Zen 3 mimarisi yüzde 17 performans artışı ile gelecek

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Jimmy Keller önderliğinde AMD’nin son dönemdeki en büyük hamlesi olarak gösterilen Zen işlemci mimarisi üç nesildir pazarda başarılı işler yapıyor. Her nesilde çıtayı biraz daha yukarı çeken Zen mimarisi dördüncü nesilde de iddialı.

Her nesilde daha iyi

AMD yaptığı açıklamalarda Zen 3 mimarisinin Zen 2 mimarisine göre daha iyi performans sunacağını belirtmişti. Kaynaklar bu artışın yüzde 17 civarında gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

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Kaynaklara göre sunucu tarafında 100-200MHz arasında saat frekanslarında artış beklenirken son kullanıcı tarafında ise bu farkın biraz daha yüksek olacağı ön görülüyor. Ayrıca kayar nokta birimlerinde yüzde 50 artış, tam sayı operasyonlarında yüzde 10-12 artış ve frekans başına komut seti – IPC de iyileştirmeler bekleniyor.

Zen 3 mimarisinin diğer bir dikkat çekici özelliği ise TSMC’nin 7nm EUV süreci ile geliştirilecek olması. Kart üzerine desenlerin çizilmesini daha kolay ve hassas hale getiren EUV süreci ile üretim verimliliğinin artacağı ifade ediliyor.

Zen 3 mimarisinin elde ettiği performans artışı elbette Intel için pek iyi haber değil. Gelecek yıl da masa üstünde 14nm sürecine devam edecek olan ve mobil tarafta da kısmen 10nm sürecini sunacak olan Intel bu açıdan Ryzen 4000 serisine pay kaptırmaya devam edecek.

https://www.techpowerup.com/262437/amd-ryzen-4000-rumored-to-offer-around-17-increased-performance