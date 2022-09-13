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    Volkswagen Arteon, 2024'te ABD pazarına veda ederek yerini elektrikli ID. Aero'ya bırakacak

    Automotive News'in haberine göre ürün gamında elektrifikasyona odaklanan Volkswagen, liftback silüetiyle dikkat çeken modeli Arteon'un ABD'deki satışlarını 2024'ten itibaren durduracak.
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    Volkswagen Arteon, 2024'te ABD pazarına veda edecek
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    Alman otomotiv devi Volkswagen, içten yanmalı motorlu (ICE) sedan modellerini birer birer piyasadan kaldırıyor. Passat'ı ABD'de tamamen bitiren, Avrupa'da ise station wagon gövde tipiyle bir süre daha yaşamasına izin veren Volkswagen, sıranın Arteon'a geldiğini düşünüyor.

    Automotive News'in haberine göre Volkswagen, 2024 yılında Arteon'un fişini çekerek ürün gamından çıkaracak. Bu durum şimdilik Kuzey Amerika pazarı için geçerli. Şık tasarımı ve liftback silüetiyle dikkat çeken modelin yerini elektrikli Volkswagen ID. Aero'nun üretim versiyonu dolduracak. Hatırlanacak olursa elektrikli araç iki ay önce üretime yakın bir konsept olarak görücüye çıkarılmıştı.

    Tasarımını haberimizin altındaki fotoğraf galerisinden inceleyebileceğiniz elektrikli Volkswagen ID. Aero'nun teknik detayları henüz netleşmedi fakat MEB platformu üzerine yükselecek modelin 77 kWsa batarya paketi ile WLTP'ye göre 620 kilometre civarında bir sürüş menzili sunmayı hedeflediğini biliyoruz. ID. Aero, 22 inçlik jantlar üzerine oturtulan yaklaşık 5 metre uzunluğundaki gövdesiyle dikkat çekiyor.

    Arteon'un gidişi sonrası Volkswagen ürün gamında ICE sedanları temsilen sadece Jetta kalacak. Henüz bu model için bir son yazılmamış olsa da gittikçe zayıflayan satışlar aslında durumu az çok belli ediyor. Zira verilere baktığımızda 2019'da 100 bin adedin biraz üzerinde olan satışların 2021'de 55 bin adet seviyesine kadar düştüğünü görmekteyiz.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 5 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 5 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 6 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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