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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

1.000 km menzilli ve 760 beygir: Quant 48Volt

NanoFlowcell önümüzdeki Cenevre Otomobil Fuarı'nda elektrolit sıvıyla çalışan, 1.000 kilometre menzilli, 760 beygir güç üretebilen alternatif yakıtlı canavarını tanıtacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
14,1b
1
38
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Elektrolit sıvı gücüyle çalışan spor otomobilleriyle gündemi meşgul etmeye başlayan NanoFlowcell, önümüzdeki ay Cenevre Otomobil Fuarı'nda Quant 48Volt'un konsept versiyonunun prömiyerini yapacak.
Lihtenştayn merkezli şirket, elektrolit sıvısı ile çalışan pillerden (akış pili olarak da bilinir) güç alan bir motor geliştiriyor. Şirketin geleneksel pillerin bazı sorunlarını çözmek gibi hedefleri var ancak şu an için bunlar iddiadan öteye gidememiş durumda.
NanoFlowcell tarafından ortaya atılan rakamlar oldukça etkileyici. Quant 48Volt'un motoru, 760 beygir güç üretebiliyor ve bunu 4 tekere aktararak otomobili 0'dan 100 km hıza 2.4 saniyede çıkarabiliyor. Ayrıca aracın saatte maksimum 290 km hıza ulaşabildiğini belirtelim.
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Otomobildeki pozitif ve negatif sıvı elektrolit tankları, 151 litre (40 galon) iyonik sıvı depolayarak, tam dolu tankla 965 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabilmesini sağlıyor. Çevre dostu olması konusunda daha da etkileyici olan şey ise sıvının galon başına nikelden daha düşük maliyette olacağının tahmin edilmesi.
Altyapı sorunu ise konunun bir başka boyutu. Şirket, mevcut benzin istasyonlarının bu sıvıları tedarik edebileceğini söylüyor ancak yine de bu istasyonları, sadece bir otomobil üreticisi tarafından sunulan yeni teknolojiye geçmek için ikna etmek gerekecek.
Otomobilin fiyatı ve beklenen satış tarihi henüz netlik kazanmamış durumda. NanoFlowcell'in ayrıca, 136 beygir güç sunabilecek daha mütevazi bir motora sahip "Quantino" adlı uygun fiyatlı bir model üzerinde çalışmalara başladığını da ekleyelim.

http://www.autoblog.com/2017/02/03/quant-48volt-nanoflowcell-concept-geneva/ Yorum Yaz
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Glukhovsky 2 yıl en beğenilen
Evet bunu yapan ülke 36bin nüfuslu, Avrupa'nın ve dünyanın en küçük ülkelerinden birisi. Biz de ise bilime harcayacağımız eğitimi ve parayı nerelere harcıyoruz malum.
Evet bunu yapan ülke 36bin nüfuslu, Avrupa'nın ve dünyanın en küçük ülkelerinden birisi. Biz de ise bilime harcayacağımız eğitimi ve parayı nerelere harcıyoruz ...
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5 Yanıt Yanıtla +50
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UzayMekiğineKafaAtanKedi 2 yıl
Kalkışta dipgaz yaparsak boyun kırılmasından ölürüz 2.4 saniye ne lan
2 Yanıt Yanıtla +37
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nefendim 2 yıl mcebi001
mcebi001
O değilde Lihtenştayn lann 😥...O bile yapiyo 😥

Kardeş sıkıntı yok.

Onlar Köprü tünel yapmadıkça avrıpa sadece bizi kıskani
mcebi001O değilde Lihtenştayn lann 😥...O bile yapiyo 😥Kardeş sıkıntı yok.Onlar Köprü tünel yapmadıkça avrıpa sa...
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mbs02 2 yıl
Ülke ismini okudum bir daha okudum bir daha okudum.. .
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sdc55 2 yıl
bunu alsam desem ki uçak aldım heral de yalan söylemiş olmam
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radical 2 yıl
Lihtenştayn diye bir ulkede millet de yok aslinda. Bu cakma ulkede Rostchild in bankalari var,baskada bisi yok, Anladin sen onu...
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lj94 2 yıl
Arka camı Peugeot rcz kopyası ama güzel olmuş yine de
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Erasmus78 2 yıl
Lichtenstein de vergi cenneti ülkelerden birisi. Şeyseller, Cayman adaları gibi. Dev firmalar ve zenginler paralarını genelde bu ülkelerde saklarlar.
Muhtemelen bu firma da vergiden dolayı merkezini burada kurmuştur. Yerel bir firma olduğunu sanmıyorum.
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Captain_Ivy 2 yıl
Ya bu haber yapan adminleri anlamıyorum. Neden sadece 1 adet foto koyuyorlar?
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +7
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BlackGhost12 2 yıl Captain_Ivy
Teşekkürler. Aracın arkası çok güzel çizilmiş. Yandan çirkin dursada. Ön taraf daha iyi olabilirmiş.
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Seko92 2 yıl
Bu, her maçta 8 yiyen, bizim küçümsediğimiz Lihtenştayn değil mi ? Onların arabaları var, bizim de duble yollarımız, boru mu ?
İşin esprisi bir yana bana göre çıkmazda olan akü teknolojisinin yerine böyle çözümlerin üretilmesi gerekiyor. Yoksa sadece zenginlerin sahip olabildiği fantastik Tesla araçlarından başka araç göremeyeceğiz, görsek de asla alamayacağız. Bu arada 150 litre sıvı nedir ya ? 50 litre olsun menzili 300 km olsun. 150 litre sıvıyı normal araçta nereye koyacaksın ? Kamyon mu bu ?
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SEO-Uzmanı 2 yıl
düz yolda dedemde gider !
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Piêr Dé Sans 2 yıl SEO-Uzmanı
Buyursun gitsin. video bekliyoruz.
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QuexSeeL 2 yıl
Elektrikli araçlarda benim önceliğim olan sistem bu, bizde yerli araba da elektrikli yaparken bu sistemden yapsak avantajımız olur. Yakıt doldurmak tehlikesiz ve hızlı ayrıca mevcut akaryakıt istasyonlarının adaptasyonu çok kolay olur.
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V4LKyR 2 yıl
LİNÇEŞTAYN değil miydi o?
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Otomobil, quant 48volt ve
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