OnePlus 6T'nin yeni görselleri ve videosu yayınlandı

Çinli teknoloji devi OnePlus önümüzdeki günlerde yeni bir akıllı telefon tanıtacak. Oneplus 6T olarak lanse edilmesi beklenen cihaz gündemi meşgul etmeye devam ediyor. MySmartPrice isimli web sitesi bugün telefonu tüm açılardan görebileceğimiz 3 boyutlu CAD görsellerini ve 360 derecelik videosunu yayınladı.

Görseller resmi kaynaklardan gelmediği için doğrulu konusunda kesin konuşmak mümkün değil. Ancak şu ana kadar OnePlus 6T'nin tasarımıyla ilgili duyduklarımız ile neredeyse aynı çizgide olduklarını belirtmek gerekir. Akıllı telefonun tasarımsal açıdan en önemli özelliklerinden biri "su damlası" şeklindeki çentiği olacak.

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Bildiğiniz üzere OnePlus 6, şirketin ilk çentikli telefonuydu. Çinli marka yeni modelde çentiği daha da kırpmış gibi görünüyor. Daha önce de farklı sızıntılar sayesinde açığa çıkan ultra ince çentik Essential PH-1 modelindekiyle hemen hemen aynı. Bu bölümde cihazın ön kamerası var.

Ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelecek

Yeni görseller OnePlus 6T'nin çift arka kameraya sahip olacağını da doğruluyor. Birkaç hafta önce akıllı telefonun üçlü kamera sistemi ile gelebileceğini öne süren bazı iddialar ortaya atılmıştı ancak bunların gerçeği yansıtmadığını anlıyoruz. Ekrana gömülü parmak izi sensörü ile geleceği açıklanan telefonda 3.5 mm kulaklık girişi ise yer almayacak.

Her yeni nesilde olduğu gibi OnePlus 6T bir önceki modelden daha pahalı bir fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek. Şirket ayrıca ABD'de bir T-Mobile varyantı çıkarmayı planlıyor. Şimdiye kadarki tüm sızıntılar OnePlus 6T lansmanının 17 Ekim'de olacağını ortaya koymuştu. Akıllı telefonun Hindistan lansmanı için hazırlanan davetiyenin sızdırılması ile birlikte bu tarih bir kez daha onaylanmış oldu.

https://www.mysmartprice.com/gear/oneplus-6t/