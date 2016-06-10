1 milyondan fazla elektrikli araç yollarda

2015 yılında elektrikli araba pazarı ilk kez 1 milyon barajını aştı. Pazardaki hızlı artış ise teknoloji sektöründe Uluslararası Enerji Ajansı’nın (UEA) 2C hedefini tutturan tek alanın elektrikli araçlar olduğu anlamına geliyor.

Bu ifadeler UEA’ın hazırladığı Enerji Teknoloji Perspektifi 2016 raporunun sonucunda yer almakta. UEA’nın her sene hazırladığı raporun sonuncusu olan bu rapor, küresel emisyonların teknoloji sektöründen nasıl etkilendiğini araştırıyor.

Geçtiğimiz sene hazırlanan aynı rapor kasvetli bir havaya sahipti zira raporda yer alan 19 teknolojinin her biri, küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin altında tutma hedeflerinden oldukça uzaktaydı. Raporda 19 teknolojiden 5’inin hedeflerden oldukça uzak olduğu açıklanırken, 14’ünün de yeteri kadar hızlı gelişemediği yer almaktaydı.

Bir yıl sonra, yani bugün ise rapor aslında yine aynı havaya sahip çünkü hedeften sapan teknolojilerin sayısı 6’ya çıkarken 11 tanesinin yeterince hızlı ilerlemediği kaydedildi. Sadece elektrikli araçların UEA tarafından belirlenen 2C hedefine ayak uydurduğu raporda açıklandı.

Senaryolar

UEA’nın 2C hedefi (2DS) aslında endüstri çağı öncesinden sonra yaşanan küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin altında tutmayı hedefleyen ve bu hedefi %50’lik bir başarı oranıyla yakalamayı amaçlayan bir program. Bu program dahilinde yapılması gereken ise 2050 yılında emisyon değerlerinin 2013’e göre yaklaşık %60 oranında düşürülmesi.

Bu senaryo dahilinde (4C ve 6C senaryolarında olduğu gibi) enerji üretimi, inşaat, sanayi ve taşıma alanlarında çeşitli hedefler belirlenmiş durumda. 2C hedefinin tutturulmasında, bütün alanlarda gerçekleşecek olan emisyon azalması ise büyük önem arz ediyor.

Hazırlanan senaryo modellemeleri ise kısa vadeli trendleri yansıtmak amacıyla yapılan tahminlerin ve uzun dönemli etkilerin çıktılarının görülebilmesi için yapılan geriye dönük tahminlerin birleştirilmesiyle ortaya çıkıyor. Bu noktadan sonra raporda her bir sektörün 2C amacını tutturmaya yönelik olarak 2025 hedefinde hangi noktada olduğunu, başlangıç noktasına göre hesaplıyor.

Elektrikli Araç Satışları

2015 yılında küresel çapta elektrikli araç satışları 477.000 civarında gerçekleşti. Bu satış adediyle birlikte toplamda satılan elektrikli araç sayısı 1,15 milyona ulaştı. 2014’e göre %70 artış görülen pazarda, UEA’ya göre 2C’nin yakalanması için gereken oranlar tutturulmuş durumda.

UEA’nın baş ekonomisti Laszlo Varlo’nun ifadesine göre elektrikli araçlar yaygınlık ve teknoloji gelişimi açısından güneş ve rüzgar enerjilerinin kabaca 10 yıl kadar gerisinde olmalarına rağmen sektörde yaşanan talep artışı, pazarın 2C hedefini tutturmasına olanak sağlıyor.

Dünyadaki elektrikli araç satışlarının %70’i ise ABD, Çin, Hollanda ve Norveç’te gerçekleşmiş. 2015’te Çin en büyük elektrikli araç pazarı haline gelmiş durumda. Ancak ismi geçen ülkelerin dışında da elektrikli araç pazarı gittikçe büyümekte. Elektrikli araçların pazar payının %1’i geçtiği ülke sayısı 2014 yılında üç iken 2015’te bu sayı altı olarak gerçekleşti.

Elektrikli araç pazarının 2C hedefine tutunabilmesi içinse 2020’ye kadar yıllık %66’lık büyüme oranının ve 2025’e kadar ise %39 büyüme oranının yakalanması gerekiyor. Elektrikli araç pazarında yaşanan talep artışının nedenlerinden biri kamuya açık şarj istasyonu sayısında yaşanan artış. Çin’de hızlı doğru akım (DA/DC) şarj istasyonlarındaki artış geçtiğimiz yıl %350 oranında gerçekleşti. Şarj istasyonu ağlarının yaygınlaşması elektrikli araçların artan menziliyle birleştiğinde, elektrikli ve geleneksel arabalar arasındaki farkın kapanmasına neden olmakta.

Sistemin Bütünlüğü

Elektrikli araçların satışlarında yaşanan artış büyük önem arz etse de elektrik üretiminin de karbon bazlı kaynaklardan uzaklaşması, gelişimin anlam taşımasında büyük önem taşıyor.

Bu yüzden UEA, hazırladığı senaryolarda sistemi bir bütün olarak ele alıyor. 2C hedefi yenilenebilir, nükleer, gaz, kömür enerjileri alanlarında ilerleme kaydedilmeden, ulaşılabilir olmaktan çok uzakta kalıyor. Karbon Tutma ve Depolama (CCS) ve enerji depolama gibi teknolojiler de enerji sektörünün karbon izinin düşmesinde büyük önem arz ediyor.

http://cleantechnica.com/2016/06/08/one-million-evs-roads-now/