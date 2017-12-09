10 bin kişi, YouTube’un yapay zekasını eğitecek

Özellikle ABD başkanlık seçimlerinde Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarını kullanarak Rus kaynakların manipülasyon yapmaya çalışması teknoloji devleri için milat oldu. Artık içerikler üzerinde daha fazla kontrol isteniyor.

Yapay zekâ eğitimi

YouTube şefi Susan Wojcicki, içerikler üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için Google bünyesinde 10 bin çalışanın görevlendirildiğini açıkladı. Ekip YouTube sözleşmelerini ihlal eden içerikleri tespit etmesi için yapay zekâ algoritmasını eğitecek.

Normalde YouTube algoritmaları şiddet içerikli videoların yüzde 70’ini yüklendikten sonra 8 saat içerisinde tespit edebiliyor. Bununla birlikte çocuklara yönelik bozuk içerikler ve nefret söylemi barındıran videoların daha hızlı tespit edilebilmesi için algoritmanın geliştirilmesi gerekiyor.

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10 bin kişilik ekip içerikleri sıkı bir şekilde izleyerek şiddet içerikli, nefret söylemlerine sahip veya çocuklara kötü örnek olacak videoları tespit etmeye çalışacak. Bu esnada yapay zekâ algoritması da yürüyen işleri izleyerek kendisini geliştirecek. Uygunsuz içeriklerin böylece çok daha kısa sürelerde tespit edilmesi amaçlanıyor.

YouTube ayrıca reklam konusunda da kuralları sıklaştırıyor. Normalde 10 bin izlemeyi geçen kanalların reklam gösterimine izin veriliyordu. Önümüzdeki dönemde kanalların değerlendirmesi biraz daha ayrıntılı olacak. Bununla ilgili detayların sonraki aylarda açıklanması bekleniyor. Yine gelecek yıl şikâyet edilen videolarla ilgili yapılan işlemler de rapor olarak yayınlanacak.