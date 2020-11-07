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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zelda benzeri Ubisoft'un yeni oyunu Immortals Fenyx Rising'in sistem gereksinimleri açıklandı

    Eski adı God & Monsters olan, Zelda: Breath of Wild benzeri Ubisoft'un yeni oyunu Immortals: Fenyx Rising'in PC için detaylı sistem gereksinimleri paylaşıldı.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Zelda benzeri Ubisoft'un yeni oyunu Immortals Fenyx Rising'in sistem gereksinimleri açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiricliğini Ubisoft'un yaptığı aksiyon macera oyunu Immortals: Fenyx Rising'in PC için sistem gereksinimleri paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin Times Meydanı'nda sergilenen reklamı tam 2.5 milyon dolar"

    Eski adı Gods and Monsters olan Immortals: Fenyx Rising, 3 Aralık 2020'de PC (Uplay ve Epic Games), PlayStation 5,  Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve Stadia için yayınlanacak. Oyunun detaylı PC sistem gereksinimlerini aşağıda bulabilirsiniz. 

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    Sistem Gereksinimleri

    Çok Düşük (720p/30FPS)

    İşlemci: Intel Core i5-2400 ya da AMD FX-6300
    Ekran Kartı: GeForce GTX 660 ya da AMD R9 280X
    RAM: 8GB (Dual-channel mode)
    VRAM: Nvidia için 2GB ya da AMD için 3GB
    Storage: 28GB HDD
    OS: Windows 7 64-bit

    Yüksek (1080p/30FPS)

    İşlemci: Intel Core i7-3770 ya da AMD FX-8350
    Ekran Kartı: GeForce GTX 970 ya da AMD R9 290
    RAM: 8GB (Dual-channel mode)
    VRAM: 4GB
    Storage: 28GB HDD
    OS: Windows 10 64-bit

    Yüksek (1080p/60FPS)

    İşlemci: Intel Core i7-6700 ya da AMD Ryzen 7 1700
    Ekran Kartı: GeForce GTX 1070 ya da AMD RX Vega 56
    RAM: 16GB (Dual-channel mode)
    VRAM: 8GB
    Storage: 28GB SSD
    OS: Windows 10 64-bit

    Çok Yüksek (1440p/60FPS)

    İşlemci: Intel Core i7-8700 ya da AMD Ryzen 5 3600X
    Ekran Kartı: GeForce GTX 2070 Super ya da AMD RX 5700
    RAM: 16GB (Dual-channel mode)
    VRAM: 8GB
    Storage: 28GB SSD
    OS: Windows 10 64-bit

    Çok Yüksek (4K/30FPS)

    İşlemci: Intel Core i7-8700 ya da AMD Ryzen 5 3700X
    Ekran Kartı: GeForce GTX 2070 Super ya da AMD RX Vega 56
    RAM: 16GB (Dual-channel mode)
    VRAM: 8GB
    Storage: 28GB SSD
    OS: Windows 10 64-bit

    Oynanış Videosu



    https://www.pcgamer.com/immortals-fenyx-rising-pc-system-requirements/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Hiç bir zaman hazır ultra-very high ayarlarda oynanmamalı,tabi 3080-3090 gibi bir kartınız yoksa.

    Kardeşim bu kartları alabilen adam dünyada sayılı zaten parasal anlamda demiyorum kartlar yok pyiasada bir iki ayarı kısmakla yüzde 20 farkı her oyun yapmıyor senin
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    dımmışali (durmuş bahça) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarım tutar bu oyun.
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    sametbulut67 4 gün ( Mesaj Silindi )
    benim bilgisayarda açarmı acaba deneyip görelim
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    Mion 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Benim HD 5770 te açar mı?😎
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    Jon_Kar 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Zelda oynarim daha mantikli
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    Arisaka 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok Yüksek (1440p/60FPS)

    İyi bari 5600XT ve 3600 kurtarıyor

    Gerçi firmaların söylediklerine pek inanmıyorum. Her oyunda mutlaka görselliği %1-2 etkileyen ama fps i %20 düşüren bir ayar oluyor. Bunlar genelde ışıklandırma ayarları, gölgeler yada optimize edilemeden oyuna yedirilmiş köşe yumuşatma ayarları.

    1440P Çok yüksek için RX5700 diyorsa emin olun çer çöp 1-2 ayarı ultradan high a alınca birebir aynı kalitede GTX1070 de oynatır.

    Hiç bir zaman hazır ultra-very high ayarlarda oynanmamalı,tabi 3080-3090 gibi bir kartınız yoksa.
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    tobepeople 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bir video olsaydı fena olmazdı ; başka yerden baktım fena değil ancak yine de pek tutacağını sanmam , daha iyilerini telefonda bile oynadım. Aynı zamanda emülatörlerle hem android oyunlarını hem de Zelda'yı pc'den gayet stabil şekilde oynayabiliyorsunuz.(Gerçi pc de önemli, bendeki, SSD+ 1080Ti+16gb ram+ ryzen 3600) Ire Blood Memory ,Animus Stand Alone veya harbinger sadece telefonda oynadığım bir kaçı ve gayet güzeldi.
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