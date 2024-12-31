Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GTA 6’nın bir yılda ne kadar kazanacağı hesaplandı: Dudak uçuklatacak

    Rockstar Games’in uzunca bir süredir beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6), 2025 yılında çıkacak. Yapılan bir analiz ise GTA 6’nın ilk yılında rekor miktarda gelir elde edeceğini gösteriyor.
    GTA 6’nın bir yılda ne kadar kazanacağı hesaplandı: Çılgınca! Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının merakla beklenen yapımı Grand Theft Auto 6 (GTA 6), şimdiden tarihin en büyük eğlence olaylarından biri olmaya aday. Rockstar Games, efsane serinin yeni oyununun 2025 sonbaharında piyasaya sürüleceğini doğruladı. GTA 5’in üzerinden geçen 10 yılı aşkın sürede, oyuncuların heyecanı ve beklentisi giderek büyüdü. Bu beklentinin ise GTA 6 ile devasa bir gelir kapısı haline geleceği belirtiliyor.

    3,2 milyar dolar gelir bekleniyor

    DFC Intelligence analistleri tarafından yapılan son hesaplamalara göre GTA 6’nın ilk 12 ayında 3,2 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Bu, GTA 5’in iki katı gelir anlamına geliyor. Dahası, çıkış öncesi ön siparişlerden 1 milyar dolar gelir sağlanması öngörülüyor.

    Financial Times tarafından yapılan bir habere göre, bu rakamlar yalnızca oyun dünyası için değil, tüm eğlence sektörü için çıtayı yükseltiyor. Zira 2024’te en çok hasılat elde eden ilk iki film Inside Out 2 (1,7 milyar dolar) ve Deadpool & Wolverine’in (1,3 milyar dolar) toplamı bile bu gelire ulaşamayacak.

    IDG Consulting CEO'su Yoshio Osaki, oyunla ilgili beklentiye dikkat çekerek, “sadece oyunlarda değil, tüm medya için tarihteki en büyük eğlence lansmanlarından biri” olarak nitelendiriyor GTA 6’yı. Oyunun yayıncısı Take-Two Interactive'in CEO'su Strauss Zelnick ise geçtiğimiz haftalarda “Rockstar Games'in bir kez daha kesinlikle olağanüstü bir şey sunacağını düşünüyorum” demişti.

    Oyuncular, yeni oyunla ilgili her türlü detayı büyük bir dikkatle takip ediyor. İlk fragmanla birlikte ortaya çıkan ipuçları, oyunun Vice City’ye dönüş yapacağını ve bir Bonnie ve Clyde tarzı hikayeyi konu alacağını düşündürüyor. Ayrıca oyunun ölçeğinin de ciddi bir şekilde büyümesi bekleniyor. Bu arada GTA 6 ile birlikte seride ilk kez kadın bir ana karakteri kontrol edilebilecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ 2 gökyüzü ile buluştu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toyota corolla lastik basınç sensörü sönmüyor kaynak yanığına ne iyi gelir hikvision ssd alınır mı rdr1 pc psikolojik tedavi için hastaneye yatmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Honor X9B 5G
    Honor X9B 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus E510MA-EJ592W
    Asus E510MA-EJ592W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız