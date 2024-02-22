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    ZTE, bugüne kadarki en ucuz katlanabilir telefonu satışa sundu: İşte Libero Flip

    ZTE, katlanır telefonu Libero Flip'i, rakiplerine göre oldukça uygun bir fiyattan Japonya'da satışa sundu. Ön siparişle 265 dolara alınabilen telefonun özellikleri neler?
    ZTE, en ucuz katlanabilir telefonu satışa sundu: İşte Libero Flip Tam Boyutta Gör
    ZTE, katlanır telefonu Libero Flip'i, rakiplerine göre oldukça uygun bir fiyattan Japonya'da satışa sundu. Galaxy Z Flip 5 gibi kapaklı yapıda olan telefon 420 dolar fiyata sahip. Üstelik ön siparişte büyük bir indirimle 265 dolara satın alınabiliyor. Bu da Libero Flip'i bugüne kadarki en uygun fiyatlı katlanabilir telefon yapıyor.

    ZTE Libero Flip'in özellikleri

    ZTE Libero Flip, FHD+ çözünürlükte 6,9 inç büyüklüğünde katlanabilir OLED ekrana ve 466 x 466 piksel çözünürlükte 1,43 inç büyüklüğünde yuvarlak kapak ekranına sahip. Dış ekran ile aramaları cevaplamak ve medya kontrollerine erişmek mümkün. Ayrıca ana kamera için vizör olarak da kullanılabiliyor.

    ZTE, en ucuz katlanabilir telefonu satışa sundu: İşte Libero Flip Tam Boyutta Gör
    Telefonda 50 MP çözünürlüğünde ana kameraya 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Ekrandaki deliğe yerleştirilmiş ön kamera ise 16 MP çözünürlüğünde. 

    Snapdragon 7 Gen 1 çipsetinden güç alan ZTE Libero Flip, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla geliyor. Telefon, Android 13 temelli ZTE UI ile kutudan çıkıyor ve katlanabilir telefonlara has yazılımsal özellikleri de barındırıyor. 

    Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, FeliCa uyumlu NFC özelliklerine sahip olan telefon 214 gram ağırlığında. Kalınlığı ise telefon açıkken 7.3 mm, kapalıyken 15.5 mm

    ZTE, en ucuz katlanabilir telefonu satışa sundu: İşte Libero Flip Tam Boyutta Gör
    Cihazda, Quick Charge 4+ ve PD3.0 standartlarıyla uyumlu, 33W hızlı şarjı destekleyen 4.310 mAh büyüklüğünde batarya yer alıyor. Telefonda çok düşük seviyede de olsa IP42 su ve toz sıçramalarına dayanıklılık sertifikası da bulunuyor.

    ZTE Libero Flip, Beyaz, Altın ve Mavi renk seçenekleriyle Japon operatör Y! Mobile tarafından ön siparişe açıldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 10 saat önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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