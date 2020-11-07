Zelda benzeri Ubisoft'un yeni oyunu Immortals Fenyx Rising'in sistem gereksinimleri açıklandı

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Yayıncılığını ve geliştiricliğini Ubisoft'un yaptığı aksiyon macera oyunu Immortals: Fenyx Rising'in PC için sistem gereksinimleri paylaşıldı.

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Eski adı Gods and Monsters olan Immortals: Fenyx Rising, 3 Aralık 2020'de PC (Uplay ve Epic Games), PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve Stadia için yayınlanacak. Oyunun detaylı PC sistem gereksinimlerini aşağıda bulabilirsiniz.

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Sistem Gereksinimleri

Çok Düşük (720p/30FPS)

İşlemci: Intel Core i5-2400 ya da AMD FX-6300

Ekran Kartı: GeForce GTX 660 ya da AMD R9 280X

RAM: 8GB (Dual-channel mode)

VRAM: Nvidia için 2GB ya da AMD için 3GB

Storage: 28GB HDD

OS: Windows 7 64-bit

Yüksek (1080p/30FPS)

İşlemci: Intel Core i7-3770 ya da AMD FX-8350

Ekran Kartı: GeForce GTX 970 ya da AMD R9 290

RAM: 8GB (Dual-channel mode)

VRAM: 4GB

Storage: 28GB HDD

OS: Windows 10 64-bit

Yüksek (1080p/60FPS)

İşlemci: Intel Core i7-6700 ya da AMD Ryzen 7 1700

Ekran Kartı: GeForce GTX 1070 ya da AMD RX Vega 56

RAM: 16GB (Dual-channel mode)

VRAM: 8GB

Storage: 28GB SSD

OS: Windows 10 64-bit

Çok Yüksek (1440p/60FPS)

İşlemci: Intel Core i7-8700 ya da AMD Ryzen 5 3600X

Ekran Kartı: GeForce GTX 2070 Super ya da AMD RX 5700

RAM: 16GB (Dual-channel mode)

VRAM: 8GB

Storage: 28GB SSD

OS: Windows 10 64-bit

Çok Yüksek (4K/30FPS)

İşlemci: Intel Core i7-8700 ya da AMD Ryzen 5 3700X

Ekran Kartı: GeForce GTX 2070 Super ya da AMD RX Vega 56

RAM: 16GB (Dual-channel mode)

VRAM: 8GB

Storage: 28GB SSD

OS: Windows 10 64-bit

Oynanış Videosu

https://www.pcgamer.com/immortals-fenyx-rising-pc-system-requirements/

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