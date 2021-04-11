ZTE Axon 30 Ultra'nın yüksek fiyatı ve bazı teknik detayları sızdırıldı

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15 Nisan tanıtım etkinliği öncesi ZTE'nin yaklaşmakta olan serisinden Axon 30 Ultra'nın bazı teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı. Amiral gemisi telefon, yüksek fiyat etiketi ve arka kamera özellikleri ile dikkat çekiyor. Sızıntı bilgilere göre telefon, ZTE Axon 30 Pro + olarak da isimlendirilebilir.

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ZTE'nin yüksek fiyat etiketli amiral gemisi

Sızdırılan bilgilere göre ZTE, yeni telefonunda 6.9 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızıyla QHD + çözünürlüklü AMOLED ekrana yer verecek. Ayrıca cihazda, 44MP ikinci nesil ekran altı kamera bulunacak.

Akıllı telefonda, 64MP birincil lens, 64MP ultra geniş lens, 64MP derinlik sensörü ve 8MP süper zoom sensörün ile dörtlü arka kurulumu olacak.

ZTE'nin yeni amiral gemisi, 12GB RAM ve 256GB dahili depolama ile eşleştirilmiş Snapdragon 888 yonga setinden güç alacak. Cihazda, hızlı şarj desteğiyle 4500mAh pil bulunacak.

ZTE Axon 30 Pro +, 1.200 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

https://www.gsmarena.com/zte_axon_30_ultra_will_cost_1200_key_features_leak-news-48579.php

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