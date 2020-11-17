Zack Snyder's Justice League'den yeni bir fragman paylaşıldı

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Bildiğiniz üzere 2017 yılında Justice League isimli DC'nin aynı isimli ekibinden ve çizgi roman serisinden uyarlanan bir film yayınlandı. Ne yazık ki film beklenileni veremedi ve hayranları üzdü. Filmin kötü olmasında en büyük etken de aslında yönetmenin filmin çekimleri bittikten sonra filmi bırakmak zorunda kalması oldu.

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Yıllar sonra da yönetmen ve hayranların isteği ile stüdyo filmin orijinal halinin yayınlanmasına izin verdi. Zack Snyder, yani orijinal yönetmeni de hemen çalışmalara başladı. Bu film orijinal film için yapılan tüm sahneleri ve geçtiğimiz haftalarda yapılan 4 dakikalık ek sahneleri içerecek. Yani filmin aşağı yukarı 4 saat olduğunu söyleyebiliriz.

Geçtiğimiz saatlerde de Zack Snyder's Justice League filminden yeni bir fragman paylaşıldı. Fragmanda, ilk fragmanda kullanılan şarkının aynısı kullanılmış ancak fragman yeni sahneler içeriyor. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Justice League Snyder Cut birer saatlik 4 bölümden oluşacak ve bir dizi şeklinde yayınlanacak. Net bir yayın tarihi bilinmiyor ancak 2021 yılında HBO Max'te yayınlancağı biliniyor.

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