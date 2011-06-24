1 GHz işlemcili ve Androidli Sharp SH8188U Avrupa ve K. Amerika yolcusu olabilir

Genelde Uzakdoğu pazarına yönelik akıllı telefon çözümleri sunan Sharp'ın SH8188 kod adlı modeli, SIG Bluetooth'un web sitesine göre Asya'nın yanısıra hem Kuzey Amerika hem de Avrupa yolcusu olabilir.

Teknik özelliklerine bakacak olursak 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255 Snapdragon işlemcinin güç verdiği telefon, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümünü kullanıyor. Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) ve çift band WCDMA (900, 2100 MHz) desteği sunan telefonda 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 5 megapiksel çözünürlüğünde led flaşlı kamera, 720p video kaydı, Bluetooth, Wi-Fi ve HDMI portu bulunuyor.



Sharp SH8188'in fiyat veya çıkış tarihine ilişkin açıklama ise henüz yok.



https://www.bluetooth.org/tpg/EPL_Detail.cfm?ProductID=16709