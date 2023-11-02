Devrim başlıyor: Zıt dönüşlü yüzer rüzgar türbinleri test sürecine geçiyor

- Gelenekler yıkılıyor
- Yenilikçi tasarım
- 400 metreye kadar ölçeklenebilir
- Prototip testler başlıyor
- Yorumlar
Gelenekler yıkılıyor
İlkokul dönemlerinde yaptığımız rüzgar güllerini hatırlıyor musunuz? Okulun bahçesinde bu rüzgar gülleriyle koşmanın verdiği mutluluk muhtemelen ömrümüz boyu unutulmayacak. Öte yandan günümüzde inşa ettiğimiz devasa rüzgar türbinleri de aslında bu rüzgar güllerine çokça benziyor. Bu benzerlik elbette olumsuz değil, konseptin ne kadar basit ve işlevsel olduğunu gösteriyor. Ancak bu konsepti daha fazla ve engelsiz rüzgarın bulunduğu derin açık deniz şartlarında inşa etmek istendiğinde ölçeğinin inanılmaz boyutlarda artırılması gerekiyor. Haliyle maliyet açısından bu mantık sınırlarını zorluyor. Tüm ağır ve kritik parçalarının türbinin tepesinde toplandığı bu geleneksel konseptin yüzer bir versiyonunu inşa etmek, bakımını yapmak zor ve pahalı.
Yenilikçi tasarım
Görsellerden de görüleceği üzere tasarım noktasında da derin farklılıklar var. Çift yön zıt kanatlara sahip ters dönüşlü dikey türbinde rotor ve stator bulunuyor. Jeneratörün rotoru ve statoru her biri ana kule şaftından 45 derece açıyla üç kanat çalıştıran bir çift dikey eksenli türbine bağlanıyor. Alttaki türbin bir yönde dönecek şekilde ayarlanırken, alttaki türbinin ortasından geçen bir direğe monte edilen üstteki türbin ise diğer yönde dönecek şekilde ayarlanıyor.
VAWT, aynı zamanda yapısı nedeniyle hava türbülansını minimum düzeyde etkilediği için birbirine çok daha yakın olacak şekilde çalışabiliyorlar. Dolayısıyla bu yöntem ile hem alan, hem maliyet hem bakım alanında tasarruf sağlanıyor. Üstelik birim maliyet başına iki kat enerji sağlanıyor.
400 metreye kadar ölçeklenebilir
Prototip testler başlıyor
World Wide Wind, Norveç'in en büyük endüstriyel inşaat gruplarından biri olan AF Gruppen ile ortaklaşa küçük ölçekli bir prototipi test etmeye başlamak için bir anlaşma imzaladığını duyurdu. 19 metrelik prototip, Norveç’teki bir fiyort kıyısında test edilecek. Bu test için belirlenmiş bir zaman çizelgesi yok ancak firma, 2025’in başlarında 1,5 MW’lık başka bir sürümü test etmeyi planlıyor. 2030’dan önce ise ticari ölçekteki 24 MW türbin piyasaya sürülecek.Kaynakça https://newatlas.com/energy/floating-contra-rotating-vawt-offshore/ https://worldwidewind.no/blogs/news/world-wide-wind-signs-agreement-with-af-gruppen-to-test-the-world-s-first-counter-rotating-offshore-floating-wind-turbine-at-vats-norway Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.