 saat yazıyor haberde sen diyorsun 3 dakika. Ulan bugün atılan fragmanın süresi ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    _Risen_ 3 gün ( Mesaj Silindi ) Moueson
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    Ekstra sahnelerle beraber film de tamamen değişecek.
    ...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (34) Yorum Yaz Forumda Gör
    R RouxLee (Huseyin Duran) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zack snyder'in çektiği en iyi fikim watchmen'dir bu adama çok şans verildi ama bi türlü beceremiyir ama hala süper kahraman filimleri çekmeye devam ediyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M milyarderdahi 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Synder kötü yönetmen, oyuncuların çoğu vasat ve altı. Kurgu ve senaryo boş. Zack kendince filmi biraz değiştirmiş ama BvSdeki kurgu ve senaryo hatalarına bakacak olursak film kötü olacak.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    khaos (sami lale) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Dc nin torpillisi Robert Pattinson'un çakma vampirlikten vatkalı,sıska Batman olarak ataması yapıldıktan sonra içinde Batman karakteri olan izleyeceğim son film olacak.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S sendomi (metin alkan) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bence bu film bomba gibi geliyor
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nickola Tesla 1 gün ( Mesaj Silindi )
    18 Mart gelse de izlesek yav.Süper bir film geliyor
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    V Venom59 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ben bir yönetmeni sevmek zorunda değilim. Ben Batman hayranı biriyim ve daha fazla sevdiğim karakterin bu adamın ellerinde heba olmasını istemiyorum, içinde Batman olan ne varsa da takip ederim kimseyi ırgalamaz.



    Bir yönetmen başarısızsa devam etmezsin. Marveldan örnek vericem ama içinde Josh olduğu için diyorum, adam Age of Ultronda batırdı, Ultron gibi bir karakteri harcadı ve kötü bir film çıkardı, naptılar adamı postaladılar başkaları geldi. İlk iki Thor filmi rezildi, iki yönetmeni de postaladılar. Bunun gibi örnekler daha çoktur mutlaka ama bir işte başarısızlık varsa bi sorgularsın.



    Zack'in de hakkettiği buydu. MoS genel olarak harika bir film miydi ? BvS harika bir film miydi ? Ya adı yeter bi kere BvS diyoruz, ilk fragmanda nasıl heyecanlıydı herkes, sonra film bi çıktı bu ne dedik. İzlenebilir filmler bunlar, evet içlerinde iyi sahneler de barındırıyorlar da, sevenleri de vardır ama genel olarak baktığımız zaman çuvalladı çok fena çoğu otorite ve hayrana göre ve çuvallayan biriyle ısrarla devam etmezsin olay bu kadar basit hem de elinde böyle bir kadro varken. Bu filmleri yönetmek için can atan, ortaya daha iyi işler koyacak birçok insan mutlaka vardır. Zamanında bu değişiklik yapılmış olsa şu an DC hem daha sağlam bir evren kurulmuş olabilir hem de daha kaliteli filmler görebilirdik, herkes memnun olabilirdi.



    Ama benim bu yazdıklarımı körü körüne fanboyluk yapanların anlayacağını sanmıyorum, Zack dünyanın en kötü filmini çıkarsa dahi siz baba demeye devam ediceksiniz.
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S SpectreMain (adnan oktar) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) Venom59
    MoS dediğin film tüm marvel animevari filmlerini uzaya çıkarır
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Romeo84 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Mesela marvelda şöyle bir şey varmı cristopher nolan’s infinity war falan, dc buna nasıl izin vermiş anlamak mümkün değil, büyük ihtimalle adamın hayal dünyasından çok ego savaşını izliycez.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S Shavethemonkey 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bvs gibi br şeyi yapan adamdan nasıl bir iş bekliyorsunuz acaba. Ölüyü diriltmek gibi bir şey bu yapmayın bırakın unutalım bvs ve jl rezaletlerini.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fluox (Can Bahadir) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu filmi ilk izleyecek olanlar konuya gelip ağlayan marvelciler olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Hazreti Bruce Wayne (Bruce Wayne) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    En merak ettiğim de DC'yi ya da Zack Snyder filmlerini sevmeyip ama yine de inatla o konuya girip bir şeyler yazma gereği duyan insanların kendi içlerinde ne yaşadıkları. Madem sevmiyorsun görmek istemiyorsun neden takip etme gereği duyuyorsun ki izlemezsin yorum yapmazsın olur biter, nerden geliyorsa bu haterlık? Ne bileyim ben mesela Star Wars filmlerini sevmem ama o konuya gidip de yok şöyle kötü böyle berbat yazmam çünkü ilgi alanım değil
    DC ve Zack Snyder haterlığı yapan dostlarımız içten içe aşağıda olduğu gibidir..
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    khytr89 +252 veleciraptor +235 marcelor +206 CleanCoders +129 Phant0mTR +92 WB +85 Celonfix +85 TR_mahmutpek +77 1BilimAdamı +75 uysaloguz +69
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 shkoksal ilk kez +511 2 WB 6. kez +449 3 yc#1 ilk kez +397
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    2 Kişi Okuyor (0 Üye, 2 Misafir) 1 Masaüstü 1 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    9305 kez okundu.
    31 kişi, toplam 34 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Zack Snyder's Justice League, fragman ve
    5 etiket daha yeni fragman yayınlandı justice league ne zaman Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası247,3b
    Twitter Profili98,3b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı315b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün GeForce Now by GAME+’ın açılış tarihi açıklandı: 15 Mart 2 gün Hyundai ve Kia ile anlaşamayan Apple'ın otomobil projesine Nissan da yanaşmadı 2 gün Samsung Galaxy F62 duyuruldu: 7000mAh pil, 6.7 inç ekran 2 gün Xbox Series X/S ile ilgili bu yıl daha fazla heyecanlandırıcı haber duyacağız 2 gün Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp kararı: Veri paylaşımı durduruldu 2 gün Vertigo tedavisinde kullanılabilecek iç kulak implantı geliştirildi 2 gün Yakında tanıtılacak Vivo S9'un tanıtım posteri sızdırıldı 2 gün Biyolojik olarak bozunabilen hava yolu geliştirildi 3 gün F-35’lerdeki motor tedariki sorunu, uçaklarla ilgili planlarda değişikliği zorunlu kılıyor 3 gün ABD, kendi füzesini taşıyan ve uçaktan fırlatılan “LongShot” dron projesi üzerinde çalışıyor 3 gün 8 çekirdekli Tiger Lake-H işlemcileri gün yüzüne çıktı 3 gün Haftalık Oyun Önerisi 13: My Friend Pedro 3 gün Instagram, özel mesaj yoluyla hakaret eden kullanıcıların hesaplarını silecek 3 gün RTX 3060 satışa sunulmadan fiyatı artmaya başladı, MSRP seviyesi önsiparişler iptal ediliyor 3 gün BAE'nin Mars sondasından ilk fotoğraf geldi: İşte Kızıl Gezegen 3 gün Apple'ın iPhone 13 mini planında değişiklik yok 3 gün AMD Ryzen 5000 işlemciler ve 500 serisi anakartlarda yüksek hata oranı gözlemleniyor 3 gün Tesla Semi elektrikli kamyon, bekleneden az menzil sunan pil ile gelecek 3 gün Helal olsun Anker, işte budur! "Anker Soundcore Life Q30'u denedik" 3 gün Windows 10 hangi uygulamaların kameraya erişim sağladığını gösterecek 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Zack Snyder's Justice League'den merakla beklenen yeni fragman paylaşıldı Sonraki HBO Max küresel pazara açılıyor 3 gün Geely'nin uçan arabası yollara çıkmaya hazırlanıyor 3 gün iOS için YouTube uygulaması iki ay sonra ilk kez güncellendi 3 gün Samsung Galaxy A72'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı 3 gün Core i9-11900T ortaya çıktı: Tek çekirdekte Core i7-11700 ile eşleşiyor 3 gün Türkiye’ye özgü koronavirüs mutasyonları ortaya çıktı 3 gün Faz 3 denemeleri yapılan diyabet ilacı kilo kontrolünde etkili olabilir 3 gün Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi 1 yıl ertelenebilir 3 gün Hava desteği ile çalışan diz bandajı geliştirildi 3 gün İnternet reklamlarına da vergi geliyor 3 gün Amazon'dan Mr. & Mrs. Smith dizisi geliyor 3 gün Google; Fransa’da haber sitelerine ödeme yapacak 3 gün Christian Bale ve Margot Robbie'nin de kadroda olduğu yıldızlarla dolu filmin setinden yeni görüntüler paylaşıldı 3 gün Samsung; 3 yeni yazılımı Windows’a getiriyor 4 gün Elon Musk, Tesla’nın güneş panelli ve açılır tavanlı bir elektrikli karavan üretebileceğini duyurdu 4 gün Apple’dan Malatya’ya mağaza sürprizi mi geliyor? 4 gün Avrupa havacılık sektörü, karbon nötr olma yolundaki hedefleri ortaya koydu 4 gün Robot gibi yürüyebilen insansız araç: Hyundai TIGER 4 gün 2,5 milyon Türk haftaya Mars'a ulaşıyor 4 gün AMD Ryzen 7 5700G eBay’de 500 dolardan listelendi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız