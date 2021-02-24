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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zack Snyder's Justice League için yönetmen hiçbir ödeme almayacak

    HBO Max'te yayınlanacak olan Zack Snyder's Justice League'in yapım süreci ile ilgili enteresan bilgiler paylaşıldı. Zack Snyder, bu yeni versiyon için ödeme almadığını söyledi.
    24 Şubat 2021, 02:30 (56 dk.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Zack Snyder's Justice League için yönetmen hiçbir ödeme almayacak

    2017 yılında yayınlanan Justice League'in ilk yönetmeni Zack Snyder'ın versiyonu olarak yayınlanacak olan Zack Snyder's Justice League'in gelişim sürecine dair bazı detaylar paylaşıldı.

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    Zack Snyder, yaşadığı trajik olay sebebiyle Justice League filminin çekimlerinin bitmesine çok kısa bir süre kala filmi bırakmak zorunda kalmıştı. Ardından Joss Whedon filmin kurgusunu yapmak ve çekimleri tamamlamak adına projenin başına geçti. Ne yazık ki ortaya çıkan sonuç çoğu kişi için çok kötüydü. Geçtiğimiz yıl da Zack Snyder, Warner Bros ile anlaştığını ve filmin kendi versiyonunu yapıp yayınlayacağını söyledi.

    Zack Snyder'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada kendisi 2017'de yayınlanan versiyonu hiç izlemediğini söyledi. Ayrıca kendisi bu yeni kurgu için yani Zack Snyder's Justice League için herhangi bir ödeme almamış. Zack Snyder'ın bu açıklamasından yola çıkarak bu filmi para için yapmadığını düşünebiliriz. Umuyoruz ki orijinal filmin bıraktığı tadı silebilir.

    Zack Snyder's Justice League'in yayın tarihi ise 18 Mart 2021. 4 saatlik bir film şeklinde yayınlanacak. Film Amerika'da HBO Max'te yayınlanacak, Türkiye'de nasıl yayınlanacağı ilerleyen günlerde açıklanacak.



    https://www.ign.com/articles/zack-snyder-hasnt-seen-whedons-justice-league-and-isnt-being-paid-for-the-snyder-cut Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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