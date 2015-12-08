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10 bin pound ödüllü oyun

Zaman zaman zorluk seviyesine güvenen oyunlar, çeşitli ödüllü yarışmalara konu oluyor. Jetpack Jo's World Tour, oyunu bitirenlere 10 bin poundluk ödül kazanma şansı vadediyor.
3 yıl
3,7b
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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10 bin pound ödüllü oyun


Jetpack Jo's World Tour oyunu sonsuz koşu türünde. Jetpack Joyride oyunundan hatırlayacağımız üzere ekrana tıklayarak roketli kahramanımızın uçmasını sağlıyoruz. Grafikler açısından tatmin edici olan oyunda pek çok bölgede uçmaya çalışıyorsunuz. Oyunu bitiren ise yaklaşık 45 000TL değerinde büyük ödülün sahibi oluyor. 

Oyunda toplam 10 seviye mevcut ve tüm bu seviyelerden altın toplamak gerekiyor. Sonrasında oyuncular yarışmaya katılım hakkı elde edecek. Ocak ayında sonra erecek yarışma kapsamında haftanın en yüksek skorunu alan oyuncular da yarışmaya dahil edilecek. Yapılacak çekilişte büyük para ödülü yanında farklı hediyeler de olacak. Oyuncular sürekli oynayarak çekiliş hakkını artırma imkanına sahip. 

Oyunun zor kısmı engellerin arka plan içerisinde gözden kaçabilecek olması. Apartman duvarları, bacalar, merdivenler, reklam panoları hep birer engel ve zaman zaman renkli arka planın içerisinde gözden kaçabiliyor. Ayrıca sıklaşan engeller de yine sorun oluşturuyor. Bununla birlikte çeşitli güçlendirmeler ve son çarpılan noktanın incelenebilmesi gibi yardım araçları sunuluyor. Yarışma kapsamında herhangi bir kısıtlama yok bu bakımdan herkes şansını deneyebilir. 



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