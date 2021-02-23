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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hugh Jackman başrollü bilim kurgu filmi Reminiscence'ten ilk video paylaşıldı

    Başarılı oyuncu Hugh Jackman'ın başrolünde olduğu Reminiscence isimli bilim kurgu gerilim filminden ilk teaser paylaşıldı ve ayrıca yayın tarihi de açıklandı.
    23 Şubat 2021, 19:00 (1 sa.)
    369
    41
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Hugh Jackman başrollü bilim kurgu filmi Reminiscence'ten ilk video paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Sinema dünyasının başarılı ve popüler isimlerinden biri olan Hugh Jackman'ın yeni filminden ilk video paylaşıldı. Ayrıca filmin yayın tarihi de açıklandı.

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    Reminiscence isimli film, geçmişi yeniden yaşamanın bir yolunu bulan bir bilim insanının bu teknolojiyi kullanarak uzun süredir kayıp olan aşkını aramasını konu alıyor. Filmin başrolünde yani bilim insanı rolünde dediğimiz gibi Hug Jackman bulunuyor. 

    Filmin yazarlığını ve yönetmenliğini ise Westworld dizisinin yaratıcılarından Lisa Joy üstleniyor. Geriye kalan oyuncular ise şöyle: Rebecca Ferguson, Natalie Martinez, Thandie Newton, Thomas Francis Murphy, Teri Wyble ve Brett Cullen.

    Bilim kurgu gerilim türündeki film, 3 Eylül 2021 tarihinde hem sinemalarda vizyona girecek hem de 1 aylığına HBO Max'te yayınlanacak. Hugh Jackman'ın paylaştığı filmin teaser'ını aşağıda bulabilirsiniz.



    https://screenrant.com/reminiscence-movie-trailer-hugh-jackman-release-date-september/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    disposable 6 saat önce

    Biraz ayağa kalksan kafayı tavana vuruyorsun

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    gezgin köle aracı

    antique 1 gün önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 3 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 3 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

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