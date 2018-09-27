Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OnePlus 6T'nin yeni görselleri ve videosu yayınlandı

Önümüzdeki ay resmen tanıtılması beklenen OnePlus 6T'nin tasarımını gözler önüne seren yeni CAD görselleri yayınlandı. Cihazı her açıdan gösteren 360 derecelik bir video da paylaşılmış durumda.
7 ay
5,5b
1
4
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çinli teknoloji devi OnePlus önümüzdeki günlerde yeni bir akıllı telefon tanıtacak. Oneplus 6T olarak lanse edilmesi beklenen cihaz gündemi meşgul etmeye devam ediyor. MySmartPrice isimli web sitesi bugün telefonu tüm açılardan görebileceğimiz 3 boyutlu CAD görsellerini ve 360 derecelik videosunu yayınladı.
Görseller resmi kaynaklardan gelmediği için doğrulu konusunda kesin konuşmak mümkün değil. Ancak şu ana kadar OnePlus 6T'nin tasarımıyla ilgili duyduklarımız ile neredeyse aynı çizgide olduklarını belirtmek gerekir. Akıllı telefonun tasarımsal açıdan en önemli özelliklerinden biri "su damlası" şeklindeki çentiği olacak.
Ayrıca Bkz. "Nokia 7 Plus için Android Pie güncellemesi gecikecek"
Bildiğiniz üzere OnePlus 6, şirketin ilk çentikli telefonuydu. Çinli marka yeni modelde çentiği daha da kırpmış gibi görünüyor. Daha önce de farklı sızıntılar sayesinde açığa çıkan ultra ince çentik Essential PH-1 modelindekiyle hemen hemen aynı. Bu bölümde cihazın ön kamerası var.

Ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelecek

Yeni görseller OnePlus 6T'nin çift arka kameraya sahip olacağını da doğruluyor. Birkaç hafta önce akıllı telefonun üçlü kamera sistemi ile gelebileceğini öne süren bazı iddialar ortaya atılmıştı ancak bunların gerçeği yansıtmadığını anlıyoruz. Ekrana gömülü parmak izi sensörü ile geleceği açıklanan telefonda 3.5 mm kulaklık girişi ise yer almayacak.
Her yeni nesilde olduğu gibi OnePlus 6T bir önceki modelden daha pahalı bir fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek. Şirket ayrıca ABD'de bir T-Mobile varyantı çıkarmayı planlıyor. Şimdiye kadarki tüm sızıntılar OnePlus 6T lansmanının 17 Ekim'de olacağını ortaya koymuştu. Akıllı telefonun Hindistan lansmanı için hazırlanan davetiyenin sızdırılması ile birlikte bu tarih bir kez daha onaylanmış oldu.

https://www.mysmartprice.com/gear/oneplus-6t/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CheckVizoR 7 ay
Pil 4000 mAh olursa bir de kulaklık çıkışı güçlendirilirse hoş olur..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ThePscho 7 ay
Şu çentik işini bitirsinler artık. Rezalet duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouzqan 7 ay
Piyasada ki çoğu telefonun aynısı işte.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 7 ay
Pilinin de 3700 mAh civarı olacağı söyleniyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Amazon, sesli asistan Alexa'yı hayatın merkezine yerleştirmek istiyor 7 ay 4K Forza Horizon 4 Video İnceleme 7 ay 4 kameralı Xiaomi Redmi Note 6 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 ay Zeiss ilk tam kare dijital fotoğraf makinesini duyurdu: ZX1 7 ay Sağlık verileri her geçen yıl daha savunmasız hale geliyor 7 ay Türkiye’nin ekonomisi ABD’li şirkete emanet 7 ay TOFAŞ ve Renault üretime ara verdi 7 ay Yolculuklarda çocuklara verilen tabletler ölümcül olabilir 7 ay OnePlus 6T'nin pil kapasitesi de ortaya çıktı 7 ay PureVPN'de iki güvenlik açığı tespit edildi! 7 ay Vivo dördüncü nesil ekrandan parmak izi okuyucusunu duyurdu 7 ay SwiftKey klavyesine anlık tercüme desteği geldi 7 ay Burger King'in yapay zeka ile oluşturulmuş garip reklamları tepki çekiyor 7 ay Oculus Go için hafıza kartı desteği geliyor, Oculus Go 2 yolda 7 ay Orbital 2 kontrolcüsü Surface Dial ve MacBook Touch Bar ile rekabet edecek 7 ay ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Elon Musk'ı dolandırıcılıkla suçluyor 7 ay Kısa Devre | PC Donanımları ve teknolojileri programı 7 ay Japonya'nın göktaşına iniş yapan uzay aracından inanılmaz fotoğraflar 7 ay 20 yılı geride bırakan Google’ın kurulduğu garaja yakından bakın 7 ay 10 GB RAM'li ilk akıllı telefonu Oppo Find X olacak 7 ay GÖRÜNTÜLENEN OnePlus 6T'nin yeni görselleri ve videosu yayınlandı Sonraki Red Dead Redemption 2, tam 105 gb depolama alanı isteyecek 7 ay 5 kameralı LG V40 ThinQ'nun tanıtım videosu yayınlandı 7 ay Çinli teknoloji şirketi Türk Telekom hisselerini satın alabilir 7 ay Nokia 7 Plus için Android Pie güncellemesi gecikecek 7 ay Tırtıla benzeyen robot insan vücudunda ilaç taşıyabilir 7 ay Yönetmelik taslağı yayınlandı: İnternet yayınlarına RTÜK denetimi! 7 ay Uçan spor araba Koncepto Milenya, halka açık ilk uçuşunu tamamladı 7 ay Huawei Mate 20 Lite ilk izlenimler | Fiyatını hak ediyor mu? 7 ay Realme 2 Pro resmi olarak tanıtıldı: Snapdragon 660 işlemci, 8 GB RAM 7 ay X-Men: Dark Phoenix'in ilk fragmanı yayımlandı 7 ay Lenovo'nun katlanabilir telefon prototipi videoda görüntülendi 7 ay iPhone Xs Max’in maliyeti belli oldu 7 ay Rekor: Türkiye dün ürettiği elektriğin %17’sini rüzgardan karşıladı 7 ay Türkiye'ye Pazar günü "kasırga" geliyor! 7 ay Omurilik implantı, felçli hastaların yeniden yürümesini sağlıyor 7 ay Panasonic, Leica ve Sigma ortak lens yuvası kullanacak 7 ay Google Haritalar Grup Planlama özelliği hayata geçirildi 7 ay Google kripto para reklamlarına kısmen izin veriyor 7 ay Uber, veri skandalını çözmek için 148 milyon dolar ödemeyi kabul etti 7 ay Samsung ve Tencent ortaklığından PUBG Mobile yarışması Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
BINALI YILDIRIM 26 MILYAR $ lik SERVETI
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim