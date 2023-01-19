Uber Kurye, İstanbul’da kullanıma sunuluyor

Tam Boyutta Gör Ülkemizde sarı taksi çağırma uygulaması olarak faaliyet gösteren Uber, Avrupa ve ABD’de yoğun olarak kullanılan Uber Kurye hizmetini kullanıma sunuyor. Uber Kurye hizmeti 19 Ocak’ta başlayacak.

Kullanıcılar Uber uygulamasındaki “Paket gönder” özelliği ile paketlerini dilediği adrese Uber kuryeleriyle göndererek ödemeyi Uber uygulaması üzerinden yapabilecek. Uber kurye başvurusu onaylanan kişiler, uygulamadaki “Paket al” özelliğini kullanarak kullanıcıların paketlerini taşıyarak gelir elde edecek.

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70 TL'ye kadar ilk teslimat ücretsiz

Uber Kurye'yi ilk kez kullanacak müşterilerden ilk teslimatta 70 TL'ye kadar gönderim ücreti alınmayacak. Kampanya'dan faydalanmak için Uber uygulamasında bulunan Cüzdan sekmesindeki Promosyonlar bölümüne UBERKURYE promosyon kodunu ekleyin, Uber Kurye çağırın ve İstanbul’da geçerli ilk paket teslimatınız 70 TL’ye kadar ücretsiz olsun. Kampanya, 31 Ocak tarihine kadar kredi kartı ile yapılan ödemelerde geçerlidir.

Uber’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Global teknoloji platformu Uber, anlık paket teslimatı yapılabilen “Uber Kurye” hizmetini İstanbul’da başlattı. 19 Ocak tarihinden itibaren Uber ayrıcalığı ile İstanbul’da hızlı, kolay ve güvenli anlık paket teslimatı yapılabilecek. Uber Kurye ile gönderilecek paketler, Uber uygulamasında belirtilecek adresten teslim alınır ve iletilmek istenen adrese teslim edilir. Uber kullanıcıları, uygulamada bulunan ‘Paket gönder’ seçeneğine ek olarak, ‘Paket al’ seçeneğini de kullanarak belirttikleri adresten paket aldırıp teslimat adresine ulaştırabilir."

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