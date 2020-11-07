Zelda benzeri Ubisoft'un yeni oyunu Immortals Fenyx Rising'in sistem gereksinimleri açıklandı

Yayıncılığını ve geliştiricliğini Ubisoft'un yaptığı aksiyon macera oyunu Immortals: Fenyx Rising'in PC için sistem gereksinimleri paylaşıldı.
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Eski adı Gods and Monsters olan Immortals: Fenyx Rising, 3 Aralık 2020'de PC (Uplay ve Epic Games), PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve Stadia için yayınlanacak. Oyunun detaylı PC sistem gereksinimlerini aşağıda bulabilirsiniz.İlginizi Çekebilir PlayStation 5'in çıkış oyunu Godfall'un çıkış fragmanı yayınlandı
Sistem Gereksinimleri
Çok Düşük (720p/30FPS)
İşlemci: Intel Core i5-2400 ya da AMD FX-6300
Ekran Kartı: GeForce GTX 660 ya da AMD R9 280X
RAM: 8GB (Dual-channel mode)
VRAM: Nvidia için 2GB ya da AMD için 3GB
Storage: 28GB HDD
OS: Windows 7 64-bit
Yüksek (1080p/30FPS)
İşlemci: Intel Core i7-3770 ya da AMD FX-8350
Ekran Kartı: GeForce GTX 970 ya da AMD R9 290
RAM: 8GB (Dual-channel mode)
VRAM: 4GB
Storage: 28GB HDD
OS: Windows 10 64-bit
Yüksek (1080p/60FPS)
İşlemci: Intel Core i7-6700 ya da AMD Ryzen 7 1700
Ekran Kartı: GeForce GTX 1070 ya da AMD RX Vega 56
RAM: 16GB (Dual-channel mode)
VRAM: 8GB
Storage: 28GB SSD
OS: Windows 10 64-bit
Çok Yüksek (1440p/60FPS)
İşlemci: Intel Core i7-8700 ya da AMD Ryzen 5 3600X
Ekran Kartı: GeForce GTX 2070 Super ya da AMD RX 5700
RAM: 16GB (Dual-channel mode)
VRAM: 8GB
Storage: 28GB SSD
OS: Windows 10 64-bit
Çok Yüksek (4K/30FPS)
İşlemci: Intel Core i7-8700 ya da AMD Ryzen 5 3700X
Ekran Kartı: GeForce GTX 2070 Super ya da AMD RX Vega 56
RAM: 16GB (Dual-channel mode)
VRAM: 8GB
Storage: 28GB SSD
OS: Windows 10 64-bit
Oynanış Videosu
https://www.pcgamer.com/immortals-fenyx-rising-pc-system-requirements/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Kardeşim bu kartları alabilen adam dünyada sayılı zaten parasal anlamda demiyorum kartlar yok pyiasada bir iki ayarı kısmakla yüzde 20 farkı her oyun yapmıyor senin
İyi bari 5600XT ve 3600 kurtarıyor
Gerçi firmaların söylediklerine pek inanmıyorum. Her oyunda mutlaka görselliği %1-2 etkileyen ama fps i %20 düşüren bir ayar oluyor. Bunlar genelde ışıklandırma ayarları, gölgeler yada optimize edilemeden oyuna yedirilmiş köşe yumuşatma ayarları.
1440P Çok yüksek için RX5700 diyorsa emin olun çer çöp 1-2 ayarı ultradan high a alınca birebir aynı kalitede GTX1070 de oynatır.
Hiç bir zaman hazır ultra-very high ayarlarda oynanmamalı,tabi 3080-3090 gibi bir kartınız yoksa.