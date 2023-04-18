1 GB önbelleğe sahip AMD EPYC Genoa-X işlemcisi ortaya çıktı!

EPYC Genoa-X ve 1 GB L3 önbellek
AMD'nin henüz piyasaya çıkmamış EPYC Genoa-X CPU'sunun sözde mühendislik örneği bir Çin web sitesinde yayınlandı. Zen 4 mimarisine dayanan sunucu CPU'su, 3D V-Cache teknolojisine sahip durumda. AMD daha önce Genoa-X'in geliştirildiğini kabul etmişti, ancak resmi bir çıkış tarihi açıklamamıştı.
Önbellek tarafında tekrar dönecek olursak, bu dev miktarın boyutunu önceki nesle bakarak daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Bilindiği üzere Milan-X ailesi maksimum 768 MB L3 önbellek ile geliyordu. Dolayısıyla nesilden nesle önbellek miktarında yüzde 50 gibi muazzam bir artış söz konusu. Aktarılanlara göre EPYC 9684X’te 96 MB L2 önbellek ve 3 MB L1 önbellek yer alacak. Dolayısıyla toplam önbellek miktarı 1.251 MB gibi çılgın bir değer oluyor. Şimdilik performans konusunda bir bilgi yok ancak ilerleyen dönemlerde muhtemelen bunlar da ortaya çıkacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)