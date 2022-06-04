Bilim insanları en zorlu kanser türleriyle savaşacak yeni bir bileşik geliştirdi

Bilim insanları, kanser tedavileri araştırmasında çok önemli bir keşifte bulundu. Tedavisi zor bazı kanser türlerini öldürebilecek bir bileşik geliştiren bilim insanları, bulguları Nature Science'da yayınladı. Yeni bileşik, daha önce araştırmacılar tarafından keşfedilmemiş olan güvenlik açığını hedefliyor.

Esnemek, tehditkâr unsurlara karşı dikkatinizi artırabilir 6 gün önce eklendi

Bulunan ERX-11 isimli yeni bileşik en çok meme ve yumurtalık kanserine karşı etkili

Çalışma lideri ve San Antonio'daki UT Sağlık Merkezi'nde kadın hastalıkları ve doğum profesörü olan Ratna Vadlamudi'ye göre bilim insanları çoklu kanserlerde kritik bir güvenlik açığı belirlediler ve bulguları çoklu kanser hücre tipleri ve hayvan modellerinde doğruladılar. Profesör, bileşiğin hücre dizisi ve ksenograft üzerinde çalıştığının bulunduğunu ve bunun kanser hücrelerinde temel bir güvenlik açığını hedeflediğini gösterdiğini ekledi.

Vadlamudi ve meslektaşları, 2017 yılında San Antonio'daki Texas Sağlık Merkezi'ndeki Ratna Vadlamudi Laboratuvarı'nda çalışırken ERX-11 adlı bir bileşik keşfettiler. Yapılan çalışmalar sonucunda bulunan ERX-11 isimli bileşik yumurtalık ve meme kanserlerinde en fazla etkiyi göstermekte.

Tam Boyutta Gör

ERX-11 bileşiği, meme kanserlerinin çoğunun arkasındaki neden olan östrojen reseptörünü (ER) hedefler. Bileşik tanımlandıktan sonra, bilim insanları ERX-11'in kimyasal analoglarının bir ekranını taradılar ve ERX-41 adlı başka bir bileşiğin petri kaplarında ER-pozitif kanserleri öldürmede etkili olduğunu gözlemlediler. Bileşiğin üçlü negatif meme kanserlerini (TNBC'ler) ortadan kaldırmayı başardığı da bulundu.

Çalışmayı genişleten bilim insanları, fare modellerini kullanarak ERX-41'in çok sayıda insan tümörüne karşı da etkinlik gösterdiğinin altını çizdi. Bileşiğin fare modellerinde hayvanlarda toksisiteye neden olmadan veya normal meme hücrelerini etkilemeden tümörleri etkili bir şekilde küçülttüğü öğrenildi.

Ek olarak, ERX-41'in yüksek endoplazmik retikulum stresi olan diğer kanser türlerine karşı çalıştığını kanıtladı. Bunlar yumurtalık kanserleri, glioblastom ve pankreas kanserleri gibi kendileri için pek çok etkili tedaviye sahip olmayan kanserleri içerir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Sağlık Haberleri

Zorlu kanser türleriyle savaşacak yeni bir bileşik geliştirildi