Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon'dan Mr. & Mrs. Smith dizisi geliyor

    2005 yılında yayınlanan Mr. & Mrs. Smith filminin dizisi geliyor. Amazon'da yayınlanacak olan dizinin başrollerinde Donald Glover ve Phoebe Waller-Bridge bulunuyor.
    14 Şubat 2021, 12:00 (3 gün)
    2b
    1
    28
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Amazon'dan Mr. & Mrs. Smith dizisi geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Başrollerinde Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin bulunduğu, 2005 yılında yayınlanan Mr. & Mrs. Smith ya da Türkçesi ile Bay & Bayan Smith'in dizisi geliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Simon Pegg ve Nick Frost başrollü Amazon dizisi Truth Seekers iptal edildi

    Ayrıca Bkz. "Nicolas Cage ve John Travolta başrollü Face/Off filminin devam filmi duyuruldu"

    Amazon Stüdyoları başkanı Jennifer Salke, geçtiğimiz saatlerde şahsi Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve 2000'li yılların en popüler filmlerinden biri olan Mr. & Mrs. Smith'in dizi uyarlamasını duyurdu. Ayrıca dizinin başrolleri de belli oldu.

    Dizinin başrollerinde Community, Atlanta ve Han Solo yapımlarındaki rolleri ile hatırlanan başarılı oyuncu ve aynı zamanda müzisyen olan Donald Glover bulunuyor. Dizinin bir diğer başrolü ise Killing Eve ve Fleabag gibi yapımlarda rol alan başarılı oyuncu Phoebe Waller-Bridge.

    Dizinin yayın tarihi gibi detayları belli değil. Ancak dizinin 2005 yılındaki filmin yeniden uyarlaması olacağı açıklandı. Amazon Prime Video'da yayınlanacak.



    https://screenrant.com/mr-mrs-smith-tv-show-donald-glover-phoebe-waller-bridge/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    G geldim41 (özgur özlu) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen 435
    sıkıntı sizde olmasın :))
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    O Oktanzeynep 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Y[color=#141414]apmayın abi tutan bir şey tadında kalsın 1 kerede
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    K konusancpu 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ön yargılı olmayayım ama tutacağını zannetmiyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    The Hollow 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne kadar kaliteli dizi olursa olsun oyuncu seçimleri yanlış. Kafadan kaybettiler. Mr. & Mrs. Smith deyince Pitt ve Jolie aklımıza geliyor. İlla Pitt ve Jolie olsun demiyoruz ama Netflix olayına dönmüş.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WINTER IS COMING (Engin E.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    filmi tiye alan sitcom olacak sanırım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mahmut716 (mahmut öz) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Phoebe alakasız olmuş, nikita tarzı bir hatun iyi giderdi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    197140emir (Dr Sherlock ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Amazon bence son dönemlerde gayet iyi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BoJack Horseman 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Phoebe de Donald da çok sevdiğim, müthiş yetenekli insanlar ve baya samimiler. Ben Bill Hader ile de bir proje bekliyordum Phoebe için ama bu da olur tabi ki. Senaryoyu kendilerinin yazması çok daha başka bir yere taşır diziyi. Merakla bekliyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    the most important thing 3 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    +10 bölüm dizi izleyebilenlere şaşıyorum, mis gibi film izle 2 saatte olay başlasın bitsin dizi ise öyle mi o kadar uzun oluyorlar ki kolunu versen parmağını alamazsın.
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Tieion Amastris 3 gün ( Mesaj Silindi ) the most important thing
    Son 1 aydır filmlere sardım ve fikrim bu yönde değişti. İzlemediğim bir çok eski ve az sayıda yeni filmi ve izlemiş olup da izlediğimi bile unuttuğum filmleri falan tekrar izliyorum ve dizi izlemekten daha çok keyif alıyorum şu sıralar. Dizileri tamamen bırakmadım tabi sadece ağırlığı artık filmlere veriyorum. Film izlemek > dizi izlemek.



    Ortalama 2 saatte bitiyor bir çok film. Diziler gibi saatlerce, günlerce sonunu getirmeye çalışmak, yeni sezonları beklemek gerekmiyor.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M Musty3535123 3 gün ( Mesaj Silindi ) the most important thing
    bence tam tersi, film hemen bitiyor, dizi daha detaylı işliyor, film izlemiyorum hiç.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    4 435 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Amazon geldi geleli üyesiyim allah için başlayıp biterebildiğim tek bir dizi veya film çıkması. Ya daha önceden izlediğim toplamalar var ya da “bence” zevksiz diziler var. boys, American gods, fleabag en ciddi yapımları bile ilk sezonu bitiremeden bıraktığım işleri oldu.

    Keza Netflix ve Apple ‘da öyle, orijinal yapımlarda niye bu kadar kötüler bilmiyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    G geldim41 (özgur özlu) 3 gün ( Mesaj Silindi ) 435
    sıkıntı sizde olmasın :))
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Haftalık Oyun Önerisi 13: My Friend Pedro 3 gün Instagram, özel mesaj yoluyla hakaret eden kullanıcıların hesaplarını silecek 3 gün RTX 3060 satışa sunulmadan fiyatı artmaya başladı, MSRP seviyesi önsiparişler iptal ediliyor 3 gün BAE'nin Mars sondasından ilk fotoğraf geldi: İşte Kızıl Gezegen 3 gün Apple'ın iPhone 13 mini planında değişiklik yok 3 gün AMD Ryzen 5000 işlemciler ve 500 serisi anakartlarda yüksek hata oranı gözlemleniyor 3 gün Tesla Semi elektrikli kamyon, bekleneden az menzil sunan pil ile gelecek 3 gün Helal olsun Anker, işte budur! "Anker Soundcore Life Q30'u denedik" 3 gün Windows 10 hangi uygulamaların kameraya erişim sağladığını gösterecek 3 gün Zack Snyder's Justice League'den merakla beklenen yeni fragman paylaşıldı 3 gün HBO Max küresel pazara açılıyor 3 gün Geely'nin uçan arabası yollara çıkmaya hazırlanıyor 3 gün iOS için YouTube uygulaması iki ay sonra ilk kez güncellendi 3 gün Samsung Galaxy A72'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı 3 gün Core i9-11900T ortaya çıktı: Tek çekirdekte Core i7-11700 ile eşleşiyor 3 gün Türkiye’ye özgü koronavirüs mutasyonları ortaya çıktı 3 gün Faz 3 denemeleri yapılan diyabet ilacı kilo kontrolünde etkili olabilir 3 gün Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi 1 yıl ertelenebilir 3 gün Hava desteği ile çalışan diz bandajı geliştirildi 3 gün İnternet reklamlarına da vergi geliyor 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Amazon'dan Mr. & Mrs. Smith dizisi geliyor Sonraki Google; Fransa’da haber sitelerine ödeme yapacak 3 gün Christian Bale ve Margot Robbie'nin de kadroda olduğu yıldızlarla dolu filmin setinden yeni görüntüler paylaşıldı 3 gün Samsung; 3 yeni yazılımı Windows’a getiriyor 4 gün Elon Musk, Tesla’nın güneş panelli ve açılır tavanlı bir elektrikli karavan üretebileceğini duyurdu 4 gün Apple’dan Malatya’ya mağaza sürprizi mi geliyor? 4 gün Avrupa havacılık sektörü, karbon nötr olma yolundaki hedefleri ortaya koydu 4 gün Robot gibi yürüyebilen insansız araç: Hyundai TIGER 4 gün 2,5 milyon Türk haftaya Mars'a ulaşıyor 4 gün AMD Ryzen 7 5700G eBay’de 500 dolardan listelendi 4 gün Haftalık Dizi Önerisi 13: A Young Doctor's Notebook 4 gün Xiaomi, Mi 11 akıllı telefonlarda gece çekim modunun nasıl çalıştığını gösterdi 4 gün Core i7-11700K önincelemesi yayınlandı 4 gün Realme oyuncu aksesuarlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor 4 gün 11. nesil Comet Lake işlemciler raflara ulaştı, Yeni kutu tasarımı geliyor 4 gün Polonya, koronavirüsü birkaç saniyede tespit edebilen cihaz geliştirdi 4 gün Yaklaşmakta olan LG W41'in render görüntüleri ortaya çıktı 4 gün Android 12'nin yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları yayınlandı 4 gün Microsoft, Google ve Qualcomm, Nvidia'nın ARM'ı satın almasına karşı çıkıyor 4 gün 2si1 "Düşük internet hızında emsal karar" Modemi resetleyen Teknoloji ve oyun Programı 4 gün Oppo X 2021 kayar ekranlı akıllı telefonu videoda gösterildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız