1 milyondan fazla Gmail ve Yahoo hesabı Dark Web’de satılıyor

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Bir internet kullanıcısı Dark Web üzerinden 1 milyondan fazla Gmail ve Yahoo hesabını satışa sundu. “SunTzu583” ismini kullanan kişi, hesapların yanı sıra kullanıcı isimlerine ve şifrelere de sahip.

Satışta olan bu hesaplardan yaklaşık 100.000 Yahoo hesabı 2012 senesinde gerçekleşen Last.fm sızıntısından elde edilmiş ve yalnızca 0.0079 bitcoin (10.75 dolar) fiyata satılıyor. 145.000 Yahoo hesabı ise 2013 senesinde gerçekleşen Adobe sızıntısından ve 2008’de MySpace’in hacklenmesinden elde edilmiş. Bu hesaplar da 0.0102 bitcoine satılıyor.

Yahoo hesaplarının yanı sıra toplamı 950.000'i bulan Gmail hesabı da satan SunTzu583, satış listesinde 2008 senesinde MySpace’den, 2013 senesinde Tumblr’dan, 2014 senesinde Bitcoin Security Forum’dan elde edilen 500.000 Gmail hesabı bulunduruyor.

Geriye kalan 450.000 Gmail hesabı ise 2010 ve 2016 seneleri arasında gerçekleşen, aralarında Dropbox, Adobe gibi isimlerin de bulunduğu sitelerin hacklenmesiyle elde edilmiş. Bu hesapları satın almak isteyenlerin ise 0.0199 bitcoin ödemesi gerekiyor.

Satışta olan hesapların gerçek kullanıcılara ait olup olmadığı henüz bilinmiyor fakat bazı söylentilere göre birkaç kullanıcı HaveIBeenPwned isimli siteyi kullanarak hesapların gerçek olduğunu kanıtlamayı başarmışlar.

http://www.ibtimes.co.uk/over-1-million-decrypted-gmail-yahoo-accounts-allegedly-sale-dark-web-1609882