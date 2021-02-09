Bu yılın en çok beklenen filmlerinden Dune'un vizyon tarihi öne alındı

Tam Boyutta Gör

İlk kitabı 1965 yılında yayınlanan, Frank Herbert’ın Dune isimli kitap serisinden uyarlanan aynı isimli filmin vizyon tarihi erkene çekildi.

İlginizi Çekebilir

Popüler korku filmi serisi Paranormal Activity geri dönüyor

Ayrıca Bkz. "Zack Snyder, Justice League'in siyah beyaz versiyonu üzerinde çalışıyor; filmden bir sahne paylaşıldı"

Normalde geçtiğimiz yıl vizyona girmesi beklenen Dune filmi, ne yazık ki salgının getirdiği gişe sıkıntıları sebebiyle yaklaşık bir yıl ertelenmişti ve yeni vizyon tarihi 1 Ekim 2021 olmuştu. Geçtiğimiz saatlerde de filmin vizyon tarihi değiştirildi ve iki hafta öne çekildi. Filmin şu anki yayın tarihi 15 Eylül 2021.

Filmin 15 Eylül 2021'de hem HBO Max'in olduğu ülkelerde 1 aylığına HBO Max'te hem de sinemalarda yayınlanacak. HBO Max'in olmadığı ülkelerde ise yalnızca sinemalarda vizyona girecek. Ancak Dune'un HBO Max'te yayınlanma durumu kesin değil. Özellikle Denis Villeneuve'ün isteği üzerine filmin yalnızca sinemalarda gösterime girmesi konuşuluyor.

Dune’un yönetmenliğini Blade Runner 2049 ve Arrival gibi filmden tanıdığımız Denis Villeneuve yapacak. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Timothée Chalamet, Jason Momoa, Zendaya, Dave Bautista, Oscar Isaac, Josh Brolin, Javier Bardem ve Stellan Skarsgård gibi isimler bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.