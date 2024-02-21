Xiaomi 14 Ultra, daha büyük ve yoğun pile, ve çok daha sağlam gövdeye sahip olacak

Tam Boyutta Gör Yarın Xiaomi, Xiaomi 14 Ultra ve Xiaomi Pad 6S Pro'yu duyurmak için Çin'de büyük bir lansman etkinliği düzenleyecek. Önemli iyileştirmelerle gelecek olan Xiaomi 14 Ultra, daha büyük bir pilin yanı sıra, daha dayanıklı bir gövdeye sahip olacak.

5.300mAh bataryaya sahip olacak olan Xiaomi 14 Ultra, önceki modele kıyasla %17 daha yüksek pil kapasitesi sunacak. Xiaomi, pil kapasitesinin artmasına rağmen pil hacminin %8 azaldığını belirtiyor. Yeni silikon karbon anot teknolojisine sahip bataryaların silikon oranının %6 olduğu belirtiliyor. Bu sayede batarya, 779Wh/L enerji yoğunluğuyla rakipleri arasında en yüksek yoğunluğa sahip olmayı başarıyor.

Xiaomi henüz 14 Ultra'nın hızlı şarj özelliklerini doğrulamadı. Ancak sızıntılarda cihazın 90W kablolu şarj, 50W kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj sunacağı iddia ediliyor.

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Selefine göre çok daha dayanıklı gövdeye sahip olacak

Dayanıklılık söz konusu olduğunda şirket, Xiaomi 14 Ultra'nın 13 Ultra'ya göre, orta çerçevesinin bükülmeye karşı 2 kat, ekranın düşmelere karşı 10 kat daha dayanıklı olduğunu ve Kona deriden oluşan arka panelin aşınmaya karşı 6 kat daha dayanıklı olduğunu iddia ediyor. Marka, cihazın SGS beş yıldızlı dayanıklılık sertifikası aldığını belirtiyor.

Xiaomi 14 Ultra siyah ve beyaz renk seçenekleriyle gelecek. Resmi görseller bu modellerin arka kısmının deri olacağını gösteriyor. Öte yandan söylentilere konu olan mavi versiyonun arka kısmının seramik olduğu söyleniyor. Cihazın en üst konfigürasyonunun da özel bir titanyum çerçeve seçeneğiyle geleceği tahmin ediliyor.

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Xiaomi 14 Ultra, daha büyük pile ve daha sağlam gövdeye sahip