1 Series M Coupe, Nürburgring pistinde E46 M3'ten daha hızlı!

BMW'nin kompakt sınıftaki modeli 1 Serisi'nin en güçlü versiyonu olan M Coupe'nin detaylarını daha önceki haberimizde sizlerle paylaşmıştık.Bu mükemmel otomobilin detaylarının yayınlanmasının üzerinden çok geçmeden Nürburgring pisti tur zamanları da bugün ortaya çıktı.

335 beygir gücündeki 1 Series M Coupe, kesin olmayan sonuçlara göre bir önceki versiyon M3, yani E46 M3'e göre tam 10 saniye daha hızlı! Tur zamanı 8:12 olan otomobil, pisti yine BMW modeli olan E86 Z4 ile aynı sürede tamamlamış. 1 Series M Coupe'nin; Nürburgring pistinde güncel versiyon M3'e, yani E92 M3'e göre ise 7 saniye daha yavaş kaldığı görülüyor.

1 Series M coupe'de kullanılan 3.0 litre hacmindeki 6 silindirli motor 335 beygir güç ve 500 NM tork üretebiliyor. Otomobil 0'dan 100 kilometre/saat hıza 4.9 saniyede ulaşabilirken ortalama yakıt tüketimi ise 9.6 litre/100 kilometre olarak verilmiş.

Nurburgring Tur Süreleri (Kaynak: Wikipedia)

• E46 M3 CSL - 7:50

• E90/E92 M3 - 8:05

• E63 M6 - 8:09

• 1 series M coupe - 8:12

• Z4 M-Coupe - 8:12

• E60 M5 - 8:13

• Alpina B3 Biturbo - 8:14

• Z4 M-Roadster - 8:15

• Alpina Roadster S (Z4) - 8:15

• E46 M3 - 8:22

• 335i E92 Coupe - 8:26

Diğer marka-modellerle karşılaştırılırsa:

• 911 Carrera S PDK (997.5) - 7:50

• Audi R8 4.2 - 8:04

• Cayman S - 8:04 (by Walter Röhrl)

• Audi RS4 - 8:09

• Audi TT-RS - 8:09

• BMW 1 series M coupe - 8:12

• Aston Martin V8 Vantage - 8:13

• Mercedes C63 AMG PP - 8:13

• Corvette C6 - 8:15

• Cayman S - 8:16 (Sport Auto)

• Porsche Boxter S (987.5) - 8:18

• Lexus IS-F - 8:18

• 2010 VW Golf R - 8:23

• Audi S5 (2007) - 8:26

• Audi TT-S (2008) - 8:29