10 GB RAM'li ilk akıllı telefonu Oppo Find X olacak

Piyasadaki şirketlerin büyük bir çoğunluğu şu anda 5G özellikli akıllı telefon çıkarma hazırlığında. İlk 5G destekli telefonun 2019'un ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bununla birlikte Çinli teknoloji devi Oppo'nun başka bir şey üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Verdiği güvenilir bilgilerle tanıdığımız Ice Universe isimli Twitter hesabı bugün Oppo Find X'in TENAA belgesini paylaştı.

Ayrıca Bkz.

"OnePlus 6T'nin yeni görselleri ve videosu yayınlandı"

Çin'in sertifikasyon kurumu TENAA tarafından yayınlanan listede 10 GB RAM ve 256 GB depolama alanı dikkat çekiyor. Bilgiler doğruysa Oppo Find X, 10 GB RAM ile güçlendirilmiş dünyanın ilk akıllı telefonu olmaya çok yakın. Piyasadaki mevcut üst sınıf telefonların çoğunda 8 GB RAM yer alıyor. Oppo'nun piyasadaki ilk 10 GB RAM'li telefonu çıkarması Çinli şirket için büyük bir atılım olacak.

Yakında piyasaya sürülecek

Cihaz TENAA sertifikasyon sürecini geçtiğinden yakında resmi olarak tanıtılacağını söyleyebiliriz. Akıllı telefonun geri kalan özellikleri ise diğer varyantla aynı kalacak. Oppo Find X, 1080 x 2340 piksel çözünürlükte 6.42 inç AMOLED ekrana sahip. Gücünü ise Qualcomm'un sekiz çekirdekli Snapdragon 845 yonga setinden alıyor.

Cihazın arka kısmında 16 MP + 20 MP çözünürlükte iki sensör barındıran çift kamera sistemi var. Ön tarafında ise görüntülü arama ve selfie çekimleri için 25 MP'lik bir kamera bulunuyor. Akıllı telefonun Android Oreo 8.1 tabanlı Color OS 5.1 işletim sistemi yüklü şekilde geldiğini de belirtelim.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1045183579397865472/