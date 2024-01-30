Tam Boyutta Gör TCMB, Ziraat Finansal Teknolojiler Elektronik Para ve Ödemeler Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni verdi. Ziraat Bankası, bu lisansla birlikte yeni hizmetini kullanıcılara sunacak. Kullanıcılara çeşitli markalarda ve ödemelerde ek indirimler ve hediye paralar sunulacak.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Ziraat Finansal Teknolojiler Elektronik Para ve Ödemeler Hizmetleri AŞ'ye, "ödeme hizmetleri" ve "elektronik para ihracı hizmetleri" sunması için izin verildi. Bu kararla birlikte Ziraat Bankası, daha önce lisans alarak faaliyetlerini sürdüren Papara, Paycell, Fastpay, N Kolay benzeri firmalara rakip olacak hizmetler sunacak.

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Öte yandan banka, Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin de faaliyet izni kapsamını genişletti. Kararla şirketin, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda belirtilen "kullanıcının isteğiyle farklı bir ödeme sağlayıcısındaki hesapla ilgili ödeme emri başlatabilmesi" ve "kullanıcının onayı alındığında çevrim içi platformlarda bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ait toplu bilgileri sunması" onaylandı.

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Ziraat Bankası, elektronik para ve ödeme hizmeti lisansı aldı