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Planet Earth II'nin yeni fragmanı hayranlık verici

Tüm zamanların en başarılı belgesel dizileri arasında yer alan Planet Earth'ün merakla beklenen devamı çok yakında yayınlanacak. Planet Earth II için bekleyiş sürerken, BBC yeni bir fragman yayınladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,1b
1
33
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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İngiliz televizyon kanalı BBC tarafından hazırlanan ve bugüne kadar çekilen en pahalı doğa belgesellerinin başında gelen Planet Earth dizisi, 2006 yılında yayınlandı ve büyük beğeni ile karşılandı. 11 bölümden oluşan dizi, dünya genelinde 130'dan fazla ülkede gösterildi ve tüm zamanların en başarılı belgesel dizileri arasına girmeyi başardı.
BBC, Planet Earth'ün yayınlanmasından 10 yıl sonra bir kez daha izleyicilerini doğayı ve hayvanların dünyasını keşfedecekleri bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Yakında yayınlanmaya başlanacak olan Planet Earth II için hazırlıklarını sürdüren BBC, yeni belgesel dizisinden neredeyse 3 dakikalık bir fragman yayınladı.
10 yıl önce HD olarak yayınlanan Planet Earth, yüksek çözünürlüğün neden önemli olduğunu tüm dünyaya kanıtlayan yapımların başına geliyordu. Planet Earth II de orijinal dizinin yolundan gidiyor ve günümüzde yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan 4K çözünürlük için aynısını yapmayı hedefliyor. Ultra HD olarak çekilen dizinin yayınlanan bu uzun fragmanı 4K seçeneğine sahip olmasa da, dizinin kendisi 4K olarak yayınlanacak.
Planet Earth II'nin HD versiyonu bu yılın kasım ayında yayınlanmaya başlanacak. 4K versiyonun ne zaman yayınlanacağı ise henüz açıklanmış değil.

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tahir40 3 yıl en beğenilen
Sadece trailer bile şaheser olmuş, bunu izleyince ben de TRT'ye bakıyorum, ödediğim faturadan şans oyunlarına, aldığınız telefondan kullandığın elektriğe kadar her şeyden para söğüşleyip tek yaptığı abuk subuk diziler ve iktidara şakşak haber yapmaktan başka bi emek harcayın be muhteremler...
Sadece trailer bile şaheser olmuş, bunu izleyince ben de TRT'ye bakıyorum, ödediğim faturadan şans oyunlarına, aldığınız telefondan kullandığın elektriğe kadar ...
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3 Yanıt Yanıtla +57
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tahir40 3 yıl bortecine09
bortecin09

tahir40

Sadece trailer bile şaheser olmuş, bunu izleyince ben de TRT'ye bakıyorum, ödediğim faturadan şans oyunlarına, aldığınız telefondan kullandığın elektriğe kadar her şeyden para söğüşleyip tek yaptığı abuk subuk diziler ve iktidara şakşak haber yapmaktan başka bi emek harcayın be muhteremler...

TRT ye laf eden arkadaşlar, TRT nin önceki hallerinden bi haber olduğunuz için mi yoksa bağcı dövme derdinde olduğunuz için mi bu çamur atışlarınız?

İş başvurunuz kabul edildi, TRT'de işe başlayabilirsiniz. Şimdi prompterden alt yazıyı okuyun: Hüloğ! şak şak şak!
Sorunuzun cevabına gelince; evet TRT'deki eski ve yeni durumları emin olun sizden çok daha iyi bilirim. Kuzenim ki tanıdığım en zeki ve düzgün insanlardandır, başımızdakiler iş başı yapınca kendisinden ilk istekleri ihaleleri en iyi teklif veren yerine bugün paralelci dedikleri o zamanki kanklarına vermediği için mevcut görevinden alındı, tabi devlet memuru olduğu ve hakkında çamur atacak birşey bulamadıkları için yeni oluşturdukları boş bir masaya aktarıldı, yıllardır kendisi gibi namuslu insanlarla beraber boş masada sözde çalıştırılıyor, diğer bir deyişle istifaya zorlanıyor...
bortecin09tahir40Sadece trailer bile şaheser olmuş, bunu izleyince ben de TRT'ye bakıyorum, ödediğim faturad...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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MegaWolt38 3 yıl
TRT için cebimden çıkar her kuruş zehir zıkkım, haram olsun.
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kokah 3 yıl
planet earth'ün bazı çekimlerinin (özellikle kutuplarla ilgili olan bölümlerinin) stüdyoda oluşturulduğunun haberleri çıkmıştı bi ara,yine keklemesinler bizi :)
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Nınja 3 yıl
İnşallah bizde bir gün milleti için birşeyler yapan kurumlara sahip oluruz
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Desm0nd 3 yıl
Tek kelimeyle 'muhteşem' olmuş fragman.
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bydvd 3 yıl
bizim trt ise 100 yıl geriden geliyor... anca havadan sudan herkezden ve herşeyden para alsınlar başkada bişey yok ha bide hükümet yanlısı haber yapsınlar şak şakcılık yapsınlar onlardan olmayanları karalasınlar... biz bu kafayla 1000 yıl bile geriden gideriz....
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0MG90 3 yıl
Muhteşem, kesinlikle 4K izlemek lazım
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Dodge 3 yıl
Belgesel dediğin böyle olur.Müzikler,çekim teknikleri,farklı doğaları göstermesi yani kısaca her şeyiyle olağanüstü.
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uqurb2 3 yıl
muazzam ötesi olmuş, Yapanlar var yapanlar var
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mokinto 3 yıl
İz tv belgeselleri de arkadaşlar Türkiye'nin yüz akıdır.
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Nu.D.38 3 yıl
hakkaten efsane olmuş.
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yimmasabi 3 yıl
HOME değil miydi ilk FullHD yayınlanan belgelsel? youtube.com/...
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Piêr Dé Sans 3 yıl yimmasabi
İlk yayınlanan denmemiş zaten. 10 yıl önce hd yayın vererek önemi gösterilmiş denmiş :)

NatGeo, ANimal Planet i sürekli izleyen birisi olarak BBC bu konuda aşan bir kurum. Diğerleri kurgu olduklarını o kadar çok belli ediyor ki resmen film gibi izliyorsunuz.

BBC Belgeselleri daha doğal, daha kurgusuz olduuğundan ve anlatım dilinden kaynaklı olarak çok daha iyi geliyor bana.
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Mr.Prestige 3 yıl
Müzikler Hans Zimmer'den bunu unutmayalım.
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alito 3 yıl
Yine tek kelimeyle muhteşem.
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MegaWolt38 3 yıl
TRT için cebimden çıkar her kuruş zehir zıkkım, haram olsun.
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