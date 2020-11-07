Cyberpunk 2077'nin Times Meydanı'nda sergilenen reklamı tam 2.5 milyon dolar

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini The Witcher serisinden tanıdığımız CD Projekt Red’in yeni oyunu Cyberpunk 2077, bu yılın kesinlikle en çok beklenen oyunlarından biri. Ancak biz ne kadar oyuna yaklaşsak da bir türlü kavuşamıyoruz.

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Oyunun sürekli yaşadığı bu erteleme dolayısıyla da bazı oyuncular çok daha fazla heyecanlanırken bazı oyuncular da hayal kırıklığına uğrayıp oyuna karşı heyecanlarını kaybettiler. CD Projekt Red ise bu heyecanı belli ki yüksek tutmak istiyor ve bu konuda da oldukça bonkör.

Keanu Reeves, Porsche ve Adidas gibi markalarla çalışarak zaten oyunun her yerde bilinirliğini arttırmaya devam ediyor CD Projekt Red ancak bu seferki reklam oldukça tuzlu. CD Projekt Red, New York’un Times Meydanı'ndaki en pahalı bölgeyi Cyberpunk 2077 reklamı için kiralamış. Kiralanan bu alanın 1,5- 4 milyon dolar arasında değişiyormuş ve CD Projekt Red’in de 2,5 milyon dolar ödediği tahmin ediliyormuş.

CD Projekt Red’in, Cyberpunk 2077’ye harcanan para konusunda bonkör olduğun sanırım rahatlıkla söyleyebiliriz. Umuyoruz ki 10 Aralık 2020 oyunun son çıkış tarihi olur ve oyunu oynayabiliriz. Oyun 10 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle yayınlanacak.

https://www.gamepressure.com/newsroom/cd-projekt-red-spends-millions-on-cyberpunk-2077-ads-in-new-york/z227e4

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