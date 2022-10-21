Özel jeti takip edilen zengin uçağını sattı

Tam Boyutta Gör Son dönemde küresel ısınma ve iklimlere etkisi endişe verici boyutlara ulaşırken bu durum zenginlerin pek umurunda değil gibi gözüküyor. Sık sık özel jetleri ile yolculuk etmeyi tercih eden milyarderler çok önemli miktarlarda karbonu atmosfere salıyor.

Milyarderler ne kadar çevreci?

Şirketleri sürekli küresel ısınma ile ilgili etkileyici tedbirler aldığı iddiasında olan Dolar milyarderleri ne var ki kendi alışkanlıklarından vazgeçmiyor. Twitter üzerinde @i_fly_Bernard, ve @laviondebernard hesapları zenginlerin özel jetleri ile ne kadar karbon salınımı yaptığını takip ediyor. Pek çok milyarderin jeti bu kapsamda sürekli takip altında.

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Yapılan araştırmalar sadece Fransız 63 milyarderin özel jetleri ile yaptığı uçuşların, ülke nüfusunun saldığı karbon emisyonunun neredeyse yarısına eşit olduğunu gösteriyor. Örneğin Taylor Swift sadece 7 aylık uçuşları ile ortalama bir bireyin salınım yaptığı karbon miktarının 1000 katını atmosfere bıraktı.

Haliyle çevre aktivistlerinin en önemli eleştiri noktalarından birisi bu oluyor. Milyarderlerin bu eleştirilere yanıtı ise bir o kadar ilginç Firma jetinin sürekli takip edilmesinden bıkan Louis Vuitton’un patronu Bernard Arnault uçağını sattı. Ünlü milyarder kimsenin artık kendisini takip edemeyeceğini belirtiyor. Elon Musk ise geçmiş dönemde bu yazılımı hazırlayan geliştiriciye silmesi için 5000$ teklif etmişti. Kısaca milyarderler prensiplerinden kesinlikle taviz vermiyor.

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