1 Series M Coupe, Nürburgring pistinde E46 M3'ten daha hızlı!

BMW'nin kompakt sınıftaki modeli 1 Serisi'nin en güçlü versiyonu olan M Coupe'nin detaylarını daha önceki haberimizde sizlerle paylaşmıştık.Bu mükemmel otomobilin detaylarının yayınlanmasının üzerinden çok geçmeden Nürburgring pisti tur zamanları da bugün ortaya çıktı.
335 beygir gücündeki 1 Series M Coupe, kesin olmayan sonuçlara göre bir önceki versiyon M3, yani E46 M3'e göre tam 10 saniye daha hızlı! Tur zamanı 8:12 olan otomobil, pisti yine BMW modeli olan E86 Z4 ile aynı sürede tamamlamış. 1 Series M Coupe'nin; Nürburgring pistinde güncel versiyon M3'e, yani E92 M3'e göre ise 7 saniye daha yavaş kaldığı görülüyor.
1 Series M coupe'de kullanılan 3.0 litre hacmindeki 6 silindirli motor 335 beygir güç ve 500 NM tork üretebiliyor. Otomobil 0'dan 100 kilometre/saat hıza 4.9 saniyede ulaşabilirken ortalama yakıt tüketimi ise 9.6 litre/100 kilometre olarak verilmiş.
Nurburgring Tur Süreleri (Kaynak: Wikipedia)
• E46 M3 CSL - 7:50
• E90/E92 M3 - 8:05
• E63 M6 - 8:09
• 1 series M coupe - 8:12
• Z4 M-Coupe - 8:12
• E60 M5 - 8:13
• Alpina B3 Biturbo - 8:14
• Z4 M-Roadster - 8:15
• Alpina Roadster S (Z4) - 8:15
• E46 M3 - 8:22
• 335i E92 Coupe - 8:26
Diğer marka-modellerle karşılaştırılırsa:
• 911 Carrera S PDK (997.5) - 7:50
• Audi R8 4.2 - 8:04
• Cayman S - 8:04 (by Walter Röhrl)
• Audi RS4 - 8:09
• Audi TT-RS - 8:09
• BMW 1 series M coupe - 8:12
• Aston Martin V8 Vantage - 8:13
• Mercedes C63 AMG PP - 8:13
• Corvette C6 - 8:15
• Cayman S - 8:16 (Sport Auto)
• Porsche Boxter S (987.5) - 8:18
• Lexus IS-F - 8:18
• 2010 VW Golf R - 8:23
• Audi S5 (2007) - 8:26
• Audi TT-S (2008) - 8:29
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CSL, E92 M3'ten bile 15 saniye daha hızlı zaten cidden inanılmaz.