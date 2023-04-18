1 GB önbelleğe sahip AMD EPYC Genoa-X işlemcisi ortaya çıktı!

Tam Boyutta Gör AMD'nin Zen 4 işlemci mimarisi, oyuncular ve üst seviye kullanıcılar nezdinden satış rakamlarına tam olarak yansımamış olsa da, yeni mimari oldukça başarılı bulunmuş durumda. AM5 anakartlarının ve DDR5 bellek kitlerinin maliyeti, mevcut ekonomik ortamda birçok kişi için yeni neslin önüne bir duvar örse de kırmızılı takımın elinin altında çok farklı şeyler olduğu açık. Zira bir süre önce üstün özelliklere sahip mühendislik örneği EPYC Genoa-X işlemcisi ortaya çıktı.

EPYC Genoa-X ve 1 GB L3 önbellek

AMD'nin henüz piyasaya çıkmamış EPYC Genoa-X CPU'sunun sözde mühendislik örneği bir Çin web sitesinde yayınlandı. Zen 4 mimarisine dayanan sunucu CPU'su, 3D V-Cache teknolojisine sahip durumda. AMD daha önce Genoa-X'in geliştirildiğini kabul etmişti, ancak resmi bir çıkış tarihi açıklamamıştı.

Tam Boyutta Gör Genoa-X serisinin EPYC Milan-X ailesinin halefi olarak piyasaya çıkacak ve aktarılanlara göre Zen 4 tabanlı 96 çekirdek ve 192 iş parçacığı sunacak. Ancak en büyük fark devasa 3D V-Cache havuzu tarafında olacak gibi görünüyor. Sızdırılan mühendislik örneği EPYC 9684X, tüm bunların yanında 1152 MB L3 önbellek miktarına sahip. Paylaşılan fotoğraflardan işlemcinin EPYC 9004 serisi serisine ait olduğu görülüyor. Buna ek olarak işlemcinin Soket SP5 ile uyumlu olduğu görülüyor.

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Önbellek tarafında tekrar dönecek olursak, bu dev miktarın boyutunu önceki nesle bakarak daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Bilindiği üzere Milan-X ailesi maksimum 768 MB L3 önbellek ile geliyordu. Dolayısıyla nesilden nesle önbellek miktarında yüzde 50 gibi muazzam bir artış söz konusu. Aktarılanlara göre EPYC 9684X’te 96 MB L2 önbellek ve 3 MB L1 önbellek yer alacak. Dolayısıyla toplam önbellek miktarı 1.251 MB gibi çılgın bir değer oluyor. Şimdilik performans konusunda bir bilgi yok ancak ilerleyen dönemlerde muhtemelen bunlar da ortaya çıkacaktır.

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1 GB önbelleğe sahip AMD EPYC Genoa-X işlemcisi ortaya çıktı!