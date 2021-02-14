Zack Snyder's Justice League'den merakla beklenen yeni fragman paylaşıldı

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Bildiğiniz üzere 2017 yılında Justice League isimli DC'nin aynı isimli ekibinden ve çizgi roman serisinden uyarlanan bir film yayınlandı. Film ne yazık ki yönetmen değişikliğinden dolayı beklenileni veremedi. Yıllar sonra filmin asıl yönetmeni kendi versiyonunu yayınlayacağını duyurdu. Filmin ikinci fragmanı da geçtiğimiz dakikalarda paylaşıldı.

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Zack Snyder's Justice League'den yeni bir fragman paylaşıldı

Fragmanın bugün paylaşılacağı geçtiğimiz hafta zaten açıklanmıştı. Açıklamadan bu yana da fragmandan küçük kesitler paylaşıldı. Daha önce paylaşılan küçük kesitlerin tamamı fragmanda bulunuyor. Paylaşılan yeni fragmanın da genel olarak orijinal filmde olmayan sahnelerden oluştuğunu söylemek gerek.

Zack Snyder's Justice League'de orijinal filmden olmayan yaklaşık 2.5 saatlik görüntü ve orijinal filmde bulunmayan karakterler bulunacak. Filmin daha karanlık bir tarafı olacağı biliniyor ve son açıklamaya göre filmde yersiz şakalar da olmayacak. Sanıyoruz ki Zack Snyder, yersiz şaka derken Batman'in yaptığı anlamsız şakalardan bahsediyor.

Bahsi geçen fragmanı aşağdıan izleyebilirsiniz. Zack Snyder's Justice League, 18 Mart'ta HBO Max üzerinden 4 saatlik bir film olarak yayınlanacak. HBO Max olmayan ülkelerde sinemalarda yayınlanacak mı ya da yerel başka bir video akış servisine hakları satılacak mı bilinmiyor.

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