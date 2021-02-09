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    Bu yılın en çok beklenen filmlerinden Dune'un vizyon tarihi öne alındı

    Başarılı yönetmen Denis Villeneuve'ün yönetmenliğini yaptığı yılın en çok beklenen filmlerinden biri olan Dune'un vizyon tarihi iki hafta erkene alındı.
    09 Şubat 2021, 23:59 (1 hf.)
    5,4b
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    5
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    7

    Bu yılın en çok beklenen filmlerinden Dune'un vizyon tarihi öne alındı
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    İlk kitabı 1965 yılında yayınlanan, Frank Herbert’ın Dune isimli kitap serisinden uyarlanan aynı isimli filmin vizyon tarihi erkene çekildi.

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    Normalde geçtiğimiz yıl vizyona girmesi beklenen Dune filmi, ne yazık ki salgının getirdiği gişe sıkıntıları sebebiyle yaklaşık bir yıl ertelenmişti ve yeni vizyon tarihi 1 Ekim 2021 olmuştu. Geçtiğimiz saatlerde de filmin vizyon tarihi değiştirildi ve iki hafta öne çekildi. Filmin şu anki yayın tarihi 15  Eylül 2021. 

    Filmin 15 Eylül 2021'de hem HBO Max'in olduğu ülkelerde 1 aylığına HBO Max'te hem de sinemalarda yayınlanacak. HBO Max'in olmadığı ülkelerde ise yalnızca sinemalarda vizyona girecek. Ancak Dune'un HBO Max'te yayınlanma durumu kesin değil. Özellikle Denis Villeneuve'ün isteği üzerine filmin yalnızca sinemalarda gösterime girmesi konuşuluyor.

    Dune’un yönetmenliğini Blade Runner 2049 ve Arrival gibi filmden tanıdığımız Denis Villeneuve yapacak. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Timothée Chalamet, Jason Momoa, Zendaya, Dave Bautista, Oscar Isaac, Josh Brolin, Javier Bardem ve Stellan Skarsgård gibi isimler bulunuyor.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    muhammedbolat66 (Muhammed Bolat) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    kitabı mükemmeldi umarım filmi de mükemmel olurm
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    fbyram (Bayram Emek) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kaliteli bir film olacak anlaşılan ama sadece 15 gün öne çekilmiş
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    Moueson 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bende bir kaç ay öne alındı sandım sadece 2 hafta öne alınmış.
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    GergedaNF (Fazlı Altun) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Müzikler de Hans Zimmer’dan.
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    15gün için bizi yormayın
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