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100 milyon kullanıcıya ulaşan CamScanner uygulaması zararlı yazılım barındırıyor

Android dünyasında en popüler PDF tarayıcı uygulamalarından birisi olan CamScanner kodlarında zararlı yazılım keşfedildi. Uygulama sahte reklam tıklamaları yaptırıyor.
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde birbiri ardına Google Play mağazasında zararlı yazılım barındıran Android uygulamaları gündeme geliyor. Google sıkı tedbirler uygulasa da bu zararlı uygulamalar bir şekilde gözden kaçmayı başarıyor. Şimdi ise daha endişe verici bir durum söz konusu.

Popüler bir uygulamaydı

Gelen bilgilere göre Google Play mağazasında PDF dökümanları tarayarak metne aktarabilen uygulamaların en popülerlerinden CamScanner, zararlı yazılım barındırıyor. 2010 yılında indirmeye sunulan uygulama 100 milyon civarında kullanıcıya sahipti.

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Aslında CamScanner güvenilir olarak kabul edilen bir uygulamaydı ve toplam 1.8 milyon olumlu yorum almayı başarmıştı. Bununla birlikte son dönemde artmaya başlayan olumsuz yorumlar sonrasında Kaspersky Labs uygulamayı incelemeye başladı.

İnceleme sonunda uygulamanın bir reklam kütüphanesi üzerinden zararlı kodlar dağıttığı anlaşılmış. Bu kodlar sahte reklam tıklamalarına sebep oluyor ve kullanıcıları ücretli aboneliklere yönlendiriyor. Ayrıca uzak sunuculara bağlanarak yeni kodlar da indirebiliyor.

Zararlı yazılım bilinçli bir şekilde geliştiriciler tarafından mı dahil edildi yoksa üçüncü taraf hacker grupları da kodlara müdahil oldu bilinmiyor. Uygulamanın son güncellemesi ile zararlı kodların kaldırıldığı ifade ediliyor ancak mağazadan kaldırılmış durumda.

 


https://www.engadget.com/2019/08/28/google-android-malware-app-camscanner/ Yorum Yaz
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g70g 7 dk.
Cam scanner ne ki ? Ilk defa duyuyorum
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KaleyDeskop 1 sa.
sunucuya bağlı her uygulama sonunda böyle üç kağıtçılık için kullanılabiliyor, hiç hacker vs demeyin adamlar ara ara uzaktan kod değiştirip milyarlar kazanabiliyor. Birde kasper sky ile avira tavsiye ettiğim güvenlik yazılımlarından.
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Requizm 1 sa.
Ben pdf dokümanları metne taramak için uygulama indirmek yerine web üzerinden hallederdim şimdiye kadar. Bu uygulamayı ise ilk defa duydum.
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