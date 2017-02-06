1.000 km menzilli ve 760 beygir: Quant 48Volt

Elektrolit sıvı gücüyle çalışan spor otomobilleriyle gündemi meşgul etmeye başlayan NanoFlowcell, önümüzdeki ay Cenevre Otomobil Fuarı'nda Quant 48Volt'un konsept versiyonunun prömiyerini yapacak.

Lihtenştayn merkezli şirket, elektrolit sıvısı ile çalışan pillerden (akış pili olarak da bilinir) güç alan bir motor geliştiriyor. Şirketin geleneksel pillerin bazı sorunlarını çözmek gibi hedefleri var ancak şu an için bunlar iddiadan öteye gidememiş durumda.

NanoFlowcell tarafından ortaya atılan rakamlar oldukça etkileyici. Quant 48Volt'un motoru, 760 beygir güç üretebiliyor ve bunu 4 tekere aktararak otomobili 0'dan 100 km hıza 2.4 saniyede çıkarabiliyor. Ayrıca aracın saatte maksimum 290 km hıza ulaşabildiğini belirtelim.

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Otomobildeki pozitif ve negatif sıvı elektrolit tankları, 151 litre (40 galon) iyonik sıvı depolayarak, tam dolu tankla 965 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabilmesini sağlıyor. Çevre dostu olması konusunda daha da etkileyici olan şey ise sıvının galon başına nikelden daha düşük maliyette olacağının tahmin edilmesi.

Altyapı sorunu ise konunun bir başka boyutu. Şirket, mevcut benzin istasyonlarının bu sıvıları tedarik edebileceğini söylüyor ancak yine de bu istasyonları, sadece bir otomobil üreticisi tarafından sunulan yeni teknolojiye geçmek için ikna etmek gerekecek.

Otomobilin fiyatı ve beklenen satış tarihi henüz netlik kazanmamış durumda. NanoFlowcell'in ayrıca, 136 beygir güç sunabilecek daha mütevazi bir motora sahip "Quantino" adlı uygun fiyatlı bir model üzerinde çalışmalara başladığını da ekleyelim.

http://www.autoblog.com/2017/02/03/quant-48volt-nanoflowcell-concept-geneva/