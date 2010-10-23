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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

%100 Elektrikli Nissan LEAF'in üretimi başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Nissan'ın tam elektrikli otomobili LEAF uzun süredir otomotiv dünyasının gündeminde olan bir model.2010'un En Yeşil Otomobili seçimlerinde de 5 finalist arasına giren başarılı modelin seri üretimine sonunda başlandı.

Başarılı Japon firmasının Oppama fabrikasında üretimine başlanan LEAF, bu Aralık ayında Japonya ve Amerika'da satışa çıkarılacak. Uzun süredir satışa çıkarılması beklenen modelin çok sayıda ön sipariş aldığı belirtiliyor ve önemli satış rakamlarına ulaşması bekleniyor. Nissan, LEAF üretimi için Oppama fabrikasını da tamamen elden geçirmek zorunda kaldı. Montaj alanında; geleneksel içten yanmalı motorlu otomobillerin yakıt tanklarının montajının yapıldığı bölümde büyük değişiklikler yapılarak; bu bölüm yüksek teknolojili 24 kilowatt-saat enerjili batarya paketinin LEAF'e montajına uygun hale getirildi. Ayrıca geleneksel otomobillerin motorlarının montajı yapılan bölüm de elden geçirilerek elektrik motorunun montajı için gereken teknolojik sistemler kullanıma hazır hale getirildi.

Oppama fabrikasının yıllık 50.000 LEAF üretebileceği belirtiliyor. Ancak üretim hacminin arttırılabilmesi için üretim sadece Oppama fabrikasında gerçekleşmeyecek. En geç 2013 yılına kadar Smyrna ve Sunderland fabrikalarının da LEAF üretimine uygun hale getirilmesi planlanıyor.

Nissan LEAF'in üretim aşamalarını buradan izleyebilirsiniz.


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edi_büdü 9 yıl
smyrna izmir demek değilmi ?
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bulevent 9 yıl
üyelerin böyle bir hakkı var mı ?? merak edenler şuradaki tanıtıma bakabilirler saygılar... beyazgazete.com/...
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Exxtreme26 9 yıl
Tasarım güzel


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catalyst 9 yıl
bulevent

üyelerin böyle bir hakkı var mı ?? merak edenler şuradaki tanıtıma bakabilirler saygılar...
beyazgazete.com/...


Var tabi, baslik acin verin
Uyeler ne ise yarar?

Ayrica sadece ITU degil baskalari da yapti. Yani basarili bir calisma tabiki, boyle calismalar ulkemizde daha cok yapilip desteklenmeli ona bir itirazim yok ancak bir tane prototip uretip haberlerde ovmek ayri sey, seri uretime gecirmek ayri bir sey.

Adamlar bunu 10 sene once yaptilar ki simdi seri uretime gecirebiliyorlar.
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bulevent 9 yıl
yabancı markaların elektrikli araçlarını tanıtırken İTÜ nün ürettiği minibüsün üstelik çoğu markalardan bile daha iyi özellikteki olan bir aracın donanımhaberde yer bulmamasına şaşıyorum. Sonuçta ülkemiz adına gelecek vadeden bir çalışma
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alikum 9 yıl
"in leaf we trust" diye bir yazı görmüştüm zamanında biyerde...
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adriano10 9 yıl

bulevent

yabancı markaların elektrikli araçlarını tanıtırken İTÜ nün ürettiği minibüsün üstelik çoğu markalardan bile daha iyi özellikteki olan bir aracın donanımhaberde yer bulmamasına şaşıyorum. Sonuçta ülkemiz adına gelecek vadeden bir çalışma


Sen ver :):)
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Duratorq 9 yıl

bulevent

yabancı markaların elektrikli araçlarını tanıtırken İTÜ nün ürettiği minibüsün üstelik çoğu markalardan bile daha iyi özellikteki olan bir aracın donanımhaberde yer bulmamasına şaşıyorum. Sonuçta ülkemiz adına gelecek vadeden bir çalışma


Belli bir sıra var bu konuda, o sıraya göre haberleri yazıyorum.

Bahsettiğiniz haberi de bu akşam yayınlayacağım.
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korsanzeki168 9 yıl
şimdilik sadece amerika japonya ve ingilterede satılacak
bu aracın satılması yada satılmaması elektirikli arac işine yön verecek demedi demeyin
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baris195 9 yıl
elektrik faturası ne kadar gelıcek ayrıca benzındekı % 60 lık lıtre basına vergı bundan cıkarılır
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