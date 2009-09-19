1 GHz işlemcili Acer F1, 6 ekimden itibaren 551$ civarında mı satılacak?

Dizüstü bilgisayar endüstrisinde olduğu kadar PDA pazarında da iddialı olduğunu kanıtlamaya çalışan Acer'ın F1 modeli bir süre önce tanıtılmış ve teknoloji dünyasında merak uyandırmıştı. Microsoft'un, Windows Mobile 6.5 işletim sistemini kullanan cihazların 6 ekimden itibaren ortaya çıkacağını belirtmesinin hemen ardından Acer F1, Clove Technology'nin internet sitesindeki yerini aldı.

118.6 x 63 x 12 mm boyutlarında ve batarya dahil 130 gram ağırlığında tasarlanan F1, 1 GHz saat hızındaki Qualcomm 8250 alt yapısından ve 256 MB RAM'den güç alıyor; Windows Mobile 6.5 işletim sistemini kullanıyor. 3.8 inç'lik WVGA çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip PDA'da led flaşlı ve otomatik odaklama özellikli 5 MP'lik kamera, quadband GSM / triband HSDPA desteği, 32 GB'a kadar arttırabilir bellek (microSD), Bluetooth v2.1 / WI-FI / A-GPS bağlantıları ve 3.5 mm jak girişi gibi özellikler dikkatlerden kaçmıyor.

6 ekim tarihinde satışına başlanması beklenen F1'in fiyatı vergiler dahil 339 Pound (~551$) olarak görülüyor.

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