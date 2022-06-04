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    Anlık Bildirim

    Bilim insanları en zorlu kanser türleriyle savaşacak yeni bir bileşik geliştirdi

    Bilim insanları ERX-11 isimli yeni bir bileşik keşfetti. Bu bileşiğin ise bazı kanser türlerine karşı yeni ilaçların geliştirilmesine yardımcı olacağı umuluyor.
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    Zorlu kanser türleriyle savaşacak yeni bir bileşik geliştirildi

    Bilim insanları, kanser tedavileri araştırmasında çok önemli bir keşifte bulundu. Tedavisi zor bazı kanser türlerini öldürebilecek bir bileşik geliştiren bilim insanları, bulguları Nature Science'da yayınladı. Yeni bileşik, daha önce araştırmacılar tarafından keşfedilmemiş olan güvenlik açığını hedefliyor. 

    Bulunan ERX-11 isimli yeni bileşik en çok meme ve yumurtalık kanserine karşı etkili

    Çalışma lideri ve San Antonio'daki UT Sağlık Merkezi'nde kadın hastalıkları ve doğum profesörü olan Ratna Vadlamudi'ye göre bilim insanları çoklu kanserlerde kritik bir güvenlik açığı belirlediler ve bulguları çoklu kanser hücre tipleri ve hayvan modellerinde doğruladılar. Profesör, bileşiğin hücre dizisi ve ksenograft üzerinde çalıştığının bulunduğunu ve bunun kanser hücrelerinde temel bir güvenlik açığını hedeflediğini gösterdiğini ekledi.

    Vadlamudi ve meslektaşları, 2017 yılında San Antonio'daki Texas Sağlık Merkezi'ndeki Ratna Vadlamudi Laboratuvarı'nda çalışırken ERX-11 adlı bir bileşik keşfettiler. Yapılan çalışmalar sonucunda bulunan ERX-11 isimli bileşik yumurtalık ve meme kanserlerinde en fazla etkiyi göstermekte.

    Zorlu kanser türleriyle savaşacak yeni bir bileşik geliştirildi
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    ERX-11 bileşiği, meme kanserlerinin çoğunun arkasındaki  neden olan östrojen reseptörünü (ER) hedefler. Bileşik tanımlandıktan sonra, bilim insanları ERX-11'in kimyasal analoglarının bir ekranını taradılar ve ERX-41 adlı başka bir bileşiğin petri kaplarında ER-pozitif kanserleri öldürmede etkili olduğunu gözlemlediler. Bileşiğin üçlü negatif meme kanserlerini (TNBC'ler) ortadan kaldırmayı başardığı da bulundu. 

    Çalışmayı genişleten bilim insanları, fare modellerini kullanarak ERX-41'in çok sayıda insan tümörüne karşı da etkinlik gösterdiğinin altını çizdi. Bileşiğin fare modellerinde hayvanlarda toksisiteye neden olmadan veya normal meme hücrelerini etkilemeden tümörleri etkili bir şekilde küçülttüğü öğrenildi.

    Ek olarak, ERX-41'in yüksek endoplazmik retikulum stresi olan diğer kanser türlerine karşı çalıştığını kanıtladı. Bunlar yumurtalık kanserleri, glioblastom ve pankreas kanserleri gibi kendileri için pek çok etkili tedaviye sahip olmayan kanserleri içerir.

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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    Piêr Dé Sans 1 gün önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 1 gün önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 2 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 3 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 4 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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