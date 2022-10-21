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    Özel jeti takip edilen zengin uçağını sattı

    Özel jetleri ile sık sık seyahat ederek atmosfere önemli bir oranda karbon bırakan milyarderler, çevrecilerin sürekli olarak uçuşlarını takip etmesinden şikâyetçi. 
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    Son dönemde küresel ısınma ve iklimlere etkisi endişe verici boyutlara ulaşırken bu durum zenginlerin pek umurunda değil gibi gözüküyor. Sık sık özel jetleri ile yolculuk etmeyi tercih eden milyarderler çok önemli miktarlarda karbonu atmosfere salıyor.

    Milyarderler ne kadar çevreci?

    Şirketleri sürekli küresel ısınma ile ilgili etkileyici tedbirler aldığı iddiasında olan Dolar milyarderleri ne var ki kendi alışkanlıklarından vazgeçmiyor. Twitter üzerinde @i_fly_Bernard, ve @laviondebernard hesapları zenginlerin özel jetleri ile ne kadar karbon salınımı yaptığını takip ediyor. Pek çok milyarderin jeti bu kapsamda sürekli takip altında.

    Yapılan araştırmalar sadece Fransız 63 milyarderin özel jetleri ile yaptığı uçuşların, ülke nüfusunun saldığı karbon emisyonunun neredeyse yarısına eşit olduğunu gösteriyor. Örneğin Taylor Swift sadece 7 aylık uçuşları ile ortalama bir bireyin salınım yaptığı karbon miktarının 1000 katını atmosfere bıraktı.

    Haliyle çevre aktivistlerinin en önemli eleştiri noktalarından birisi bu oluyor. Milyarderlerin bu eleştirilere yanıtı ise bir o kadar ilginç Firma jetinin sürekli takip edilmesinden bıkan Louis Vuitton’un patronu Bernard Arnault uçağını sattı. Ünlü milyarder kimsenin artık kendisini takip edemeyeceğini belirtiyor. Elon Musk ise geçmiş dönemde bu yazılımı hazırlayan geliştiriciye silmesi için 5000$ teklif etmişti. Kısaca milyarderler prensiplerinden kesinlikle taviz vermiyor.

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    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

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    necoinside 2 gün önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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