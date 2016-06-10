Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

1 milyondan fazla elektrikli araç yollarda

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından belirlenen 2C hedefinin tutturulmasında ilerleme kaydeden tek sektör, 1 milyonluk satış rakamına ulaşan elektrikli araçlar oldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,6b
1
11
Otomobil Teknolojileri
Buğra Ünal
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
2015 yılında elektrikli araba pazarı ilk kez 1 milyon barajını aştı. Pazardaki hızlı artış ise teknoloji sektöründe Uluslararası Enerji Ajansı’nın (UEA) 2C hedefini tutturan tek alanın elektrikli araçlar olduğu anlamına geliyor.
Bu ifadeler UEA’ın hazırladığı Enerji Teknoloji Perspektifi 2016 raporunun sonucunda yer almakta. UEA’nın her sene hazırladığı raporun sonuncusu olan bu rapor, küresel emisyonların teknoloji sektöründen nasıl etkilendiğini araştırıyor.
Geçtiğimiz sene hazırlanan aynı rapor kasvetli bir havaya sahipti zira raporda yer alan 19 teknolojinin her biri, küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin altında tutma hedeflerinden oldukça uzaktaydı. Raporda 19 teknolojiden 5’inin hedeflerden oldukça uzak olduğu açıklanırken, 14’ünün de yeteri kadar hızlı gelişemediği yer almaktaydı.
Bir yıl sonra, yani bugün ise rapor aslında yine aynı havaya sahip çünkü hedeften sapan teknolojilerin sayısı 6’ya çıkarken 11 tanesinin yeterince hızlı ilerlemediği kaydedildi. Sadece elektrikli araçların UEA tarafından belirlenen 2C hedefine ayak uydurduğu raporda açıklandı.
1 milyondan fazla elektrikli araç yollarda
 

Senaryolar 

UEA’nın 2C hedefi (2DS) aslında endüstri çağı öncesinden sonra yaşanan küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin altında tutmayı hedefleyen ve bu hedefi %50’lik bir başarı oranıyla yakalamayı amaçlayan bir program. Bu program dahilinde yapılması gereken ise 2050 yılında emisyon değerlerinin 2013’e göre yaklaşık %60 oranında düşürülmesi.
Bu senaryo dahilinde (4C ve 6C senaryolarında olduğu gibi) enerji üretimi, inşaat, sanayi ve taşıma alanlarında çeşitli hedefler belirlenmiş durumda. 2C hedefinin tutturulmasında, bütün alanlarda gerçekleşecek olan emisyon azalması ise büyük önem arz ediyor.
Hazırlanan senaryo modellemeleri ise kısa vadeli trendleri yansıtmak amacıyla yapılan tahminlerin ve uzun dönemli etkilerin çıktılarının görülebilmesi için yapılan geriye dönük tahminlerin birleştirilmesiyle ortaya çıkıyor. Bu noktadan sonra raporda her bir sektörün 2C amacını tutturmaya yönelik olarak 2025 hedefinde hangi noktada olduğunu, başlangıç noktasına göre hesaplıyor.

Elektrikli Araç Satışları 

2015 yılında küresel çapta elektrikli araç satışları 477.000 civarında gerçekleşti. Bu satış adediyle birlikte toplamda satılan elektrikli araç sayısı 1,15 milyona ulaştı. 2014’e göre %70 artış görülen pazarda, UEA’ya göre 2C’nin yakalanması için gereken oranlar tutturulmuş durumda.
UEA’nın baş ekonomisti Laszlo Varlo’nun ifadesine göre elektrikli araçlar yaygınlık ve teknoloji gelişimi açısından güneş ve rüzgar enerjilerinin kabaca 10 yıl kadar gerisinde olmalarına rağmen sektörde yaşanan talep artışı, pazarın 2C hedefini tutturmasına olanak sağlıyor.
Dünyadaki elektrikli araç satışlarının %70’i ise ABD, Çin, Hollanda ve Norveç’te gerçekleşmiş. 2015’te Çin en büyük elektrikli araç pazarı haline gelmiş durumda. Ancak ismi geçen ülkelerin dışında da elektrikli araç pazarı gittikçe büyümekte. Elektrikli araçların pazar payının %1’i geçtiği ülke sayısı 2014 yılında üç iken 2015’te bu sayı altı olarak gerçekleşti.
Elektrikli araç pazarının 2C hedefine tutunabilmesi içinse 2020’ye kadar yıllık %66’lık büyüme oranının ve 2025’e kadar ise %39 büyüme oranının yakalanması gerekiyor. Elektrikli araç pazarında yaşanan talep artışının nedenlerinden biri kamuya açık şarj istasyonu sayısında yaşanan artış. Çin’de hızlı doğru akım (DA/DC) şarj istasyonlarındaki artış geçtiğimiz yıl %350 oranında gerçekleşti. Şarj istasyonu ağlarının yaygınlaşması elektrikli araçların artan menziliyle birleştiğinde, elektrikli ve geleneksel arabalar arasındaki farkın kapanmasına neden olmakta.

Sistemin Bütünlüğü 

Elektrikli araçların satışlarında yaşanan artış büyük önem arz etse de elektrik üretiminin de karbon bazlı kaynaklardan uzaklaşması, gelişimin anlam taşımasında büyük önem taşıyor.
Bu yüzden UEA, hazırladığı senaryolarda sistemi bir bütün olarak ele alıyor. 2C hedefi yenilenebilir, nükleer, gaz, kömür enerjileri alanlarında ilerleme kaydedilmeden, ulaşılabilir olmaktan çok uzakta kalıyor. Karbon Tutma ve Depolama (CCS) ve enerji depolama gibi teknolojiler de enerji sektörünün karbon izinin düşmesinde büyük önem arz ediyor. 

http://cleantechnica.com/2016/06/08/one-million-evs-roads-now/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bulentcandan 3 yıl en beğenilen
Ülkemizde de elektrikli araçlara teşvikler bulunuyor. 85kw güce kadar %3, 85-120kw arası %7, 120kw üzeri güce sahip olan elektrikli araçlardan ise %15 ÖTV alınıyor. Ayrıca yıllık MTV ve Çevre Emisyon ücreti alınmıyor.

Pil teknolojisinin gelişmesi, araç fiyatlarının düşmesi ve dolum istasyonlarının artması gerekli. Bugün bu araçlar ulaşılabilir fiyatlarda ve uygun menzile sahip olsalar, apartmanlardan aşağılara sarkan kablolar komik ve tehlikeli bir hal alırdı.

Elektrikli araçlara adaptasyon süreci olacak. Çeşitli nedenlerden dolayı bence akilli telefonlar gibi bir anda yaygınlaşamayacak ama gün geçtikçe sokaklarda daha sık görmeye başlayacağız.
Ülkemizde de elektrikli araçlara teşvikler bulunuyor. 85kw güce kadar %3, 85-120kw arası %7, 120kw üzeri güce sahip olan elektrikli araçlardan ise %15 ÖTV alın...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
ülkemize de gelseler hiç fena olmayacak aslında...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jubeii 3 yıl
olmayan şeyin vergisimi alınır. bahsedilen vergi dilimleri fasa fiso. petrolden yuzde 65 vergi alan hukumet bu rakamları sabit
mi tutar zannediyorsunuz. zaten ağzımız kokuyor açlıktan.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
A.F.Y.D 3 yıl
bence bu tip projeler dünyayı kurtarıyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 3 yıl
dün ne güzel teknoloji bir an önce uygulamaya geçse dediğimiz şeylerin
yarın ne gibi olumsuzluklar yaratacağını şimdiden görür gibi olduk !
artık insanlar yeni bir şey istemiyor çünkü faydasından daha çok zararı olacak
elektrikli olduğu için değil ! elektronik beyinli olduğu için insanların yaptığı basit işleri makineler yapacağında insanlar işsiz kalacağı için !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 3 yıl
bir sonraki haber de ;

bu araçlar 1 güncelleme ile direk sürücüsüz moda geçebiliyor ''!
bu sayede ; 1 milyon şoför işsiz kalacak !

"- boba artık işsiz kaldı, oğlum ! :(

sistem yavaş yavaş değişiyor veya gelişiyor !

yeni sistemde insanın yeri neresi !?

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yimmasabi 3 yıl
Yok mu bizde cengaver bi kimyager/fizikçi vs. yapsın şöyle sağlam patentli bir pil teknolojisi. Pehhh kimse tutatamaz adamı bi daha :D
Bizdeki teşvikler yeterli değil, nerede hani yollarda elektrikli araba hiç yok, bunu da düşünün bi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jimhendrix 3 yıl
shell bunu eksiledi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yimmasabi 3 yıl
Yok mu bizde cengaver bi kimyager/fizikçi vs. yapsın şöyle sağlam patentli bir pil teknolojisi. Pehhh kimse tutatamaz adamı bi daha :D
Bizdeki teşvikler yeterli değil, nerede hani yollarda elektrikli araba hiç yok, bunu da düşünün bi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LeonEyes 3 yıl
bulentcandan
Ülkemizde de elektrikli araçlara teşvikler bulunuyor. 85kw güce kadar %3, 85-120kw arası %7, 120kw üzeri güce sahip olan elektrikli araçlardan ise %15 ÖTV alınıyor. Ayrıca yıllık MTV ve Çevre Emisyon ücreti alınmıyor. Pil teknolojisinin gelişmesi, araç fiyatlarının düşmesi ve dolum istasyonlarının artması gerekli. Bugün bu araçlar ulaşılabilir fiyatlarda ve uygun menzile sahip olsalar, apartmanlardan aşağılara sarkan kablolar komik ve tehlikeli bir hal alırdı. Elektrikli araçlara adaptasyon süreci olacak. Çeşitli nedenlerden dolayı bence akilli telefonlar gibi bir anda yaygınlaşamayacak ama gün geçtikçe sokaklarda daha sık görmeye başlayacağız.

Kardeş kesinlikle söylediklerine katılıyorum,hiç bu yönden düşünememiştim konuyu birden aklıma getirdim cidden fena görüntüler,evlerden sarkan kablolar vs.bir an önce bunun altyapısı hazırlanmalı,kendi garajı olanlarda sıkıntı olmaz muhtemelen ama olmayanlar ve özellikle çok katlı binalarda yaşayanlar için büyük sıkıntı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bulentcandan 3 yıl en beğenilen
Ülkemizde de elektrikli araçlara teşvikler bulunuyor. 85kw güce kadar %3, 85-120kw arası %7, 120kw üzeri güce sahip olan elektrikli araçlardan ise %15 ÖTV alınıyor. Ayrıca yıllık MTV ve Çevre Emisyon ücreti alınmıyor.

Pil teknolojisinin gelişmesi, araç fiyatlarının düşmesi ve dolum istasyonlarının artması gerekli. Bugün bu araçlar ulaşılabilir fiyatlarda ve uygun menzile sahip olsalar, apartmanlardan aşağılara sarkan kablolar komik ve tehlikeli bir hal alırdı.

Elektrikli araçlara adaptasyon süreci olacak. Çeşitli nedenlerden dolayı bence akilli telefonlar gibi bir anda yaygınlaşamayacak ama gün geçtikçe sokaklarda daha sık görmeye başlayacağız.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4565 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Enerji, iklim değişikliği ve
12 etiket daha küresel ısınma elektrikli araçlar karbon emisyonu karbon salınımı 2c hedefi uluslararası enerji ajansı uea karbon tutma ve depolama ccs Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Alternatif Enerji
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl G.SKILL’den tam 12 hız aşırtma rekoru 3 yıl Lenovo bükülebilir ekranlı telefon ve katlanabilir tabletini vitrine çıkardı 3 yıl Yeni Firefox sürümü ile çökme problemlerine farklı bir yaklaşım sergileniyor 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1070 satışa çıkıyor 3 yıl Yeni Xbox One konsolu yüzde 40 daha ince olacak 3 yıl Apple güneş enerjisi satmak için yeni şirket kurdu 3 yıl Popüler bulmaca oyunu Drop Flip, iOS için bir süreliğine ücretsiz 3 yıl Hezarfen Ahmet Çelebi İstanbul semalarında 3 yıl 2si1 "Mutlu Mesut" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Turkcell Superonline kullanıcılarını reklam izlemeye mi zorluyor? 3 yıl Hyundai lüks Genesis alt markası altında elektrikli araçlarını üretecek 3 yıl İLHAM KAYNAĞI BABALARIMIZA… 3 yıl BLOCKS modüler akıllı saat satışa çıkıyor 3 yıl Tetra Pak tamamen yenilenebilir enerjiye geçiyor 3 yıl Windows Store hayal kırıklığına doğru gidiyor 3 yıl Sony PS4 Neo doğrulandı 3 yıl Google Play, abonelik gelirlerinde avantaj sunacak 3 yıl Apple WhatsApp'la yarışmak için iMessage'ı Android'e getiriyor 3 yıl Bluetooth 5.0 ile tanışmaya hazır olun 3 yıl Euro 2016 maçları 4K olarak evinize geliyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN 1 milyondan fazla elektrikli araç yollarda Sonraki Dubai'den dev güneş enerjisi yatırımı 3 yıl Lenovo Phab2 Pro: Dünyanın ilk Project Tango telefonu 3 yıl Moto Z Force: Yine amiral gemisi ancak farkları var 3 yıl Musk-Pentagon gizli görüşmesi: Elon Musk Iron Man mi olacak? 3 yıl Motorola Moto Z: Dünyanın en ince amiral gemi akıllı telefonu 3 yıl HTC Vive kutusundan çıkıyor ön inceleme videosu "BSC Özel" 3 yıl Apple Music Türkçe içerik testi inceleme videosu 3 yıl Samsung SDI elektrlikli araçlar için batarya geliştirme işine odaklanıyor 3 yıl Apple'ın geliştiriciler konferansı WWDC 2016'da bizi neler bekliyor? 3 yıl Silverstone, Strider Essential serisini genişletiyor 3 yıl App Store önemli değişikliklere uğruyor 3 yıl Peugeot'dan yeni elektrikli yardımcı scooter: e-Kick 3 yıl Yolcu taşıyabilen ilk drone bu yıl gökyüzünde olacak 3 yıl Wacom, iF DESIGN AWARDS’dan dört ödül ile döndü 3 yıl Snapdragon 821 mi 823 mü? 3 yıl Rus hacker 32 milyon Twitter hesabını hackledi Deep Web'de satıyor iddiası 3 yıl İşte Türkiye’nin dördüncü GSM operatörü ve numarası 3 yıl Microsoft, kurumlara yönelik taahhütlü Surface tablet satışlarına başlıyor 3 yıl Facebook Live üzerinde oyun akışları başlıyor 3 yıl McLaren'den 515 bin dolarlık tamamen karbon süper otomobil: MSO Carbon Series LT Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim