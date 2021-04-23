1.5 milyar Apple cihazı tehlikede: AirDrop'taki açık sebebiyle telefon numaraları ifşa olabilir

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Almanya Darmstadt Teknoloji Üniversitesi'nde görevli bir grup araştırmacı, Apple cihazları arasında dosya paylaşımı yapılmasını sağlayan AirDrop'ta yeni bir gizlilik açığı keşfetti. Henüz Apple tarafından kapatılmayan gizlilik açığı sebebiyle 1.5 milyardan fazla Apple cihazının tehlikede olduğu ifade ediliyor.

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Telefon numaraları ve e-posta adresleri açığa çıkabilir

Apple kullanıcıların çok sevdiği bir özellik var ki o da AirDrop. Zira AirDrop aracılığıyla Apple cihazları arasında dosya paylaşmak son derece kolay olduğu için kullanıcılar da AirDrop'u sıkça tercih ediyor. Ancak AirDrop'ta keşfedilen iki aşamalı gizlilik sorunu, Apple kullanıcılarının cep telefonu numaları ile e posta adreslerinin korsanlar tarafından ele geçirilmesine neden olabilir.

Araştırmacılar, AirDrop'taki gizlilik sorununun iki cihaz arasındaki kimlik doğrulama işlemi sırasında gerçekleştirilen veri paylaşımındaki zayıf şifreleme mekanizmasından kaynaklandığını dile getiriyor.

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Veri ihlaline neden olabilecek sorunu detaylandıran uzmanlar, ilk açığın AirDrop'un dosya paylaşım izni için sunduğu "sadece kişiler" seçeneğinden kaynaklandığını belirtiyor. Çünkü "sadece kişiler" seçeneği aktif edildiğinde, AirDrop varsayılan olarak yalnızca rehberdeki kişileri alıcı olarak göstermeye çalışıyor. Bunun için de menzildeki cihazların rehberde kayıtlı bir kişi olup olmadığını keşfetmeye çalışan sistem, karşı taraftaki cihaz ile karşılıklı bir kimlik doğrulaması gerçekleştiriyor. Bu keşif sırasında değiş tokuş edilen telefon numaraları ile e-posta adreslerini gizlemek için de bir şifreleme mekanizması kullanılıyor. Ancak araştırmacılar Brute Force gibi basit teknikler kullanarak bu mekanizmayı aşıp verilere ulaşmayı başardıklarını dile getiriyor. Bunun için ihtiyaç duydukları tek şey, Wi-Fi özellikli bir aygıt ve AirDrop'u aktif edilmiş bir Apple cihazına fiziksel yakınlıktır.

1.5 milyardan fazla cihaz 2019'dan beri savunmasız

Araştırmacılar, söz konusu açıkla ilgili Mayıs 2019'da Apple'ı bilgilendiklerini ancak Apple kanadından herhangi bir geri dönüş olmadığını dile getiriyor. Bu da halen 1.5 milyardan fazla Apple cihazının tehlikede olduğu anlamına geliyor. Uzmanlar Apple kullanıcılarının şimdilik AirDrop'u kapalı tutarak olası bir saldırıdan korunabileceklerini belirtiyor.

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