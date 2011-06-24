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1 GHz işlemcili ve Androidli Sharp SH8188U Avrupa ve K. Amerika yolcusu olabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,2b
1
13
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Genelde Uzakdoğu pazarına yönelik akıllı telefon çözümleri sunan Sharp'ın SH8188 kod adlı modeli, SIG Bluetooth'un web sitesine göre Asya'nın yanısıra hem Kuzey Amerika hem de Avrupa yolcusu olabilir.
Teknik özelliklerine bakacak olursak 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255 Snapdragon işlemcinin güç verdiği telefon, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümünü kullanıyor. Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) ve çift band WCDMA (900, 2100 MHz) desteği sunan telefonda 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 5 megapiksel çözünürlüğünde led flaşlı kamera, 720p video kaydı, Bluetooth, Wi-Fi ve HDMI portu bulunuyor.
Sharp SH8188'in fiyat veya çıkış tarihine ilişkin açıklama ise henüz yok.

https://www.bluetooth.org/tpg/EPL_Detail.cfm?ProductID=16709 Yorum Yaz
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KODTECH 8 yıl
Kamera merceği çok ufak gibi geldi bana. Hiç öyle 5mp çekecek gibi durmuyor resmen led flash ile aynı xD Onu geçtim 720p hd video ... yok artık ..
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ComputerScientist 8 yıl
ideos x5te 720p video kaydıydı onun gibi çıkmasın da..
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séquestre 8 yıl
Kullanmadan anlaşılmaz nasıl birşey olduğu.
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acbold 8 yıl
tasarım çok asil duruyor.kaliteli gözüküyor.markasının sharp olmasıda + özellik.malzeme kalitesi açısından.fakat cihazın android ile arasının nasıl olacağını incelemeden anlayamayız.
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Inalough 8 yıl
Hepsi birbirine benziyor artık bu cihazların.
Fiyat performans kalite üçünü uygun gördüğümüz cihazı kullanabiliriz.
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.mert 8 yıl
Ideos x6 ya biraz fazla benziyor
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SEO-Uzmanı 8 yıl
sağlam bir şeye benziyor ! :)
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sahoron 8 yıl
N9 tasarımda ve stabilitede devrim oldu nasıl tipsiz?
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vebo 8 yıl

sahoron

N9 tasarımda ve stabilitede devrim oldu nasıl tipsiz?


hocam stabiliteden bahseden bir cümle varmı mesajımda.
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vebo 8 yıl
ben nokia n9 a tipsiz diyordum bu onu geçmiş.gelmese de olur.
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quzman 8 yıl
HD2'nin azıcık yandan yemişi ...
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