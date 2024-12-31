GTA 6’nın bir yılda ne kadar kazanacağı hesaplandı: Dudak uçuklatacak

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Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının merakla beklenen yapımı Grand Theft Auto 6 (GTA 6), şimdiden tarihin en büyük eğlence olaylarından biri olmaya aday. Rockstar Games, efsane serinin yeni oyununun 2025 sonbaharında piyasaya sürüleceğini doğruladı. GTA 5’in üzerinden geçen 10 yılı aşkın sürede, oyuncuların heyecanı ve beklentisi giderek büyüdü. Bu beklentinin ise GTA 6 ile devasa bir gelir kapısı haline geleceği belirtiliyor.

3,2 milyar dolar gelir bekleniyor

DFC Intelligence analistleri tarafından yapılan son hesaplamalara göre GTA 6’nın ilk 12 ayında 3,2 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Bu, GTA 5’in iki katı gelir anlamına geliyor. Dahası, çıkış öncesi ön siparişlerden 1 milyar dolar gelir sağlanması öngörülüyor.

Financial Times tarafından yapılan bir habere göre, bu rakamlar yalnızca oyun dünyası için değil, tüm eğlence sektörü için çıtayı yükseltiyor. Zira 2024’te en çok hasılat elde eden ilk iki film Inside Out 2 (1,7 milyar dolar) ve Deadpool & Wolverine’in (1,3 milyar dolar) toplamı bile bu gelire ulaşamayacak.

IDG Consulting CEO'su Yoshio Osaki, oyunla ilgili beklentiye dikkat çekerek, “sadece oyunlarda değil, tüm medya için tarihteki en büyük eğlence lansmanlarından biri” olarak nitelendiriyor GTA 6’yı. Oyunun yayıncısı Take-Two Interactive'in CEO'su Strauss Zelnick ise geçtiğimiz haftalarda “Rockstar Games'in bir kez daha kesinlikle olağanüstü bir şey sunacağını düşünüyorum” demişti.

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Oyuncular, yeni oyunla ilgili her türlü detayı büyük bir dikkatle takip ediyor. İlk fragmanla birlikte ortaya çıkan ipuçları, oyunun Vice City’ye dönüş yapacağını ve bir Bonnie ve Clyde tarzı hikayeyi konu alacağını düşündürüyor. Ayrıca oyunun ölçeğinin de ciddi bir şekilde büyümesi bekleniyor. Bu arada GTA 6 ile birlikte seride ilk kez kadın bir ana karakteri kontrol edilebilecek.

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