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1 GHz işlemcili Acer F1, 6 ekimden itibaren 551$ civarında mı satılacak?

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,6b
1
18
Diğer
knight
Haber Editörü
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Dizüstü bilgisayar endüstrisinde olduğu kadar PDA pazarında da iddialı olduğunu kanıtlamaya çalışan Acer'ın F1 modeli bir süre önce tanıtılmış ve teknoloji dünyasında merak uyandırmıştı. Microsoft'un, Windows Mobile 6.5 işletim sistemini kullanan cihazların 6 ekimden itibaren ortaya çıkacağını belirtmesinin hemen ardından Acer F1, Clove Technology'nin internet sitesindeki yerini aldı.

118.6 x 63 x 12 mm boyutlarında ve batarya dahil 130 gram ağırlığında tasarlanan F1, 1 GHz saat hızındaki Qualcomm 8250 alt yapısından ve 256 MB RAM'den güç alıyor; Windows Mobile 6.5 işletim sistemini kullanıyor. 3.8 inç'lik WVGA çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip PDA'da led flaşlı ve otomatik odaklama özellikli 5 MP'lik kamera, quadband GSM / triband HSDPA desteği, 32 GB'a kadar arttırabilir bellek (microSD), Bluetooth v2.1 / WI-FI / A-GPS bağlantıları ve 3.5 mm jak girişi gibi özellikler dikkatlerden kaçmıyor.

6 ekim tarihinde satışına başlanması beklenen F1'in fiyatı vergiler dahil 339 Pound (~551$) olarak görülüyor.

Daha detaylı bilgi için tıklayın


http://www.clove.co.uk/viewProduct.aspx?Manufacturer=Acer&Item=AcerF1&Product=09DF7F61-E016-49C2-9E2E-110EF5161BA1&Category=0A394417-7597-41E6-9675-4D11F909908F Yorum Yaz
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NemesisR3 10 yıl
yakında çift işlemcili telefonlarda çıkar:P
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Aeris 10 yıl

NemesisR3

yakında çift işlemcili telefonlarda çıkar:P


Çin malı çift hatlı , iki hattıda aynı anda aktif olan tüm cep telefonlarında çift işlemcili yazıyor zaten =) Çift çekirdekli bile değil çift işlemcili ;)
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tanak 10 yıl
türkiye'ye iyi fiyattan girerse bu telefonu alırım
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N-0NE 10 yıl
286 bilgisayarım vardı açın yolu :) 512 kb ram 200 mb hdd
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bizimdenizci 10 yıl
Alet Güzele benziyor
Bakalım diğer PDA üreticileri buna ne rakip çıkaracak. Fiyatta makul
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thedeparted 10 yıl
N-0NE

286 bilgisayarım vardı açın yolu :) 512 kb ram 200 mb hdd


Hocam 20 MB HDD'dir o , yanlış hatırlıyor olma.



NemesisR3

yakında çift işlemcili telefonlarda çıkar:P


Oldukça eski modeller olan Motorola mpx200 ve Qtek S200 gibi telefonlar zaten çift çekirdekli TI işlemcileri kullanıyorlardı.
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sertacaygun 10 yıl
V.K., ben senden daha zenginmişim. Benimki 16MB idi :D:D:D... Şaka bir yana, o da bana hediye gelmişti teyyy ne zaman öncelerinden...
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Aeris 10 yıl
İyide buna XP Yüklenmez mi ? (= Kaldırır bence ama sonra ne olur bilemem gerçi işlemcinin x86 destekli olması lazım =P Ama o ayarda daha iyi modifiyeli işletim sistemi rahat yüklenir bilgisayar gibi kullanılır WM 6.5 kesmez bunu.
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V.K. 10 yıl
vay anasını be

benim ilk bilgisayarım 133mhz idi Ram de 8mb idi yanılmıyorsam
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N-0NE 10 yıl
Bu kadar övülen bi telefonun bataryasını merak ediyorum :)
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