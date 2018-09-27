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10 GB RAM'li ilk akıllı telefonu Oppo Find X olacak

Akıllı telefon üreticileri dünyanın ilk 5G özellikli telefonunu çıkarmak için birbirleriyle yarışırken Oppo, 10 GB RAM ile güçlendirilmiş Find X varyantını piyasaya sürmeye çok yakın.
7 ay
8,1b
1
18
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Piyasadaki şirketlerin büyük bir çoğunluğu şu anda 5G özellikli akıllı telefon çıkarma hazırlığında. İlk 5G destekli telefonun 2019'un ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bununla birlikte Çinli teknoloji devi Oppo'nun başka bir şey üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Verdiği güvenilir bilgilerle tanıdığımız Ice Universe isimli Twitter hesabı bugün Oppo Find X'in TENAA belgesini paylaştı.
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Çin'in sertifikasyon kurumu TENAA tarafından yayınlanan listede 10 GB RAM ve 256 GB depolama alanı dikkat çekiyor. Bilgiler doğruysa Oppo Find X, 10 GB RAM ile güçlendirilmiş dünyanın ilk akıllı telefonu olmaya çok yakın. Piyasadaki mevcut üst sınıf telefonların çoğunda 8 GB RAM yer alıyor. Oppo'nun piyasadaki ilk 10 GB RAM'li telefonu çıkarması Çinli şirket için büyük bir atılım olacak.

Yakında piyasaya sürülecek

Cihaz TENAA sertifikasyon sürecini geçtiğinden yakında resmi olarak tanıtılacağını söyleyebiliriz. Akıllı telefonun geri kalan özellikleri ise diğer varyantla aynı kalacak. Oppo Find X, 1080 x 2340 piksel çözünürlükte 6.42 inç AMOLED ekrana sahip. Gücünü ise Qualcomm'un sekiz çekirdekli Snapdragon 845 yonga setinden alıyor.
Cihazın arka kısmında 16 MP + 20 MP çözünürlükte iki sensör barındıran çift kamera sistemi var. Ön tarafında ise görüntülü arama ve selfie çekimleri için 25 MP'lik bir kamera bulunuyor. Akıllı telefonun Android Oreo 8.1 tabanlı Color OS 5.1 işletim sistemi yüklü şekilde geldiğini de belirtelim.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1045183579397865472/ Yorum Yaz
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AqRaMa 7 ay en beğenilen
benim laptop 4 GB...
iPhone XS 4 GB Ram ile hepsinden hızlı
yazık
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V2 7 ay
Cep telefonunda 10gb RAM'ın amacını ve kullanım senaryolarını açıklayabilecek bir kişi var mı?
4GB yukarısının günlük hayatta hiçbir şeyi değiştirdiğine inanmıyorum. En kolay sayısal değişiklik RAM'da yapıldığı için iş artık pazarlama argümanına döndü bu saatten sonra. RAM'ın artması benim için kaydadeğer bir teknolojik gelişme değil.
Cep telefonunda 10gb RAM'ın amacını ve kullanım senaryolarını açıklayabilecek bir kişi var mı?4GB yukarısının günlük hayatta hiçbir şeyi değiştirdiğine ina...
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deoks 7 ay
Benim pc de bile 8 gb ram olduğuna göre bu telefon gta 5 falan açacak heralde. Yoksa android işletim sisteminin dandikliğinden mi bilemedim.
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DH Misafiri 7 ay
peki bu marka telefon nasıl sizce kullanılabilirmiyiz?
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ThePscho 7 ay
Gereksiz
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ouzqan 7 ay
10 GB nedir ya. Hangi amaçla kullanacağız bunu.
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c3206 7 ay
İste bekledigim tlf
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astegon 7 ay
Ram ram anlamıyla saçmalık olmuş.
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Guest-72BF5FF36 7 ay
Dandoridi 10 GB ram anca keser
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DH Misafiri 7 ay
sanki kullandın da hepsinden iyi olduğunu söylüyorsun. fanboyluktan vazgeçin artık
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Anti Fanboy 7 ay
Vay arkadaş ne RAM sevdasıdır ben de 1GB ramli takozlarla kalayım mal gibi
.
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V2 7 ay
Cep telefonunda 10gb RAM'ın amacını ve kullanım senaryolarını açıklayabilecek bir kişi var mı?
4GB yukarısının günlük hayatta hiçbir şeyi değiştirdiğine inanmıyorum. En kolay sayısal değişiklik RAM'da yapıldığı için iş artık pazarlama argümanına döndü bu saatten sonra. RAM'ın artması benim için kaydadeğer bir teknolojik gelişme değil.
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Krone 7 ay
Donanımlar aldı başını gidiyor. 7 nm işlemciler 8-10 GB RAM'ler vs. Ama halen oyunlar konusunda büyük bir atılım yapamadılar. Donanım boşa harcanıyor sanki.
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7 etiket daha tenaa oppo find x 10 gb ram Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
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