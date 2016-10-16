Planet Earth II'nin yeni fragmanı hayranlık verici

İngiliz televizyon kanalı BBC tarafından hazırlanan ve bugüne kadar çekilen en pahalı doğa belgesellerinin başında gelen Planet Earth dizisi, 2006 yılında yayınlandı ve büyük beğeni ile karşılandı. 11 bölümden oluşan dizi, dünya genelinde 130'dan fazla ülkede gösterildi ve tüm zamanların en başarılı belgesel dizileri arasına girmeyi başardı.

BBC, Planet Earth'ün yayınlanmasından 10 yıl sonra bir kez daha izleyicilerini doğayı ve hayvanların dünyasını keşfedecekleri bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Yakında yayınlanmaya başlanacak olan Planet Earth II için hazırlıklarını sürdüren BBC, yeni belgesel dizisinden neredeyse 3 dakikalık bir fragman yayınladı.

10 yıl önce HD olarak yayınlanan Planet Earth, yüksek çözünürlüğün neden önemli olduğunu tüm dünyaya kanıtlayan yapımların başına geliyordu. Planet Earth II de orijinal dizinin yolundan gidiyor ve günümüzde yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan 4K çözünürlük için aynısını yapmayı hedefliyor. Ultra HD olarak çekilen dizinin yayınlanan bu uzun fragmanı 4K seçeneğine sahip olmasa da, dizinin kendisi 4K olarak yayınlanacak.

Planet Earth II'nin HD versiyonu bu yılın kasım ayında yayınlanmaya başlanacak. 4K versiyonun ne zaman yayınlanacağı ise henüz açıklanmış değil.