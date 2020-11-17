Rick and Morty'nin Tereyağı Robotu gerçek oldu; ön siparişe açılmış durumda

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Son zamanların başarılı animasyon serilerinden biri olan Rick and Morty'i izleyenlerin bileceği gibi dizide sadece tek bölümde gözüken bir Tereyağı Robotu var. İşte bu robot artık gerçek. Oyuncak olarak değil, gerçekten robot olarak.

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Dizinin ana karakteri Rick, daha önce sadece tereyağını uzatması için bir robot yapmıştı. Robot ise kısa bir süre sonra hayatı sorgulayıp varoluşsal sancılar çekip depresyona girmişti. İşte o robotu artık sipariş verebilir ve ileride kullanabilirsiniz.

Digital Dream Labs ile ortak bir çalışma yürüten Adult Swim, o robotu gerçeğe dönüştürüyor. Hatta robotun geliştirme süreci bitmek üzere. Tüm detaylara buradan bakabilir ve ayrıca sipariş verebilirsiniz. Ön siparişe özel 147 dolar. Siparişler 30 Kasım'a kadar açık. Ürün ise 15 Mayıs 2021'de çıkışını yapacak.

Sesli bir şekilde komut verebildiğiniz robot, zamanla size karşı çıkabilir ve farkındalık sahibi olabilir. Elbette robotun nihai amacı dizide de olduğu gibi tereyağını uzatmak. Robotun açılış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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