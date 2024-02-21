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    Xiaomi 14 Ultra, daha büyük ve yoğun pile, ve çok daha sağlam gövdeye sahip olacak

    Önemli iyileştirmelerle gelecek olan Xiaomi 14 Ultra, daha büyük ve yoğun bir pilin yanı sıra, daha dayanıklı bir gövdeye sahip olacak. Telefon yarın yapılacak etkinlikle tanıtılacak.
    Xiaomi 14 Ultra, daha büyük pile ve daha sağlam gövdeye sahip Tam Boyutta Gör
    Yarın Xiaomi, Xiaomi 14 Ultra ve Xiaomi Pad 6S Pro'yu duyurmak için Çin'de büyük bir lansman etkinliği düzenleyecek. Önemli iyileştirmelerle gelecek olan Xiaomi 14 Ultra, daha büyük bir pilin yanı sıra, daha dayanıklı bir gövdeye sahip olacak.

    5.300mAh bataryaya sahip olacak olan Xiaomi 14 Ultra, önceki modele kıyasla %17 daha yüksek pil kapasitesi sunacak. Xiaomi, pil kapasitesinin artmasına rağmen pil hacminin %8 azaldığını belirtiyor. Yeni silikon karbon anot teknolojisine sahip bataryaların silikon oranının %6 olduğu belirtiliyor.  Bu sayede batarya, 779Wh/L enerji yoğunluğuyla rakipleri arasında en yüksek yoğunluğa sahip olmayı başarıyor.

    Xiaomi henüz 14 Ultra'nın hızlı şarj özelliklerini doğrulamadı. Ancak sızıntılarda cihazın 90W kablolu şarj, 50W kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj sunacağı iddia ediliyor.

    Selefine göre çok daha dayanıklı gövdeye sahip olacak

    Dayanıklılık söz konusu olduğunda şirket, Xiaomi 14 Ultra'nın 13 Ultra'ya göre, orta çerçevesinin bükülmeye karşı 2 kat, ekranın düşmelere karşı 10 kat daha dayanıklı olduğunu ve Kona deriden oluşan arka panelin aşınmaya karşı 6 kat daha dayanıklı olduğunu iddia ediyor. Marka, cihazın SGS beş yıldızlı dayanıklılık sertifikası aldığını belirtiyor.

    Xiaomi 14 Ultra siyah ve beyaz renk seçenekleriyle gelecek. Resmi görseller bu modellerin arka kısmının deri olacağını gösteriyor. Öte yandan söylentilere konu olan mavi versiyonun arka kısmının seramik olduğu söyleniyor. Cihazın en üst konfigürasyonunun da özel bir titanyum çerçeve seçeneğiyle geleceği tahmin ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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