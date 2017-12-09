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10 bin kişi, YouTube’un yapay zekasını eğitecek

Uygunsuz içeriklerle ilgili yapay zekâ algoritmasının mükemmel olmasını isteyen YouTube, Google içerisinde 10 bin kişiyi içerik değerlendirme ile görevlendirdi.
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Özellikle ABD başkanlık seçimlerinde Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarını kullanarak Rus kaynakların manipülasyon yapmaya çalışması teknoloji devleri için milat oldu. Artık içerikler üzerinde daha fazla kontrol isteniyor.

Yapay zekâ eğitimi

YouTube şefi Susan Wojcicki, içerikler üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için Google bünyesinde 10 bin çalışanın görevlendirildiğini açıkladı. Ekip YouTube sözleşmelerini ihlal eden içerikleri tespit etmesi için yapay zekâ algoritmasını eğitecek.

Normalde YouTube algoritmaları şiddet içerikli videoların yüzde 70’ini yüklendikten sonra 8 saat içerisinde tespit edebiliyor. Bununla birlikte çocuklara yönelik bozuk içerikler ve nefret söylemi barındıran videoların daha hızlı tespit edilebilmesi için algoritmanın geliştirilmesi gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "Toshiba sektörün ilk 14TB CMR HDD sürücüsünü geliştirdi"

10 bin kişilik ekip içerikleri sıkı bir şekilde izleyerek şiddet içerikli, nefret söylemlerine sahip veya çocuklara kötü örnek olacak videoları tespit etmeye çalışacak. Bu esnada yapay zekâ algoritması da yürüyen işleri izleyerek kendisini geliştirecek. Uygunsuz içeriklerin böylece çok daha kısa sürelerde tespit edilmesi amaçlanıyor.

YouTube ayrıca reklam konusunda da kuralları sıklaştırıyor. Normalde 10 bin izlemeyi geçen kanalların reklam gösterimine izin veriliyordu. Önümüzdeki dönemde kanalların değerlendirmesi biraz daha ayrıntılı olacak. Bununla ilgili detayların sonraki aylarda açıklanması bekleniyor. Yine gelecek yıl şikâyet edilen videolarla ilgili yapılan işlemler de rapor olarak yayınlanacak.

 

https://www.engadget.com/2017/12/05/youtube-google-army-to-review-videos/ Yorum Yaz
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pspoor 1 yıl
Yine bir baski haberi ile karsi karsiyayiz. Su Rusya meselesini hem kendileri uydurdu, hemde iyi ekmegini yediler. Nerede özgürlekleri kisitlayacak bir adim atilsa, nerede kendi sapik fikirlerini destekleyecek bir sistem insa etseler, hep sucu baskalarinin üzerine atip daha da asagilik bir yapi olusturuyorlar.
Youtube un sefi olan Susan Wojcicki isimli kadin, tam bir terrör destekcisi, SJW ve sapik bir progressivedir.Kendi kanalindaki videolar bile tam bir rezalet, like dislike orani icler acisi olan, kendini sermeyeye satmis bir kadin. Yapay zekayi egitmekten kastettikleri ise, kendi fikirleri uygun gelmeyen, teröristleri, göcmenleri, hirsizlari, zencileri vs savunmayan, onlarin köpegi olmayan her görüsün susturulmasi, sansürlernmesi ve yasaklanmasidir.
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intel7mix 1 yıl
Türkiyedeki internet kullanıcıların %50'sinden fazlası çocuk kullanıcı olduğunu var sayarsak saçma sapan videolar izlemeleri çok doğal. Aileler çocuğum ne bakıyor diye kontrolü bırak başımdan gitsinde ne yaparsa yapsın kafasındalar yeter ki kafa ütülemesin
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barballow 1 yıl
O kadar gereksiz ve saçma içerikler var ki bir önlem alınmadığı takdirde YouTube da kullanması zulüm olan bir uygulama haline gelecek.
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Rachsuchtig 1 yıl barballow
barballow
O kadar gereksiz ve saçma içerikler var ki bir önlem alınmadığı takdirde YouTube da kullanması zulüm olan bir uygulama haline gelecek.

Öyle diyorsun da YouTube seni saçma sapan içerikleri izlemeye zorlamıyor sen istediğini izlersin. Bir market gibi sadece istediğin ürünleri alırsın istemediğini almazsın
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