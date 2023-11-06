Tam Boyutta Gör Tesla'nın 25.000 dolarlık uygun fiyatlı otomobilinin Berlin'deki Gigafactory'de üretileceği onaylandı. Şirket şu anda Berlin'deki fabrikasında Model Y üretimi gerçekleştiriyor.

Mart ayında Tesla yeni üretim sistemini tanıtmıştı. Şirketin CEO'su Elon Musk yeni sistemin daha hızlı ve daha verimli olduğunu, böylelikle daha ucuz elektrikli araçların üretilebileceğini söylemişti. Tesla bu yöntemi "Kutusuz İşlem" (Unboxed Process) olarak tanımlıyor.

Aracın bölümleri ayrı imal edilip birleştirilecek

Yeni üretim yönetiminin arkasında şu fikir yatıyor: Tesla aracın bölümleri üzerinde ayrı ayrı çalışabilmeyi ve final montaj hattında bu parçaları birleştirmeyi amaçlıyor. Geleneksel otomobil üretiminde ise aracın bütün gövdesi montaj hattında hareket ederek üretim gerçekleştriliyor.

Xiaomi'nin elektrikli sedanına ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı 8 sa. önce eklendi

Tesla bu yeni nesil üretim sürecini 25.000 dolarlık ucuz ve küçük otomobilinde ve otonom hareket eden robotaksi aracında kullanmayı planlıyor.

Firma yeni nesil araçlarını inşa aşamasında olan Meksika fabrikasında üretmeyi planlıyordu ancak planlar ertelendi. Daha sonrasında ise Teksas'daki fabrikasında üreteceği konuşuldu. Hatta üretim için ekipmanların kurulmaya başladığı haberleri geldi. Son olarak Berlin'deki Gigafactory'i ziyaret eden Elon Musk işçilerle toplantı gerçekleştirerek fabrikanın yeni 25.000 dolarlık aracı üreteceğini duyurdu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla'nın yeni ucuz otomobili Berlin Gigafactory'de üretilecek