Amazon'dan Mr. & Mrs. Smith dizisi geliyor

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Başrollerinde Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin bulunduğu, 2005 yılında yayınlanan Mr. & Mrs. Smith ya da Türkçesi ile Bay & Bayan Smith'in dizisi geliyor.

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Amazon Stüdyoları başkanı Jennifer Salke, geçtiğimiz saatlerde şahsi Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve 2000'li yılların en popüler filmlerinden biri olan Mr. & Mrs. Smith'in dizi uyarlamasını duyurdu. Ayrıca dizinin başrolleri de belli oldu.

Dizinin başrollerinde Community, Atlanta ve Han Solo yapımlarındaki rolleri ile hatırlanan başarılı oyuncu ve aynı zamanda müzisyen olan Donald Glover bulunuyor. Dizinin bir diğer başrolü ise Killing Eve ve Fleabag gibi yapımlarda rol alan başarılı oyuncu Phoebe Waller-Bridge.

Dizinin yayın tarihi gibi detayları belli değil. Ancak dizinin 2005 yılındaki filmin yeniden uyarlaması olacağı açıklandı. Amazon Prime Video'da yayınlanacak.

https://screenrant.com/mr-mrs-smith-tv-show-donald-glover-phoebe-waller-bridge/

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