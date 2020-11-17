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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zack Snyder's Justice League'den yeni bir fragman paylaşıldı

    2017 yılında yayınlanan ancak yeniden düzenlenerek 2021 yılında yayınlanacak olan Zack Snyder's Justice League filminden yeni bir fragman paylaşıldı.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Zack Snyder's Justice League'den yeni bir fragman paylaşıldı
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    Bildiğiniz üzere 2017 yılında Justice League isimli DC'nin aynı isimli ekibinden ve çizgi roman serisinden uyarlanan bir film yayınlandı. Ne yazık ki film beklenileni veremedi ve hayranları üzdü. Filmin kötü olmasında en büyük etken de aslında yönetmenin filmin çekimleri bittikten sonra filmi bırakmak zorunda kalması oldu.

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    Yıllar sonra da yönetmen ve hayranların isteği ile stüdyo filmin orijinal halinin yayınlanmasına izin verdi. Zack Snyder, yani orijinal yönetmeni de hemen çalışmalara başladı. Bu film orijinal film için yapılan tüm sahneleri ve geçtiğimiz haftalarda yapılan 4 dakikalık ek sahneleri içerecek. Yani filmin aşağı yukarı 4 saat olduğunu söyleyebiliriz. 

    Geçtiğimiz saatlerde de Zack Snyder's Justice League filminden yeni bir fragman paylaşıldı. Fragmanda, ilk fragmanda kullanılan şarkının aynısı kullanılmış ancak fragman yeni sahneler içeriyor. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Justice League Snyder Cut birer saatlik 4 bölümden oluşacak ve bir dizi şeklinde yayınlanacak. Net bir yayın tarihi bilinmiyor ancak 2021 yılında HBO Max'te yayınlancağı biliniyor.



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    Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın

    agent1453

    Tırnaklara bak hey maşaAllah

    6 saat önce
    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    1 gün önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    1 gün önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ultramarine caeruleum (ALPAY DİNÇER) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    Amy Adams için izlerim.
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    1:54'te roketleri yönlendiren kim? Cyborg'un öyle yeteneği yoktur herhalde?
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    hollowman_ (N. b.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dark Seid olsa farklı olur diyordum. Bu Dark Seid karakteriyle hiçbirşey olmazdı. Marvel'in kimlik kazandırdığı baş kötülerin aksine, DC'nin kötüleri çok kimliksiz sahneye uyarlanıyor.
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    MPT-76 (Yahya Akça) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aynı b*kun laciverdi.
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