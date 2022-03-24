Zoom ve Twitch entegrasyonu tamamlandı

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Pandemi döneminde adeta sıçrama yapan Zoom kullanımı normalleşme ile birlikte haliyle düşmeye başladı. Firma bu etkileşimi kaybetmemek adına yeni entegrasyonlar ile kullanıcıya ulaşmaya çalışıyor.

Zoom ve Twitch ortaklığı

Zoom yaptığı açıklamada bundan sonra canlı yayınların veya sunumların yerleşik olarak Twitch üzerinden de yapılabileceğini duyurdu. Zoom ve Twitch hesaplarını eşleştirdikten sonra Live on Twitch tuşuna basarak kolay bir şekilde yayını başlatabiliyorsunuz. Daha önce link ekleme veya yayın araçlarını ayarlama gibi biraz daha zhmetli yöntemlerle bağlantı kurulabiliyordu.

Zoom ve Liminal ortaklığı 2 ay önce eklendi

Zoom biraz daha amaca yönelik bir platform ve sürekli girip taramak tarzında bir kullanıcı etkileşimi yok. Twitch ise her saniye binlerce veya on binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Haliyle bir entegrasyon bu açıdan Zoom için avantaj sağlayacak. Diğer taraftan yayın yapmak isteyenlerin Twitch yayın politikalarını gözden geçirmeleri tavsiye ediliyor.

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