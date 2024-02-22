ZTE, bugüne kadarki en ucuz katlanabilir telefonu satışa sundu: İşte Libero Flip

Tam Boyutta Gör ZTE, katlanır telefonu Libero Flip'i, rakiplerine göre oldukça uygun bir fiyattan Japonya'da satışa sundu. Galaxy Z Flip 5 gibi kapaklı yapıda olan telefon 420 dolar fiyata sahip. Üstelik ön siparişte büyük bir indirimle 265 dolara satın alınabiliyor. Bu da Libero Flip'i bugüne kadarki en uygun fiyatlı katlanabilir telefon yapıyor.

ZTE Libero Flip'in özellikleri

ZTE Libero Flip, FHD+ çözünürlükte 6,9 inç büyüklüğünde katlanabilir OLED ekrana ve 466 x 466 piksel çözünürlükte 1,43 inç büyüklüğünde yuvarlak kapak ekranına sahip. Dış ekran ile aramaları cevaplamak ve medya kontrollerine erişmek mümkün. Ayrıca ana kamera için vizör olarak da kullanılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Telefonda 50 MP çözünürlüğünde ana kameraya 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Ekrandaki deliğe yerleştirilmiş ön kamera ise 16 MP çözünürlüğünde.

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Snapdragon 7 Gen 1 çipsetinden güç alan ZTE Libero Flip, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla geliyor. Telefon, Android 13 temelli ZTE UI ile kutudan çıkıyor ve katlanabilir telefonlara has yazılımsal özellikleri de barındırıyor.

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, FeliCa uyumlu NFC özelliklerine sahip olan telefon 214 gram ağırlığında. Kalınlığı ise telefon açıkken 7.3 mm, kapalıyken 15.5 mm.

Tam Boyutta Gör Cihazda, Quick Charge 4+ ve PD3.0 standartlarıyla uyumlu, 33W hızlı şarjı destekleyen 4.310 mAh büyüklüğünde batarya yer alıyor. Telefonda çok düşük seviyede de olsa IP42 su ve toz sıçramalarına dayanıklılık sertifikası da bulunuyor.

ZTE Libero Flip, Beyaz, Altın ve Mavi renk seçenekleriyle Japon operatör Y! Mobile tarafından ön siparişe açıldı.

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ZTE, en ucuz katlanabilir telefonu satışa sundu: İşte Libero Flip