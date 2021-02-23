Hugh Jackman başrollü bilim kurgu filmi Reminiscence'ten ilk video paylaşıldı

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Sinema dünyasının başarılı ve popüler isimlerinden biri olan Hugh Jackman'ın yeni filminden ilk video paylaşıldı. Ayrıca filmin yayın tarihi de açıklandı.

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Reminiscence isimli film, geçmişi yeniden yaşamanın bir yolunu bulan bir bilim insanının bu teknolojiyi kullanarak uzun süredir kayıp olan aşkını aramasını konu alıyor. Filmin başrolünde yani bilim insanı rolünde dediğimiz gibi Hug Jackman bulunuyor.

Filmin yazarlığını ve yönetmenliğini ise Westworld dizisinin yaratıcılarından Lisa Joy üstleniyor. Geriye kalan oyuncular ise şöyle: Rebecca Ferguson, Natalie Martinez, Thandie Newton, Thomas Francis Murphy, Teri Wyble ve Brett Cullen.

Bilim kurgu gerilim türündeki film, 3 Eylül 2021 tarihinde hem sinemalarda vizyona girecek hem de 1 aylığına HBO Max'te yayınlanacak. Hugh Jackman'ın paylaştığı filmin teaser'ını aşağıda bulabilirsiniz.

https://screenrant.com/reminiscence-movie-trailer-hugh-jackman-release-date-september/

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