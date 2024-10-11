Kredi kartlarından 750 TL savunma sanayi payı alınacak

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Tam Boyutta Gör AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklif Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) kaynaklarının artırılması amacıyla Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'da değişikliğe gidiliyor.

Limi 100 bin TL üstündeki her karttan yıllık 750 TL alınacak

Kanun teklifi ile limiti 100 bin lira ve üzerinde olan tüm kredi kartlarından 750 lira katılma payı ödeyecek. Elde edilen gelir Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılacak.

Kredi kartlarına yönelik katılma payı, kartı çıkaran kuruluşlar tarafından her yılın ocak ayının 5'inci günü itibarıyla kart hamilinin hesabına yansıtılacak, ilgili dönem hesap ekstresinde gösterilecek, kart hamilinden tahsil edilen tutar tahsilatı izleyen ayda verilmesi gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesiyle beyan edilecek ve bu verginin ödeme süresi içerisinde ödenecek. Yıl içinde alınan veya limiti anılan bent kapsamına giren kartlara ait katılma payı, kartın kullanıma açıldığı veya limit artışının yapıldığı ayın hesabına yansıtılacak, bu bent kapsamında ödenecek.

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Araç ve ev alım satımına da savunma sanayii payı geliyor

Noterlerde ise taşınmaz satışlarının noterler tarafından yapılması halinde belirlenen tutarda, ilk defa tescili yapılacak olan araçların tescil işlemlerinde 3 bin lira, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirlerinde 1500 lira, noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 lira katılma payı alınacak.

Noterlerde yapılan işlemlerden alınan katılma payları satış, devir, tescil işlemleri esnasında, diğer işlemlerde noterlik ücreti ile birlikte noterler tarafından tahsil edilecek ve Noterlik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca beyan edilerek ödenecek. Söz konusu pay ödenmeden işlem yapılmayacak. Pay ödenmeden işlem yapılması durumunda işlemi yapan noterler, payı ödemekle yükümlü olanlar ile birlikte müteselsilen sorumlu olacak.

Kanun teklifi Meclis'ten geçerse 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek

Söz konusu kanun teklifi komisyonda değerlendirildikten sonra TBMM Genel Kurul’da oylamaya sunulacak. Oylamada kabul edilmesi halinde yasalaşacak. Yasalaşması halinde yeni düzenleme 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Belirlenen tutarlar her yeni yılda “yeniden değerle oranı” kadar zamlanacak.

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Kredi kartlarından 750 TL savunma sanayi payı alınacak