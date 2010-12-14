Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

1 Series M Coupe, Nürburgring pistinde E46 M3'ten daha hızlı!

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,3b
1
19
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

BMW'nin kompakt sınıftaki modeli 1 Serisi'nin en güçlü versiyonu olan M Coupe'nin detaylarını daha önceki haberimizde sizlerle paylaşmıştık.Bu mükemmel otomobilin detaylarının yayınlanmasının üzerinden çok geçmeden Nürburgring pisti tur zamanları da bugün ortaya çıktı.

335 beygir gücündeki 1 Series M Coupe, kesin olmayan sonuçlara göre bir önceki versiyon M3, yani E46 M3'e göre tam 10 saniye daha hızlı! Tur zamanı 8:12 olan otomobil, pisti yine BMW modeli olan E86 Z4 ile aynı sürede tamamlamış. 1 Series M Coupe'nin; Nürburgring pistinde güncel versiyon M3'e, yani E92 M3'e göre ise 7 saniye daha yavaş kaldığı görülüyor.

1 Series M coupe'de kullanılan 3.0 litre hacmindeki 6 silindirli motor 335 beygir güç ve 500 NM tork üretebiliyor. Otomobil 0'dan 100 kilometre/saat hıza 4.9 saniyede ulaşabilirken ortalama yakıt tüketimi ise 9.6 litre/100 kilometre olarak verilmiş.

Nurburgring Tur Süreleri (Kaynak: Wikipedia)

E46 M3 CSL - 7:50

E90/E92 M3 - 8:05

E63 M6 - 8:09

1 series M coupe - 8:12

Z4 M-Coupe - 8:12

E60 M5 - 8:13

Alpina B3 Biturbo - 8:14

Z4 M-Roadster - 8:15

Alpina Roadster S (Z4) - 8:15

E46 M3 - 8:22

335i E92 Coupe - 8:26

Diğer marka-modellerle karşılaştırılırsa:

911 Carrera S PDK (997.5) - 7:50

Audi R8 4.2 - 8:04

Cayman S - 8:04 (by Walter Röhrl)

Audi RS4 - 8:09

Audi TT-RS - 8:09

BMW 1 series M coupe - 8:12

Aston Martin V8 Vantage - 8:13

Mercedes C63 AMG PP - 8:13

Corvette C6 - 8:15

Cayman S - 8:16 (Sport Auto)

Porsche Boxter S (987.5) - 8:18

Lexus IS-F - 8:18

2010 VW Golf R - 8:23

Audi S5 (2007) - 8:26

Audi TT-S (2008) - 8:29


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nike 8 yıl
CSL gerçekten inanılmaz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 8 yıl
CSL nedir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seal05 8 yıl
M3CSL e46 kasa m3'ün özel bir versiyonu.Normal m3den farkı 370 nm tork üretebilen,360 beygir gücündeki motoru ve hafifleştirilmiş karoseri.

en.wikipedia.org/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
arkadaş bu araba türkiyede 40lira/100km ye yol katlediyor bu biçim iş anlamadım demekisterdim ama anladım ama açıklarsam çok büyük siyasi kavga çıkar neyse çok yakıyo aslında adamlarda ne yapsın adamlar elektrikli yapıyo az maliyeti olsun diye bizimkiler ötvye zam yapıyo arada 25000 tl ötv kdv osu busu derken 60000 olup gidiyo bunu bu hale getirtenler otansın baştakine değil getirtene kızmalı baştakine altındaki izin veriyoda çıkarıyolar napam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lazarotti 8 yıl
Yol tutuşundan büyük artısı var pistte.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Diablo 8 yıl
Yine de E46 M3'ün yeri ayrı, hiçbirşey yerini tutmaz. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ac1DBuRN 8 yıl
Kendinden üst sınıftaki araçlari geçmesi yeni bir efsanenin doğduğunu gösterir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bucakli 8 yıl
CSL'den hızlı değil..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Duratorq 8 yıl

bucakli

CSL'den hızlı değil..



CSL, E92 M3'ten bile 15 saniye daha hızlı zaten cidden inanılmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12334 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, BMW
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl HTC Desire Video İnceleme 8 yıl TG: Seagate ile taşınabilir sabit diskleri ve gelecek planları üzerine konuştuk 8 yıl Huntkey Jumper 550 güç kaynağı video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Xbox Live Gold Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim