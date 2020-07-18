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    1000 aylık Netflix hediyesi bu oyunda

    Netflix’in ilginç aksiyon filmi The Old Guard ile aynı anda erişime açılan tarayıcı tabanlı oyununda puan yaparak 1000 aylık Netflix aboneliği kazanma şansı sunuluyor.
    5 sa.
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    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    1000 aylık Netflix hediyesi bu oyunda
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    Charlize Theron ve Chiwetel Ejiofor’un başrolde olduğu The Old Guard filmi Netflix kütüphanesinde yerini alırken filme yönelik de tarayıcı tabanlı bir oyun erişime açılmış durumda.

    Dev ödül

    Şimdilik sadece ABD sınırları içerisinde erişime açılan The Old Guard oyunu kuş bakışı olarak oynanıyor. Film ile aynı senaryoda ilerleyen oyunda ölümsüz bir paralı asker grubunun lideri Andy olarak çift başlı baltanız ile düşman sürülerini yok ediyorsunuz.

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    Oyunun ilginç tarafı ise tam 1000 aylık Netflix aboneliğinin hediye ediliyor olması. O kadar süre sonunda Netflix halen varlığını koruyor olur mu bilinmez ancak 19 Temmuz tarihine kadar oyunda en yüksek skoru elde eden kişi bir nevi ölümsüz diyebileceğimiz bu aboneliğe sahip olacak.

    Oyunda öldüğünüz zaman 5 saniye sonra tekrar diriliyorsunuz ve bu bakımdan skor elde etmeniz de yavaşlıyor. Bu bakımdan belirtilen süre içerisinde en az ölmeyi başaran oyuncu muhtemelen en yüksek skora ulaşacak.

    Oyun sayfası



    https://mashable.com/article/the-old-guard-netflix-game Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    malifural (muhammed ali fural) 1 sa.
    oyunda lezbiyen gay yok sa netfilix in işi değildir yalan haberdir
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    fhrstw 2 sa.
    Netflix filmleri genel olarak

    1) Mükemmel konu

    2) Mükemmel giriş gelişme

    3) Saçma sapan aptalca bir son.



    Sonunu halletseler zaten film endüstrisine ambargo koyarlar sanırım. Her filmde üstüne koyuyorlar. Yakın gelecekte belkide beğenmediğimiz netflix filmleri marka olan konuşulan filmlerden olabilir. Platform çok güzel bir örnek buna ama tabi ki sonu biraz daha iyi olabilirdi onunda...
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    Dalette (hasan yılmaz) 2 sa.
    okuma yazmanız yok galiba ABD sınırları içerisinde erişime açılan diyor
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    GwynBleidd48 3 sa.
    Oyun sayfasının linki çalışmıyor
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    231407 (Barış Özdemir) 5 sa.
    Bu filmin ikinci serisi gelsin
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