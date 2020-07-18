1000 aylık Netflix hediyesi bu oyunda

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Charlize Theron ve Chiwetel Ejiofor’un başrolde olduğu The Old Guard filmi Netflix kütüphanesinde yerini alırken filme yönelik de tarayıcı tabanlı bir oyun erişime açılmış durumda.

Dev ödül

Şimdilik sadece ABD sınırları içerisinde erişime açılan The Old Guard oyunu kuş bakışı olarak oynanıyor. Film ile aynı senaryoda ilerleyen oyunda ölümsüz bir paralı asker grubunun lideri Andy olarak çift başlı baltanız ile düşman sürülerini yok ediyorsunuz.

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Oyunun ilginç tarafı ise tam 1000 aylık Netflix aboneliğinin hediye ediliyor olması. O kadar süre sonunda Netflix halen varlığını koruyor olur mu bilinmez ancak 19 Temmuz tarihine kadar oyunda en yüksek skoru elde eden kişi bir nevi ölümsüz diyebileceğimiz bu aboneliğe sahip olacak.

Oyunda öldüğünüz zaman 5 saniye sonra tekrar diriliyorsunuz ve bu bakımdan skor elde etmeniz de yavaşlıyor. Bu bakımdan belirtilen süre içerisinde en az ölmeyi başaran oyuncu muhtemelen en yüksek skora ulaşacak.

Oyun sayfası

https://mashable.com/article/the-old-guard-netflix-game

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