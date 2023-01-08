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    0850’li numara kabusu sona eriyor: Abonelik aldatmacılarına son!

    0850'li numaralar başta olmak üzere çeşitli numaralardan yapılan çağrılarla müşterilere internet aboneliği satılmaya çalışılıyor. BTK bu çağrıların yarattığı mağduriyeti gidermek için kolları sıvadı.
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    0850’li numara kabusu sona eriyor: Abonelik aldatmacılarına son! Tam Boyutta Gör
    Mobil operatör, internet servis sağlayıcı ve TV platformu firmalarının bayi işletmecileri, kendilerini firma yetkilisi olarak tanıtarak vatandaşlara abonelik satmaya çalışıyor. 0850’li numaralar başta olmak üzere pek çok farklı telefon numaralarıyla vatandaşı arayarak bayiliği üzerinden yeni abone kazanmaya çalışıyor. Vatandaşlar ise bu doğrudan operatör firma veya İSS firması tarafından arandığını düşünerek bu çağrılara güveniyor ve teklif edilen kampanyaları kabul edebiliyor. Bu durum çeşitli mağduriyetler yaratıyor.

    Aynı zamanda bu çağrıların sık sık yapılması (zaman zaman taciz derecesine varması) da tüketicilerin şikayet ettiği konuların başında geliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), söz konusu bu çağrılar için harekete geçti.

    BTK tarafından hazırlanan "İnternet/ TV ve Sabit Telefon Hizmetlerine İlişkin Yeni Bireysel Abonelik Tesisi Öncesinde Teyit Araması Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar Taslağı" kurumun web sitesinde yayımlanarak kamuoyu görüşüne açıldı. Tüketicilerin talebi olmaksızın çeşitli numaralar aracılığıyla gerçekleştirilen aramalar suretiyle yeni abonelikler tesis edildiği ve bunun çok sayıda tüketici mağduriyetine neden olduğunu tespit eden BTK, bu mağduriyetin engellenmesi ve tüketici hak ve menfaatlerinin korunabilmesini amaçlıyor.

    Düzenlemeye göre işletmeciler, yeni bireysel abonelik tesisi ve kampanya tanıtımı yapabilmek için öncelikle Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) kayıtlı olduğunu teyit edecek. Vatandaşlar çağrı almak istemiyorsa İYS sistemi üzerinden çağrı iznini iptal edebilecek.

    Firmalar müşteriyi arayarak teyit alacak

    Bayi işletmeleri tarafından müşteriye ulaşılması ve müşterinin yeni abonelik teklifini kabul etmesi durumunda, aboneliğin oluşturulacağı internet, TV veya operatör firmanın kurumsal numarası tarafından müşteri aranacak ve sunulacak hizmete ilişkin abonelik sözleşmesi öncesinde teyit alınacak.

    Teyit aramasında tüketicilere sunulacak hizmetin türü, cihaz satın alma bedeli, bağlantı, aktivasyon, kurulum ve benzeri ücretler de dâhil ödenmek zorunda olan toplam ücret, aylık ödenmesi gereken ortalama ücret, internet erişim hizmetlerinde duyurulan veri hızları, taahhütlü abonelikler için taahhüdün süresi ve fesih halinde ödenecek tüm ücretlere ilişkin bilgilendirme yapılacak. Bunun ardından tüketicilere "Yeni abonelik sürecinin başlatılmasına onay veriyor musunuz" şeklinde bilgilendirme yapılacak. Onay verilmemesi halinde abonelik başlatılamayacak.

    Düzenleme kapsamında tüm işlemlerde ispat yükümlülüğü bayi işletmecilerine ait olacak. İşletmelerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde BTK İdari Yaptırımlar Yönetmeliği hükümleri kapsamında idari para cezası uygulanacak.

    Kaynakça https://www.btk.gov.tr/duyurular/internet-tv-ve-sabit-telefon-hizmetlerine-iliskin-yeni-bireysel-abonelik-tesisi-oncesinde-teyit-aramasi-yapilmasi-hakkinda-usul-ve-esaslar-taslagina-iliskin-kamuoyu-goruslerinin-alinmasi https://www.sabah.com.tr/ekonomi/0850li-numara-kabusu-sona-eriyor-6308081
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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 2 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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