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    OnePlus 10T 150W hızlı şarj desteği ile geliyor

    OnePlus 10T'nin batarya detayları ortaya çıkıyor. Görünüşe göre OnePlus 10T 150W hızlı şarj desteğine sahip olacak. İşte OnePlus 10T'nin ortaya çıkan tüm özellikleri.
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    OnePlus 10T 150W hızlı şarj desteği ile geliyor
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    OnePlus'ın yeni yüksek özelliklere sahip modeli OnePlus 10T'nin hızlı şarj kapasitesi ve işlemcisi ortaya çıktı. İşte OnePlus 10T'nin ortaya çıkan diğer muhtemel özellikleri.

    OnePlus 10T, Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ile geliyor

    Sızıntılarla karşımıza gelen OnePlus 10T henüz resmi olarak tanıtılmadı. Ancak gelen bilgiler cihazın birçok özelliğini ortaya koyuyor. Görünüşe göre Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alacak olan OnePlus 10T, 150W hızlı şarj desteği ile kısa sürede şarj olacak. Tabiki bu kapasite 4800mAh'lik pil için.

    OnePlus 10T 150W hızlı şarj desteği ile geliyor
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    120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelmesi beklenilen OnePlus 10T'nin, bu OLED ekranda 1080p çözünürlük suncağı söyleniliyor. 16MP'lik selfie kamerasıyla birlikte arka tarafta 8MP'lik ultra geniş açılı sensör de taşıyan OnePlus 10T, 50MP'lik bir ana kameraya ve 2MP'lik derinlik sensörüne de sahip.

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