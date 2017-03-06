Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

1 milyondan fazla Gmail ve Yahoo hesabı Dark Web’de satılıyor

“SunTzu583” isimli bir internet kullanıcısı, Dark Web üzerinden 1 milyondan fazla Gmail ve Yahoo hesabını satışa sundu. Satıcı, hesapların şifrelerine ve kullanıcı isimlerine de sahip.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,5b
1
18
Güvenlik
Emre Karakullukçu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

1 milyondan fazla Gmail ve Yahoo hesabı Dark Web’de satılıyor
Tam Boyutta Gör
 

Bir internet kullanıcısı Dark Web üzerinden 1 milyondan fazla Gmail ve Yahoo hesabını satışa sundu. “SunTzu583” ismini kullanan kişi, hesapların yanı sıra kullanıcı isimlerine ve şifrelere de sahip.

Satışta olan bu hesaplardan yaklaşık 100.000 Yahoo hesabı 2012 senesinde gerçekleşen Last.fm sızıntısından elde edilmiş ve yalnızca 0.0079 bitcoin (10.75 dolar) fiyata satılıyor. 145.000 Yahoo hesabı ise 2013 senesinde gerçekleşen Adobe sızıntısından ve 2008’de MySpace’in hacklenmesinden elde edilmiş. Bu hesaplar da 0.0102 bitcoine satılıyor.

Yahoo hesaplarının yanı sıra toplamı 950.000'i bulan Gmail hesabı da satan SunTzu583, satış listesinde 2008 senesinde MySpace’den, 2013 senesinde Tumblr’dan, 2014 senesinde Bitcoin Security Forum’dan elde edilen 500.000 Gmail hesabı bulunduruyor.

Geriye kalan 450.000 Gmail hesabı ise 2010 ve 2016 seneleri arasında gerçekleşen, aralarında Dropbox, Adobe gibi isimlerin de bulunduğu sitelerin hacklenmesiyle elde edilmiş. Bu hesapları satın almak isteyenlerin ise 0.0199 bitcoin ödemesi gerekiyor.

Satışta olan hesapların gerçek kullanıcılara ait olup olmadığı henüz bilinmiyor fakat bazı söylentilere göre birkaç kullanıcı HaveIBeenPwned isimli siteyi kullanarak hesapların gerçek olduğunu kanıtlamayı başarmışlar.


http://www.ibtimes.co.uk/over-1-million-decrypted-gmail-yahoo-accounts-allegedly-sale-dark-web-1609882 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
EfeYakupKarahanlı 2 yıl en beğenilen
Ben hesabımı satıyorum arkadaşlar. Sahibinden temiz, 2008 model. Boşuna elin gavuruna para vermeyin. Bi paket siyah camele veririm. Pazarlık yok.
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EfeYakupKarahanlı 2 yıl FightForBeer
FightForBeer
EfeYakupKarahanlı

Ben hesabımı satıyorum arkadaşlar. Sahibinden temiz, 2008 model. Boşuna elin gavuruna para vermeyin. Bi paket siyah camele veririm. Pazarlık yok.


Camel Soft a olmazmı hocam?

Yok hocam kurtarmaz.
FightForBeerEfeYakupKarahanlıBen hesabımı satıyorum arkadaşlar. Sahibinden temiz, 2008 model. Boşuna elin gavurun...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 2 yıl
Google'in tum hizmetlerinden uzak dur, andro dahil!
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
@WB
harbi arızasın... sen dandiphone ile bütün bilgilerini nsa'ye peşkeş çek birde lamerlara kaptır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Quard 2 yıl
Bunlara para veren olur mu ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
androtuna 2 yıl
Olayı cok küçümsüyorsunuz. Bugun Google hesabi demek sadece Gmail demek değil. Fotograf arşiviniz, drive ile bir cok belgeniz, internet geçmişiniz ve dahasi demek... Akıllı bir kullaniciysaniz zaten bunlari webde saklamazsiniz ama herkes boyle değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaRQuE 2 yıl
Benim için önemi google hesabım. O kadar uygulama satın aldım. uçururlarsa çok koyar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cinemaker 2 yıl
global hapishanenin gardiyanı yeni nesil teknoloji
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosica 2 yıl
1 milyon hesap sahte geçici hesap bile olsa çok şey çıkar içinden. belki de indirdi hepsini.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheLastNinja 2 yıl
Bu Dark Web'in aşağıdaki zibidi ile bir ilgisi var mı ?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suslu76 2 yıl
Mesela sifrelerin frekanslarini buluyorlar. Hangi sifreler daha cok kullaniliyor diye. Boylelikle daha basarili brute force attack duzenleyebiliyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 yıl
Link verseydiniz iyi olurdu. Bir kaç bin tane almak istiyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
Napacaksalar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4537 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
hack, dark web ve
4 etiket daha Güvenlik Internet Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl 2017 model Volkswagen Golf’ün Türkiye fiyatları belli oldu 2 yıl Mercedes-Benz'in batarya üreticisi, üretim kapasitesini iki katına çıkarıyor 2 yıl Vestel Venus Z10 detaylı ön inceleme 2 yıl Apple’dan ısınmayı önleyen kılıf patenti 2 yıl Fitbit Alta bilekliği nabız ölçer ile yenilendi 2 yıl "2017 Avrupa'da Yılın Otomobili" ödülü sahibini buldu 2 yıl Volkswagen CC'nin halefi Arteon resmen tanıtıldı 2 yıl Elon Musk robotların geleceği konusunda karasız 2 yıl Steve Jobs: Genius Bar fikri aptalca, işe yaramaz! 2 yıl Rus Büyükelçi’yi öldüren katilin iPhone’u halen açılamadı 2 yıl Ford 3D yazıcıyla araba parçaları üretecek 2 yıl Ruslar durmuyor: ABD'li liberal gruplara hack saldırısı yapıldı 2 yıl Google Play 5. yılını kutluyor, işte en çok indirilen oyun ve uygulamalar 2 yıl Kendi ağırlığının 90 katı kadar petrolü sudan ayıran sünger 2 yıl Türkiye’nin ilk "Drone Ligi" bu hafta sonu başlıyor 2 yıl Sosyal paylaşımcılara özel akıllı telefon: Alcatel A3 2 yıl 8 Mart’ta BKM Express ile BiTaksi seyahatleri sadece 1 TL! 2 yıl Nissan'ı geride bırakan Tesla; Ford ve General Motors'la arayı kapatıyor 2 yıl DNS üzerinden komut alan trojan keşfedildi 2 yıl Riot Games 10 milyon dolarlık davayı kazandı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN 1 milyondan fazla Gmail ve Yahoo hesabı Dark Web’de satılıyor Sonraki Her yıl 1.7 milyon çocuk çevre kirliliği yüzünden hayatını kaybediyor 2 yıl WD My Cloud ürünlerinde önemli açıklar keşfedildi 2 yıl Nvidia Geforce GTX 1080 Ti derin analiz ve kutu açılışı videosu 2 yıl LG G6 ön siparişleri Güney Kore’de 400 bine ulaştı 2 yıl Toshiba’nın bellek bölümüne TSMC de talip 2 yıl Uber'de bedava yolculuk yapmayı sağlayan güvenlik açığı bulundu 2 yıl Turkcell’in Zeka Küpü Projesi gençlere robot yapma ortamı sunuyor 2 yıl NASA, radyasyondan koruyan yeleği test edecek 2 yıl Rekabet Kurumu, Yandex'in şikayeti ile Google’a soruşturma başlattı 2 yıl Otomasyon, ABD’de yüzde 35'e varan vergi kaybına neden olabilir 2 yıl BTK, 2017 yılı iş planını açıkladı 2 yıl Çin’in kuantum radarı F-35’leri devre dışı bırakabilir 2 yıl USB’den bulaşan zararlı yazılımlara karşı kendiniz tedbir alabilirsiniz 2 yıl Opel resmen Citroen ve Peugeot ortaklığına dahil oldu 2 yıl IoT cihazlarında “arka kapı” olduğu ortaya çıktı! 2 yıl Lucid Air "Launch Edition" 165 bin dolar fiyat etiketine sahip olacak 2 yıl Windows telefonlar 2021 yılına kadar tarih olacak 2 yıl PlayStation VR’a 200’den fazla yeni içerik geliyor 2 yıl Logan gişedeki yolculuğuna rekor ile başladı 2 yıl Google’dan bu kez akıllı şapka Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim