%100 Elektrikli Nissan LEAF'in üretimi başladı

Nissan'ın tam elektrikli otomobili LEAF uzun süredir otomotiv dünyasının gündeminde olan bir model.2010'un En Yeşil Otomobili seçimlerinde de 5 finalist arasına giren başarılı modelin seri üretimine sonunda başlandı.

Başarılı Japon firmasının Oppama fabrikasında üretimine başlanan LEAF, bu Aralık ayında Japonya ve Amerika'da satışa çıkarılacak. Uzun süredir satışa çıkarılması beklenen modelin çok sayıda ön sipariş aldığı belirtiliyor ve önemli satış rakamlarına ulaşması bekleniyor. Nissan, LEAF üretimi için Oppama fabrikasını da tamamen elden geçirmek zorunda kaldı. Montaj alanında; geleneksel içten yanmalı motorlu otomobillerin yakıt tanklarının montajının yapıldığı bölümde büyük değişiklikler yapılarak; bu bölüm yüksek teknolojili 24 kilowatt-saat enerjili batarya paketinin LEAF'e montajına uygun hale getirildi. Ayrıca geleneksel otomobillerin motorlarının montajı yapılan bölüm de elden geçirilerek elektrik motorunun montajı için gereken teknolojik sistemler kullanıma hazır hale getirildi.

Oppama fabrikasının yıllık 50.000 LEAF üretebileceği belirtiliyor. Ancak üretim hacminin arttırılabilmesi için üretim sadece Oppama fabrikasında gerçekleşmeyecek. En geç 2013 yılına kadar Smyrna ve Sunderland fabrikalarının da LEAF üretimine uygun hale getirilmesi planlanıyor.

Nissan LEAF'in üretim aşamalarını buradan izleyebilirsiniz.