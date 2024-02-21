Xiaomi 14 Ultra, daha büyük ve yoğun pile, ve çok daha sağlam gövdeye sahip olacak

5.300mAh bataryaya sahip olacak olan Xiaomi 14 Ultra, önceki modele kıyasla %17 daha yüksek pil kapasitesi sunacak. Xiaomi, pil kapasitesinin artmasına rağmen pil hacminin %8 azaldığını belirtiyor. Yeni silikon karbon anot teknolojisine sahip bataryaların silikon oranının %6 olduğu belirtiliyor. Bu sayede batarya, 779Wh/L enerji yoğunluğuyla rakipleri arasında en yüksek yoğunluğa sahip olmayı başarıyor.
Xiaomi henüz 14 Ultra'nın hızlı şarj özelliklerini doğrulamadı. Ancak sızıntılarda cihazın 90W kablolu şarj, 50W kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj sunacağı iddia ediliyor.
Selefine göre çok daha dayanıklı gövdeye sahip olacak
Dayanıklılık söz konusu olduğunda şirket, Xiaomi 14 Ultra'nın 13 Ultra'ya göre, orta çerçevesinin bükülmeye karşı 2 kat, ekranın düşmelere karşı 10 kat daha dayanıklı olduğunu ve Kona deriden oluşan arka panelin aşınmaya karşı 6 kat daha dayanıklı olduğunu iddia ediyor. Marka, cihazın SGS beş yıldızlı dayanıklılık sertifikası aldığını belirtiyor.
Xiaomi 14 Ultra siyah ve beyaz renk seçenekleriyle gelecek. Resmi görseller bu modellerin arka kısmının deri olacağını gösteriyor. Öte yandan söylentilere konu olan mavi versiyonun arka kısmının seramik olduğu söyleniyor. Cihazın en üst konfigürasyonunun da özel bir titanyum çerçeve seçeneğiyle geleceği tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.