Tesla'nın yeni ucuz otomobili Berlin Gigafactory'de üretilecek

Mart ayında Tesla yeni üretim sistemini tanıtmıştı. Şirketin CEO'su Elon Musk yeni sistemin daha hızlı ve daha verimli olduğunu, böylelikle daha ucuz elektrikli araçların üretilebileceğini söylemişti. Tesla bu yöntemi "Kutusuz İşlem" (Unboxed Process) olarak tanımlıyor.
Aracın bölümleri ayrı imal edilip birleştirilecek
Yeni üretim yönetiminin arkasında şu fikir yatıyor: Tesla aracın bölümleri üzerinde ayrı ayrı çalışabilmeyi ve final montaj hattında bu parçaları birleştirmeyi amaçlıyor. Geleneksel otomobil üretiminde ise aracın bütün gövdesi montaj hattında hareket ederek üretim gerçekleştriliyor.
Tesla bu yeni nesil üretim sürecini 25.000 dolarlık ucuz ve küçük otomobilinde ve otonom hareket eden robotaksi aracında kullanmayı planlıyor.
Firma yeni nesil araçlarını inşa aşamasında olan Meksika fabrikasında üretmeyi planlıyordu ancak planlar ertelendi. Daha sonrasında ise Teksas'daki fabrikasında üreteceği konuşuldu. Hatta üretim için ekipmanların kurulmaya başladığı haberleri geldi. Son olarak Berlin'deki Gigafactory'i ziyaret eden Elon Musk işçilerle toplantı gerçekleştirerek fabrikanın yeni 25.000 dolarlık aracı üreteceğini duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.