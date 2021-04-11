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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ZTE Axon 30 Ultra'nın yüksek fiyatı ve bazı teknik detayları sızdırıldı

    Lansmanı yaklaşan ZTE'nin yeni amiral gemisi telefonlarından Axon 30 Ultra'nın ekran ve kamera gibi teknik detaylarıyla beraber fiyatı da sızdırıldı.
    11 Nisan 2021, 19:30 (2 gün)
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    ZTE Axon 30 Ultra'nın yüksek fiyatı ve bazı teknik detayları sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    15 Nisan tanıtım etkinliği öncesi ZTE'nin yaklaşmakta olan serisinden Axon 30 Ultra'nın bazı teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı. Amiral gemisi telefon, yüksek fiyat etiketi ve arka kamera özellikleri ile dikkat çekiyor. Sızıntı bilgilere göre telefon, ZTE Axon 30 Pro + olarak da isimlendirilebilir.

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    ZTE'nin yüksek fiyat etiketli amiral gemisi

    Sızdırılan bilgilere göre ZTE, yeni telefonunda 6.9 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızıyla QHD + çözünürlüklü AMOLED ekrana yer verecek. Ayrıca cihazda, 44MP ikinci nesil ekran altı kamera bulunacak.

    Akıllı telefonda, 64MP birincil lens, 64MP ultra geniş lens, 64MP derinlik sensörü ve 8MP süper zoom sensörün ile dörtlü arka kurulumu olacak.

    ZTE'nin yeni amiral gemisi, 12GB RAM ve 256GB dahili depolama ile eşleştirilmiş Snapdragon 888 yonga setinden güç alacak. Cihazda, hızlı şarj desteğiyle 4500mAh pil bulunacak.

    ZTE Axon 30 Pro +, 1.200 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.



    https://www.gsmarena.com/zte_axon_30_ultra_will_cost_1200_key_features_leak-news-48579.php
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    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu fiyatlarla gerçekten telefon satabileceklerine inanıyorlarsa helal olsun...
    Yanıtla +10
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Mi 10 Ultra'm gibi olmuş

    Bence güzel olmuş
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    isakoc (isa koç) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Zte galaxy ultra olmuş bu
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kamyon adı gibi
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    sepulturgay (yok yok) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Fotoğrafları altın çerçeveli çıkartacak sanırım bu fiyata ancak böyle bir açıklamaları olabilir.
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    elophidae (Yavuz Ell) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    1200 mü yazmışlar.
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    hidrojennn (gizli yok) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    huawei geçmişte sattığı yüksel fiyatlı modeller öteki çin firmalarının hayaller görmesine yol açıyor.
    Yanıtla +1
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    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu fiyatlarla gerçekten telefon satabileceklerine inanıyorlarsa helal olsun...
    Yanıtla +10
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