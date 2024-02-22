ZTE, bugüne kadarki en ucuz katlanabilir telefonu satışa sundu: İşte Libero Flip

ZTE Libero Flip'in özellikleri
ZTE Libero Flip, FHD+ çözünürlükte 6,9 inç büyüklüğünde katlanabilir OLED ekrana ve 466 x 466 piksel çözünürlükte 1,43 inç büyüklüğünde yuvarlak kapak ekranına sahip. Dış ekran ile aramaları cevaplamak ve medya kontrollerine erişmek mümkün. Ayrıca ana kamera için vizör olarak da kullanılabiliyor.
Snapdragon 7 Gen 1 çipsetinden güç alan ZTE Libero Flip, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla geliyor. Telefon, Android 13 temelli ZTE UI ile kutudan çıkıyor ve katlanabilir telefonlara has yazılımsal özellikleri de barındırıyor.
Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, FeliCa uyumlu NFC özelliklerine sahip olan telefon 214 gram ağırlığında. Kalınlığı ise telefon açıkken 7.3 mm, kapalıyken 15.5 mm.
ZTE Libero Flip, Beyaz, Altın ve Mavi renk seçenekleriyle Japon operatör Y! Mobile tarafından ön siparişe açıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.