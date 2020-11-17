Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rick and Morty'nin Tereyağı Robotu gerçek oldu; ön siparişe açılmış durumda

    Daha önce Rick and Morty dizisinde gözüken ve birçok hayranın sevdiği ancak bir yandan da üzüldüğü Tereyağı Robotu gerçek oldu. Şu anda da ön siparişe açılmış durumda.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    622
    49
    1
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Rick and Morty'nin Tereyağı Robotu gerçek oldu; ön siparişe açılmış durumda
    Tam Boyutta Gör

    Son zamanların başarılı animasyon serilerinden biri olan Rick and Morty'i izleyenlerin bileceği gibi dizide sadece tek bölümde gözüken bir Tereyağı Robotu var. İşte bu robot artık gerçek. Oyuncak olarak değil, gerçekten robot olarak.

    Ayrıca Bkz. "PS5 alamadığınız için üzüldüyseniz bu oyun tam sizlik: PlayStation 5 Simülatör"

    İlginizi Çekebilir Avatar Rick and Morty'nin 7. sezonu için çalışmalar çoktan başlamış

    Dizinin ana karakteri Rick, daha önce sadece tereyağını uzatması için bir robot yapmıştı. Robot ise kısa bir süre sonra hayatı sorgulayıp varoluşsal sancılar çekip depresyona girmişti. İşte o robotu artık sipariş verebilir ve ileride kullanabilirsiniz.

    Digital Dream Labs ile ortak bir çalışma yürüten Adult Swim, o robotu gerçeğe dönüştürüyor. Hatta robotun geliştirme süreci bitmek üzere. Tüm detaylara buradan bakabilir ve ayrıca sipariş verebilirsiniz. Ön siparişe özel 147 dolar. Siparişler 30 Kasım'a kadar açık. Ürün ise 15 Mayıs 2021'de çıkışını yapacak. 

    Sesli bir şekilde komut verebildiğiniz robot, zamanla size karşı çıkabilir ve farkındalık sahibi olabilir. Elbette robotun nihai amacı dizide de olduğu gibi tereyağını uzatmak. Robotun açılış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın

    agent1453

    Tırnaklara bak hey maşaAllah

    2 saat önce
    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    1 gün önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ponçikyasemin 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ben gibi rick and morty fanları için sevindirici haber.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 25 dk. İki Amerikan ikonu bir arada: Hemi V8 motorlu Wrangler Rubicon 392 tanıtıldı 55 dk. Oppo AR Glass 2021 gözlükleri tanıtıldı: İşte özellikleri 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Rick and Morty'nin Tereyağı Robotu gerçek oldu; ön siparişe açılmış durumda Sonraki Bir o kalmıştı: Twitter'a hikayeler özelliği geldi 1 sa. GeForce RTX 3060 Ti kutuları göründü 2 sa. Dünyanın ilk genişleyebilir ekranlı telefon prototipi Oppo’dan geldi 2 sa. Jeff Bezos, iklim değişikliği ile mücadele için kurduğu Dünya Fonu’ndan pay alacak ilk adayları açıkladı 3 sa. LG CordZero A9 kablosuz şarjlı süpürge video inceleme 3 sa. Stephen King'in aynı isimli kitabından uyarlanan "The Stand" dizisinden fragman paylaşıldı 4 sa. Karanlık zindanları keşfettiğiniz bulmaca macera oyunu Tomb Toad, yarın iOS ve Android için çıkacak 4 sa. Otomobillerden alınan ÖTV gelirleri Ekim'de yüzde 287.5 arttı 5 sa. Huawei, hayatta kalmasını sağlamak için Honor markasını sattı 5 sa. Yargıtay, eşinin Whatsapp Web'ine izinsiz erişen kişiyi suçlu buldu 6 sa. PS5 alamadığınız için üzüldüyseniz bu oyun tam sizlik: PlayStation 5 Simülatör 6 sa. Yeni Mercedes-Benz Citan, tamamen elektrikli versiyonla gelecek 7 sa. Microsoft, Xbox Series'in stok sıkıntısının Nisan 2021'e kadar devam etmesini bekliyor 7 sa. AMD bilimsel araştırmalar için dünyanın en iyi hızlandırıcısını duyurdu 8 sa. 2050 yılında karbon nötr olmayı hedefleyen İngiltere, uzaydan güneş enerjisi elde etmeyi planlıyor 17 sa. Microsoft, Bethesda oyunlarının Xbox'ta "ilk, daha iyi ya da en iyisi" olmasını istiyor 18 sa. İnteraktif bilim kurgu gerilim oyunu The Complex, Aralık'ta iOS ve Android için çıkacak 19 sa. Uzayda geçecek olan Hızlı ve Öfkeli 9'un yapımı bitmek üzere 20 sa. Norveç'teki bir çiftlikte yapılan kazı çalışmasında Demir Çağı'ndan kalma kraliyet mezarı bulundu 20 sa. 2021 Toyota Proace Verso Electric tanıtıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Call of Duty Black Ops Cold War PS5 vs Xbox Series X|S Kare Hı...
    Bölüm Sonu Canavarı
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    iPhone 12'nin Türkiye çıkış tarihi belli oldu
    DonanımHaber
    Steam Betaya PS5 DualSense Kontrolcüsü Desteği Eklendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5, tarihin en ucuz Sony konsolu oldu
    DonanımHaber
    TV Tavsiyeleri
    DH Forum
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız