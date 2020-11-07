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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077'nin Times Meydanı'nda sergilenen reklamı tam 2.5 milyon dolar

    Bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077'nin heyecanını ve bekleyen insan sayısını arttırmak için oldukça fazla para harcanıyor.
    5 gün
    3,1b
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    15
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Cyberpunk 2077'nin Times Meydanı'nda sergilenen reklamı tam 2.5 milyon dolar
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini The Witcher serisinden tanıdığımız CD Projekt Red’in yeni oyunu Cyberpunk 2077, bu yılın kesinlikle en çok beklenen oyunlarından biri. Ancak biz ne kadar oyuna yaklaşsak da bir türlü kavuşamıyoruz.

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    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077’deki ışın izleme efektleri, DXR uyumlu her kartta aktif edilebilecek"

    Oyunun sürekli yaşadığı bu erteleme dolayısıyla da bazı oyuncular çok daha fazla heyecanlanırken bazı oyuncular da hayal kırıklığına uğrayıp oyuna karşı heyecanlarını kaybettiler. CD Projekt Red ise bu heyecanı belli ki yüksek tutmak istiyor ve bu konuda da oldukça bonkör.

    Keanu Reeves, Porsche ve Adidas gibi markalarla çalışarak zaten oyunun her yerde bilinirliğini arttırmaya devam ediyor CD Projekt Red ancak bu seferki reklam oldukça tuzlu. CD Projekt Red, New York’un Times Meydanı'ndaki en pahalı bölgeyi Cyberpunk 2077 reklamı için kiralamış. Kiralanan bu alanın 1,5- 4 milyon dolar arasında değişiyormuş ve CD Projekt Red’in de 2,5 milyon dolar ödediği tahmin ediliyormuş.

    CD Projekt Red’in, Cyberpunk 2077’ye harcanan para konusunda bonkör olduğun sanırım rahatlıkla söyleyebiliriz. Umuyoruz ki 10 Aralık 2020 oyunun son çıkış tarihi olur ve oyunu oynayabiliriz. Oyun 10 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle yayınlanacak.



    https://www.gamepressure.com/newsroom/cd-projekt-red-spends-millions-on-cyberpunk-2077-ads-in-new-york/z227e4 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    38 dakika önce
    gun

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    55 dakika önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    joven 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gereksiz harcama
    Yanıtla +17
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    boşyapanlaratepki 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tuhaf yani ne diyelim daha oyun çıkmadan reklamı 2.5MİLYON DOLAR oluyorsa ben oyun çıkınca yani düşünemiyorum çok pahalı olacak kesin oyun bide bukadar reklam yaptılarsa bb
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Neden 12.10.2020 yaziyor? 10.12.2020 olmasi lazim degil mi?
    2 Yanıt Yanıtla
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    sirjohn78 3 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    ABD olduğunun farkındasınız değil mi?
    Tarihler, bu şekilde önce ay sonra gün şeklinde kullanılıyor orada...
    1 Yanıt Yanıtla
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    ankaland (mehmet yok) 1 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    ingilizce tarih yazımı..
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    addidas_85 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarım oyun fos çıkar da bundan sonra işlerini adam gibi yapmaya özen gösterirler
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    esmerbuyucu (E. B.) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Eminim Times meydanında bir sürü teknoloji ve video oyun şirketlerinin reklamları yapılıyordur. Cyberpunk 2077 reklamı yapılınca haber olması komik.
    Yanıtla +2
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    th9 4 gün ( Mesaj Silindi )
    yorumda adam gereksiz harcama demiş ama reklamlar hakkında nasıl bir bilgisi var acaba çok merak ediyorum.
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    joven 4 gün ( Mesaj Silindi ) th9
    haberde bahsi geçen reklam amacına uygun bir harcama olmamış bu süreçte butip reklamlar kitleye ulaşmaz yanlış bir reklam olmuş bunu zaman zaman samsung’ta yapıyor
    1 Yanıt Yanıtla
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    monacomen 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Gereksiz masraf. Pandemiden dolayı zaten meydanda insan mı kaldı hele ki eskisi gibi turist filan da gitmiyor meydan cadde boş, kim geçecek de görüp oyunu alayım ben diyecek. Bilgisayar ekranında oyunun meraklıları, buralara reklam pompalasan yeter.
    Yanıtla +3
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    asdf_13 (Oğuz ÖZTÜRK) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yalnız güzel duruyor. Şurada bi fotoğraf çektirecek olsam Cyberpunk reklamını tercih ederdim.
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    JourneyToTheWest 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    hurriyet.com.tr/...
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    joven 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gereksiz harcama
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    huseyincarnege (huseyin murteza) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    açaba busefer çıkacakmı :)
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    3093 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    cyberpunk 2077, cd projekt red ve
    9 etiket daha reklam 2.5 milyon dolar ne zaman çıkış tarihi türkçe fragman hikaye oynanış Yazılım
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