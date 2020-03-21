ZTE Axon 11 5G'nin hangi işlemciyle geleceği belli oldu

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Yakında tanıtılması beklenen ZTE Axon 11 5G, beklenildiği gibi amiral gemisi seviyesinde bir telefon olmayacak.

Geekbench platformunda ortaya çıkan cihazın Snapdragon 765 yonga setinden güç alacağı kesinleşti. Yani 5G bağlantısını destekleyen premium bir orta sınıf telefon olarak piyasaya sürülecek.

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ZTE Axon 11 5G, Geekbench'de 2.867 tek çekirdek, 7.853 çoklu çekirdek puanı elde etti. Test edilen cihazın 6 GB RAM ve Android 10 işletim sistemine sahip olduğunu belirtelim.

Lansman tarihi 23 Mart

Kısa süre önce internete sızdırılan bir tanıtım posteri, cihazın damla çentikli bir ekrana sahip olacağını ortaya koydu. Dörtlü kamera sistemi ile gelecek telefonun siyah ve altın renk seçenekleri olacak.

Herhangi bir aksilik olmazsa ZTE Axon 11 5G, önümüzdeki hafta 23 Mart'ta resmi olarak tanıtılacak. Akıllı telefonun yakında duyurulacak Vivo S6 5G ve mevcut Redmi K30 5G ile aynı segmentte yer alması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/zte_axon_11_5g_specs_geekbench-news-42139.php

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