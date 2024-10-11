Kredi kartlarından 750 TL savunma sanayi payı alınacak

- Limi 100 bin TL üstündeki her karttan yıllık 750 TL alınacak
- Araç ve ev alım satımına da savunma sanayii payı geliyor
- Kanun teklifi Meclis'ten geçerse 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek
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Limi 100 bin TL üstündeki her karttan yıllık 750 TL alınacak
Kanun teklifi ile limiti 100 bin lira ve üzerinde olan tüm kredi kartlarından 750 lira katılma payı ödeyecek. Elde edilen gelir Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılacak.
Kredi kartlarına yönelik katılma payı, kartı çıkaran kuruluşlar tarafından her yılın ocak ayının 5'inci günü itibarıyla kart hamilinin hesabına yansıtılacak, ilgili dönem hesap ekstresinde gösterilecek, kart hamilinden tahsil edilen tutar tahsilatı izleyen ayda verilmesi gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesiyle beyan edilecek ve bu verginin ödeme süresi içerisinde ödenecek. Yıl içinde alınan veya limiti anılan bent kapsamına giren kartlara ait katılma payı, kartın kullanıma açıldığı veya limit artışının yapıldığı ayın hesabına yansıtılacak, bu bent kapsamında ödenecek.
Araç ve ev alım satımına da savunma sanayii payı geliyor
Noterlerde ise taşınmaz satışlarının noterler tarafından yapılması halinde belirlenen tutarda, ilk defa tescili yapılacak olan araçların tescil işlemlerinde 3 bin lira, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirlerinde 1500 lira, noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 lira katılma payı alınacak.
Noterlerde yapılan işlemlerden alınan katılma payları satış, devir, tescil işlemleri esnasında, diğer işlemlerde noterlik ücreti ile birlikte noterler tarafından tahsil edilecek ve Noterlik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca beyan edilerek ödenecek. Söz konusu pay ödenmeden işlem yapılmayacak. Pay ödenmeden işlem yapılması durumunda işlemi yapan noterler, payı ödemekle yükümlü olanlar ile birlikte müteselsilen sorumlu olacak.
Kanun teklifi Meclis'ten geçerse 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek
Söz konusu kanun teklifi komisyonda değerlendirildikten sonra TBMM Genel Kurul’da oylamaya sunulacak. Oylamada kabul edilmesi halinde yasalaşacak. Yasalaşması halinde yeni düzenleme 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Belirlenen tutarlar her yeni yılda “yeniden değerle oranı” kadar zamlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
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